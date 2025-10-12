Romina Diez apuntó contra Caren Tepp: "Pretenden instalar el odio y la guerra entre géneros" La diputada nacional sentenció: "Las mujeres santafesinas no necesitamos que el Estado nos diga qué hacer ni que nos victimicen" 12 de octubre 2025 · 10:42hs

Foto: La Capital/Héctor Rio. La diputada nacional Romina Diez cruzó a Caren Tepp

La diputada nacional por La Libertad Avanza, Romina Diez, cruzó a Caren Tepp en redes sociales. " Las mujeres santafesinas no necesitamos que el Estado nos diga qué hacer ni que nos victimicen. Somos libres, fuertes y capaces de construir nuestro propio futuro sin tutelas ni relatos", dijo la presidenta de La Libertad Avanza en Santa Fe.

Desde La Libertad Avanza expresaron que "Caren Tepp, quien lleva a Agustín Rossi en su lista para diputados nacionales, mantuvo una reunión de corte feminista donde dijo que ellas no son las mujeres de nadie, son las que deben enfrentar la crueldad de los gobiernos autoritarios".

"Las mujeres santafesinas no necesitamos que el Estado nos diga qué hacer ni que nos victimicen. Somos libres, fuertes y capaces de construir nuestro propio futuro sin tutelas ni relatos. Desde la vereda de enfrente estamos nosotras: las mujeres liberales. Las que trabajamos codo a codo con hombres de bien y no tapamos delincuentes como tu compañero Rossi. Las mujeres de bien estamos orgullosas de nuestros compañeros, no los escondemos. Mujeres santafesinas no se dejen usar por una causa noble", sostuvo Diez.

Para terminar, Diez dejó un mensaje de cara al 26 de octubre: "Los hombres santafesinos deberían tener cuidado con que se instale este relato otra vez. La sociedad se construye entre mujeres y hombres unidos: como parejas, amigos, compañeros, socios. Sabemos que tanto Agustin Pellegrini como toda La Libertad Avanza no va a fomentar nunca una guerra entre géneros".