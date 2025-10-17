Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla.

Una vecina de la zona sur sufrió el robo de su bicicleta cuando al menos dos delincuentes entraron a su casa. Ofrece recompensa para recuperarla.

Una vecina de la zona sur de Rosario sufrió el robo de su bicicleta la madrugada de este viernes. Los ladrones, que ingresaron a su casa tras forzar la puerta, también intentaron llevarse una moto pero no pudieron. La víctima ofrece recompensa por tratarse de una bicicleta con mucho valor sentimental.

Carla le contó a La Capital que este viernes a la madrugada dormía en su casa de Gutiérrez y Prelli, barrio Parque del Mercado, cuando escuchó que habían entrado a su casa. Al levantarse vio que la puerta del estacionamiento estaba forzada, que la camioneta estaba en la mitad de la calle y que le faltaba la moto.

Al asomarse a la vereda vio que a aproximadamente una cuadra de distancia un hombre intentaba arrancar la moto que le habían robado. En un intento por recuperarla soltó a su perro, un Pitbull, lo que provocó que el delincuente dejara el rodado y escapara. Al volver a su casa Carla notó que también le faltaba la bicicleta. Cree que eran dos personas las que entraron a su vivienda.

Una bicicleta con valor sentimental

La bicicleta de Carla es antigua, pero para ella tiene mucho valor. "Es una bicicleta particular por su color y es antigua. Más que nada es muy importante para mí por lo sentimental", contó la mujer.

"Era de un tío muy querido que ya no está y me la dejó. Yo usaba la bici pero estaba despintada. Pero un día mi hijo para el Día de la Madre la restauró", agregó Carla. "La pintó, le puso frenos, manoplas, cubiertas nuevas. Yo estoy saliendo de un momento difícil y uso la bicicleta como terapia", continuó.

Por ese motivo Carla ofrece recompensa para recuperar su bicicleta. "Los días difíciles salgo en bici a pedalear y eso me renueva. Me gustaría mucho recuperarla porque es muy importante para mí", contó la mujer. Solicita que ante cualquier información se contacten con ella a 341-6927552.