La Capital | Agustín Pellegrini

Pellegrini: "Nosotros defendemos el modelo de Milei, mientras Tepp y Rossi proponen volver al pasado"

El candidato a diputado nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza aseguró que en las elecciones del 26 de octubre Argentina puede "cambiar o volver al pasado más oscuro"

10 de octubre 2025 · 13:24hs
El candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza

El candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, aseguró que Caren Tepp y Agustín Rossi son el reflejo de la decadencia Argentina.

El candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, aseguró que Caren Tepp y Agustín Rossi son el reflejo de la decadencia Argentina. "Acompañaron a Sergio Massa, son los que nos dejaron al borde de la hiperinflación. Son el reflejo de una política que terminó con una expresidenta presa. Arruinaron el país", recordó.

Pellegrini advirtió: "Estamos ante una oposición que busca volver al país donde los políticos tenían privilegios. El pueblo al servicio de la política" y remarcó: "Nosotros somos lo opuesto a ese modelo decadente. Son 20 años gobernados por el kirchnerismo. No queremos más inflación, más jóvenes escapando de Argentina. Empresas fundidas por una carga impositiva enorme. Queremos un país distinto y para eso necesitamos más libertarios en el Congreso".

Para el candidato de Milei en Santa Fe, no se puede solucionar en un año y medio el desastre que hizo el kirchnerismo durante 20 años. "Necesitamos un Congreso que respalde a Milei. No más kirchnerismo ni kirchneristas encubiertos", apuntó.

Para Pellegrini: "El 26 de octubre podemos cambiar Argentina para siempre o volver al pasado más oscuro".

