Newell's perdió hace rato el rumbo y hasta el capitán lo dejó a la deriva en la derrota con Argentinos

La Lepra necesitaba sumar pero tuvo otra actuación decepcionante, con Banega que se hizo echar. El alivio es que perdió Aldosivi

El zaguero de Newell's Víctor Cuesta forcejea en el área. El rojinegro fue una sombra.

Newell's es un barco sin capitán. Si hasta el que acostumbra a serlo, que ante Argentinos no lo fue porque comenzó el partido desde el banco, se hizo expulsar en una actitud irresponsable. Nada simboliza mejor ese presente. Un conjunto sin rumbo. Aplastado 3 a 1 por el Bicho y al que solo la caída más temprano de Aldosivi, que por ahora desciende por la tabla anual y al que le lleva 6 puntos con 9 por jugarse, le da el alivio. Ese que sus futbolistas no son capaces de conseguir por sí mismos.

A Newell’s ni siquiera le sirvió ponerse rápido en ventaja. El toque de primera y de aire de Herrera, para cruzarla y superar al debutante Chiquito Romero antes de los 10’, le ofreció el escenario ideal para jugar con el resultado a favor y explotar la contra. Pero el conjunto de Fabbiani, cuando no, dio una serie de ventajas, cuya consecuencia fue irse al descanso con el 3 a 1 en contra.

Los pases entre líneas del Bicho no tenían las coberturas necesarias de los futbolistas rojinegros. Sin sufrir un dominio abrumador del equipo de Nicolás Diez, con pocos ataques lo dañaron .

Los centros fueron un calvario para la Lepra. Porque se perdían las marcas, tanto para tapar tanto a los ejecutantes como a los receptores , con libertad para moverse dentro del área rojinegra. Así lo empató Argentinos, con un envío de Florentín desde la izquierda y la pirueta goleadora de Porcel.

No pasó nada del gol local y nuevamente el arco de Newell’s fue vulnerado. Tiro de esquina de Molina, Espínola falló con los puños, supuestamente encandilado por la luz del estadio, y Godoy puso la cabeza.

La liviandad de Newell’s, más que las virtudes de Argentinos, explicaban el marcador. Una falta de peso de la Lepra en todas las líneas y situaciones de juego. A la débil tarea defensiva se le equiparó la poca capacidad ofensiva. Se limitaba a la búsqueda de Luciano Herrera por superar a sus marcadores.

La sencillez con la que Argentinos obtuvo el tercer gol expuso la débil resistencia de Newell’s ante cualquier ataque rival. Florentín entró solo por el medio para sentenciar a Espínola tras varios pases asociados.

El tiro de Herrera que exigió a Sergio Romero fue un oasis en el desierto de la ofensiva visitante.

Cambios al por mayor

Para comenzar el segundo tiempo, Fabbiani sacó a Regiardo, Maroni y Guch para el ingreso de Banega, que no entró desde el inicio por una molestia en la rodilla, Orozco y Benedetto. Las variantes buscaron darle al equipo una tendencia más ofensiva. Lo que sucedió fue que Argentinos la manejó con mayor tranquilidad. Con pocos toques, se aproximaba. Porcel se filtró a espaldas de Cuesta y Espínola salvó el mano a mano.

Antes del cuarto de hora. Diez entendió que el triunfo no corría riesgos. Pensó en la semifinal de Copa Argentina del jueves y movió el banco.

Cada avance de Newell’s fue forzado. Argentinos atacaba los espacios y daba la sensación que en cualquier momento ampliaba el marcador. Lezcano, que se manejó a sus anchas, se la dio con sutileza a Lozano, que se lo perdió debajo del arco.

Antes, Chiquito Romero se lo sacó a Benedetto, quien al rato se lo volvió a perder al mandarla por sobre el travesaño. Fueron jugadas aisladas de un conjunto en descomposición. Que para completarla, su capitán, que esta vez no lo fue, pegó una dura patada a Lozano y le mostraron directamente la roja. Una irresponsabilidad de Banega.

Estaba todo definido. Newell’s perdió y llegó a los cinco partidos sin victorias en la liga. Si el descenso parece que fue apenas un susto, se debe a que la realidad de otros equipos es peor. Demasiado poco para consolarse. Y está a seis puntos de meterse a play-offs con nueve por jugar.