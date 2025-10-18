El Ogro Fabbiani volvió a decir que no se va de Newell's y que todo es un problema de concentración

El técnico Leproso dijo que no se mueve del Parque, que cometieron muchos errores y que hay que hacerse cargo ¿La dirigencia lo respalda?

La expresión del Ogro Fabbiani lo dice todo. El Newell's que imagino tampoco arrancó ante Argentinos Juniors.

El Ogro Fabbiani no se va de Newell's. Al menos, si la dirigencia que está por irse no dice lo contrario. Insiste con que hay que dar la cara, "meter huevos y el corazón" y tratar de solucionar los problemas "individuales" ante Argentinos Juniors. Atribuyó todo a errores de ese tipo y a la mala suerte.

Cuando Fabbiani se sentó en la sala de conferencia de prensa, se intuyó que diría lo mismo que dijo tras la derrota ante Belgrano en barrio Alberdi o después de la tremenda goleada que le propinó Boca . Y así fue.

Así, el técnico atribuyó la derrota a "la mala suerte de que cometemos errores y nos hacen los goles. Hay que estar más atentos y es fundamental la concentración, más ante un rival que juega bien".

Dijo además que "nos pasó lo mismo que contra Belgrano", en relación al encuentro que Newell's arrancó ganando por la Copa Argentina en La Pedrera y luego lo perdió por el mismo marcador que en La Paternal. Y ahí dijo con contundencia: "Yo no me voy a ir porque cuando llegué sabía adónde me metía. Quedan tres finales y así la vamos a afrontar" .

"Hay que meter los huevos y el corazón, y tratar de solucionar los problemas individuales. Desde el arquero hasta el último suplente hay que seguir mejorando", ahondó el entrenador.

A su vez, agregó algo que ya dijo en la previa de otros partidos: "Ante Unión es el partido mas importante del año". Será dentro de dos semanas en el Coloso, ya que el próximo fin de semana no hay actividad por las elecciones legislativas en todo el país.

Nada positivo para Newell's

Fabbiani por supuesto aseguró que "es imposible agarrar algo positivo" de la derrota en el Maradona: "El Pipa (Darío Benedetto) tuvo dos claras, pero cuando no tenés la suerte del goleador es imposible".

Respecto a la expulsión de Éver Banega, Fabbiani lo exoneró: "La verdad que no vi la jugada. Éver no es mala leche, es talentoso. Siempre pone la cara por nosotros y apoyará desde afuera".

También se le refirió que Juan Espínola pareció señalar que lo encandiló la luz en el segundo gol de Argentinos, pero ahi Fabbiani fue contundente: "No hay que poner excusas. No hablé con él pero demos hacernos responsables".

Por su parte, insistió con que "Argentinos no nos superó en todas las líneas. Tuvimos el empate con Herrera que saca Chiquito", justificó.

Pero aclaró que "las palabras sobran, hay que estar en estos quince días con la concentración, no pasa por el juego en sí. Nos metieron muchos goles y muchos fueron por errores nuestros. Todo es concentración y trabajo".