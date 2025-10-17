El uno x uno de Newell's: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

El delantero fue el único que se salvó de una nueva actuación que dio pena del equipo de Fabbiani. Fea derrota con Argentinos

Los once de Newell's en el Diego Maradona para enfrentar a Argentinos Juniors.

Luciano Herrera fue el único que se salvó de una nueva actuación que dio pena de Newell's . La Lepra perdió con Argentinos Juniors por 3 a 1 y está cerrando otro año decepcionante.

Juan Espínola 3,5: si bien la luz lo pudo haber encandilado en el segundo gol del Bicho, esa acción fue determinante.

Alejo Montero 3,5: tuvo un enfrentamiento bravo con Porcel y lo perdió. Lo poco para rescatar, las ganas para subir.

Saúl Salcedo 3,5: por abajo no tuvo grandes deficiencias en defensa. Las que le costaron fueron las pelotas por arriba.

Víctor Cuesta 3: perdió la marca a sus espaldas. Grandes dificultades para marcar a los que avanzan con balón dominado.

Martín Luciano 3,5: no atacaron con frecuencia por su costado. Pocas oportunidades para proyectarse.

Martín Fernández 3,5: corrió a los mediocampistas rivales sin conseguir obstruirlos.

Luca Regiardo 3: no colaboró en la contención y los volantes del Bicho tuvieron opción de tocar o meter pases filtrados.

Facundo Guch 3,5: jugó más retrasado y eso atentó contra sus condiciones de desequilibrar arriba en el uno contra uno.

Gonzalo Maroni 3: entró poco en contacto con la pelota, no encontró con quién asociarse ni produjo nada peligroso.

Luciano Herrera 5,5: el ímpetu para encarar y tratar de desnivelar. Toque preciso en el gol.

Carlos González 3: con problemas para sostener la pelota y que de sus pies nazcan los ataques.

Entraron en el segundo tiempo

Éver Banega 3: le costó sostener la pelota. Lo asfixiaron y perdió varias. Tuvo una actitud incomprensible que derivó en la roja.

Franco Orozco 3,5: nunca fue una variante para darle agresividad al equipo por afuera.

Darío Benedetto 3,5: tuvo dos oportunidades y no las metió por fallar en la definición.

Luca Sosa -: fue a jugar sobre el lateral izquierdo con el trámite ya quebrado.

Gaspar Iñiguez -: se paró en el medio cuando ya estaba todo definido.

El director técnico de Newell's

Cristian Fabbiani 3,5: otra actuación decepcionante. No mostró nada distinto de lo habitual. Le cuesta un montón atacar y cuando le llegan, lo vulneran con absoluta facilidad. Se volvió costumbre que en el último tramo de la temporada le conviertan, como mínimo, tres goles.