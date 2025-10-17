Más de 20 marcas de diseño de Rosario participan de la feria "Una remera que diga"

Se reunirán en el Centro de Expresiones Contemporáneas para una feria de remeras con sello local. Habrá promociones por el Día de la Madre

El sábado 18 y el domingo 19 de octubre, de 16 a 20, el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC, Paseo de las Artes y el río Paraná) recibirá a más de 20 marcas de diseño local en “Una remera que diga”, una feria de remeras con identidad rosarina. Habrá descuentos y promociones por el Día de la Madre.

La feria contará con la presencia de las marcas locales: Antipop, Beta Project, Bicha, Blink, Brutality, BSTLD, Buscapleitos, Cinta Äcida, Foolish, H3rmana, Ilegal, Inestable Factory, Keep Floatin, La Creme, Notem, Savage + Sound of Change, Social is Bueno, Wowfayion, Nimia y House Society.

También, se presentará la muestra producida en 2023 por el CelCHE junto al Centro Audiovisual Rosario y la Escuela de Producción y Diseño Textil denominada “Una remera que diga”. En esta exposición temporal se presentará una retrospectiva de remeras para resignificar las relaciones entre cultura popular, cultura de masas y democracia en la Argentina de la década de los 90.

Finalmente el domingo 19, se realizará el lanzamiento de la remera “Sirena del Paraná” por Jazmín Varela, Nimia + Foolish de la colección Recuerdos de Rosario y Anne Gabillot por Bicha, que harán un pre-lanzamiento en colaboración con “Los Colores de mi Ciudad”.

>> Leer más: 3Locas: objetos de diseño inspirados en la arquitectura rosarina

Durante todo el fin de semana, acompañarán a la propuesta: café La Malinche junto a vermut Belgrano y habrá música en vivo por Dj Luisma el sábado y Dj Simo el domingo.

“Una remera que diga” se realizará en el marco de Diseño Local Rosario, un programa de la Municipalidad llevado adelante por la Secretaría de Cultura a través del Centro de Expresiones Contemporáneas, que se presenta como una apuesta al talento local y que promueve acciones para fortalecer, acompañar y dar visibilidad a lo que se produce en la ciudad.