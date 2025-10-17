La Capital | Ovación | Newell's

El uno x uno de Newell's: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

El delantero fue el único que se salvó de una nueva actuación que dio pena del equipo de Fabbiani. Fea derrota con Argentinos

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

17 de octubre 2025 · 23:50hs
Los once de Newells en el Diego Maradona para enfrentar a Argentinos Juniors.

Marcelo Bustamante

Los once de Newell's en el Diego Maradona para enfrentar a Argentinos Juniors.

Luciano Herrera fue el único que se salvó de una nueva actuación que dio pena de Newell's. La Lepra perdió con Argentinos Juniors por 3 a 1 y está cerrando otro año decepcionante.

Juan Espínola 3,5: si bien la luz lo pudo haber encandilado en el segundo gol del Bicho, esa acción fue determinante.

Alejo Montero 3,5: tuvo un enfrentamiento bravo con Porcel y lo perdió. Lo poco para rescatar, las ganas para subir.

Saúl Salcedo 3,5: por abajo no tuvo grandes deficiencias en defensa. Las que le costaron fueron las pelotas por arriba.

Víctor Cuesta 3: perdió la marca a sus espaldas. Grandes dificultades para marcar a los que avanzan con balón dominado.

Martín Luciano 3,5: no atacaron con frecuencia por su costado. Pocas oportunidades para proyectarse.

Martín Fernández 3,5: corrió a los mediocampistas rivales sin conseguir obstruirlos.

Luca Regiardo 3: no colaboró en la contención y los volantes del Bicho tuvieron opción de tocar o meter pases filtrados.

Facundo Guch 3,5: jugó más retrasado y eso atentó contra sus condiciones de desequilibrar arriba en el uno contra uno.

Gonzalo Maroni 3: entró poco en contacto con la pelota, no encontró con quién asociarse ni produjo nada peligroso.

Luciano Herrera 5,5: el ímpetu para encarar y tratar de desnivelar. Toque preciso en el gol.

Carlos González 3: con problemas para sostener la pelota y que de sus pies nazcan los ataques.

Entraron en el segundo tiempo

Éver Banega 3: le costó sostener la pelota. Lo asfixiaron y perdió varias. Tuvo una actitud incomprensible que derivó en la roja.

Franco Orozco 3,5: nunca fue una variante para darle agresividad al equipo por afuera.

Darío Benedetto 3,5: tuvo dos oportunidades y no las metió por fallar en la definición.

Luca Sosa -: fue a jugar sobre el lateral izquierdo con el trámite ya quebrado.

Gaspar Iñiguez -: se paró en el medio cuando ya estaba todo definido.

El director técnico de Newell's

Cristian Fabbiani 3,5: otra actuación decepcionante. No mostró nada distinto de lo habitual. Le cuesta un montón atacar y cuando le llegan, lo vulneran con absoluta facilidad. Se volvió costumbre que en el último tramo de la temporada le conviertan, como mínimo, tres goles.

Noticias relacionadas
Felipe Viola le muestra la roja a Ever Banega, el capitán de Newells que jugó poco más de media hora en la derrota ante Argentinos Juniors.

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newell's

Newells había comenzado bien en La Paternal, pero se lo dieron vuelta,

Newell's tuvo otra noche para el olvido y perdió 3 a 1 contra Argentinos Juniors

Espínola pone los puños al centro desde la derecha pero falla y se la dejará en la cabeza. Es el 2 a 1 de Argentinos Juniors a Newells.

Las debilidades de Newell's volvieron a exponerse en el arco de Juan Espínola

Aldosivi luchó pero cayó ante Racing. Para Newells fue una bocanada de oxígeno. 

Alivio para Newell's: perdió Aldosivi y el rojinegro no tiene la soga al cuello con el descenso

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Lo último

El Ogro Fabbiani volvió a decir que no se va de Newells y que todo es un problema de concentración

El Ogro Fabbiani volvió a decir que no se va de Newell's y que todo es un problema de concentración

El uno x uno de Newells: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

El uno x uno de Newell's: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

Newells perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Newell's perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

La aprobación de una norma que permita al paciente decidir su destino final generó revuelo en Uruguay. Dos abogadas debatieron con miradas antagónicas

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario
Newells perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newells

Por Gustavo Conti
Ovación

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newell's

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Por Javier Felcaro
Política

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes
Policiales

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

En Central se preparan para vivir un domingo y jugar un partido con el corazón en la mano

En Central se preparan para vivir un domingo y jugar un partido con el corazón en la mano

Ovación
El uno x uno de Newells: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

El uno x uno de Newells: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

El uno x uno de Newell's: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

Newells perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Newell's perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newells

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newell's

Policiales
Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes
Policiales

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

La Ciudad
El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: tras la lluvia, el sol irá de menos a más durante el fin de semana

Escúchenme: La infancia no pide permiso, exige derechos

"Escúchenme": La infancia no pide permiso, exige derechos

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Un nene de 4 años recibió un balazo en los genitales mientras estaba en su casa en Santa Fe
Policiales

Un nene de 4 años recibió un balazo en los genitales mientras estaba en su casa en Santa Fe

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Por Luis Castro
Ovación

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Juan Junco: El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida
Fuera de Lugar

Juan Junco: "El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida"

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: ¿Me pelo o no me pelo?
Política

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: "¿Me pelo o no me pelo?"

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija
Información Gerneral

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible
Salud

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto
LA CIUDAD

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad
La Región

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara
Policiales

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva
Información General

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez
Política

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica
La Ciudad

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela
La Ciudad

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional
La Región

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones
Política

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones