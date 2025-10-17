Vision Box lanzó una línea de lentes exclusivos para la Maratón La Capital
Información General

Vision Box lanzó una línea de lentes exclusivos para la Maratón La Capital

La Capital | Información General | Maratón La Capital

La marca que une el negocio con el deporte lanzó cuatro modelos de gafas para corredores con motivo de la maratón. En qué consiste la línea "Diario La Capital"

17 de octubre 2025 · 13:05hs

Correr una maratón no es fácil, eso es seguro. Los atletas se entrenan durante meses para esa clase de desafíos, física y mentalmente. Tachando los días para la Maratón La Capital, los corredores no solo preparan su cuerpo sino que también piensan en los detalles ganadores: el calzado adecuado, la vestimenta más cómoda y, por supuesto, las infaltables gafas. Para este último punto, Vision Box ofrece una solución.

Vision Box es la primera óptica digital, un espacio virtual en el que los clientes pueden adquirir sus gafas de manera simple y con atención profesional. Allí, es posible encontrar todo tipo de lentes de distintas marcas líderes. Por su parte, su sector especializado en gafas deportivas destaca por ayudar a los deportistas a cuidar su visión a la hora de hacer deporte.

María Laura Negro completó las “Six Star Major”: Berlín, Chicago, Londres, Nueva York, Tokio y Boston

La atleta santafesina que completó las seis maratones más importantes del mundo

Este desperfecto en el avión y cambio de ruta afectó a más de 160 pasajeros

Aerolíneas Argentinas suspendió preventivamente ocho aviones tras la falla de un vuelo hacia Córdoba

“Queremos que Vision Box sea un espacio de referencia para quienes entienden que ver bien es rendir mejor”, aseguró Gisel Aron, socia fundadora de Vision Box. En diálogo con La Capital, Aron relató la emoción de poder acompañar a los corredores con una línea exclusiva de gafas técnicas, desarrolladas especialmente para quienes viven el running con pasión.

La línea “Diario La Capital” ofrece diversos modelos. Se trata de lentes livianos, con protección UV, cristales polarizados que mejoran la visión y diseño ergonómico, creados para cuidar y acompañar a los atletas en el momento de la acción. “Cada corredor que elige nuestras gafas nos recuerda por qué empezamos este camino”, reconoce Aron.

El 2 de noviembre, en la Maratón La Capital, Vision Box estará presente a partir de sus modelos. “Ser parte de la maratón representa un paso enorme en nuestro camino. Nos emociona poder acompañar a los corredores con una línea exclusiva”, expresó la fundadora. “Estar en la largada y ver a tantos deportistas usando nuestras gafas es el mejor reconocimiento posible”, reflexionó.

>>Leer más: La atleta santafesina que completó las seis maratones más importantes del mundo

Vision Box, la marca que combina el negocio con el deporte

Vision Box nació durante la pandemia, cuando sus socios fundadores, que ya pertenecían al rubro, se preguntaban cómo podrían hacer las personas para comprarse gafas desde sus casas, sin probarlas en los locales físicos. Fue así que comenzaron a ofrecer un probador virtual dentro de la tienda, una innovadora herramienta que permitía a las personas ver cómo les quedarían los modelos de lentes con la cámara frontal de sus celulares.

Esta decisión fue clave ya que permitió a los usuarios disfrutar de una experiencia de compra diferencial con atención profesional. Con el correr del tiempo, y uniendo los negocios con el deporte, Vision Box se convirtió en un espacio especializado en gafas deportivas, que busca cuidar la visión durante la práctica de los distintos deportes.

Hoy en día, la empresa se convirtió en una verdadera comunidad en la que se promueve la salud visual deportiva con experiencias, contenidos y presencia en los principales eventos del país. “Somos sponsors de deportistas de élite, amateurs, teams y eventos deportivos”, contó Gisel Aron.

“Nuestro objetivo es seguir acercando la visión al deporte y a las personas, generando conciencia sobre la importancia de cuidar los ojos también en movimiento”, manifestó Aron.

La importancia de las gafas en el running

Las gafas en los deportes al aire libre están cada día más presentes. Lejos de ser un simple accesorio, los lentes profesionales desempeñan múltiples funciones para el cuidado de los atletas, para que ellos puedan poner el foco en lo importante.

En primer lugar, las gafas son un elemento esencial en cuanto a la salud y la prevención. Los lentes protegen contra rayos UV, lesiones oculares por caídas y los efectos del viento. Además, reducen la fatiga visual por lo que mejoran la concentración y el rendimiento.

Por su parte, el uso de cristales polarizados o con ecualizador de colores ayudan a ver mejor en distintas condiciones de luz, así como a anticipar irregularidades en el terreno. Muchas líneas deportivas, además, cuentan con tecnología en su armazón para ser ultralivianos y de materiales resistentes a impacto. La tecnología también se hace presente en sus cristales antifog superhidrofóbicos, diseñados para repeler el agua.

Por sus funciones fundamentales a la hora de realizar deporte, las gafas se convierten en un elemento esencial. Al mismo tiempo, no dejan de ser accesorios, por eso las distintas marcas ofrecen varios modelos para que cada persona pueda elegir el que más se adapte a su estilo personal.

La Maratón La Capital, una experiencia rosarina

El 2 de noviembre los atletas tienen la posibilidad de vivir una experiencia única e imperdible. En Rosario tendrá lugar la cuarta edición de la Maratón La Capital, con recorridos de 15 y 6 kilómetros.

El diario La Capital ya cuenta con 158 años de historia y para festejarlos se llevará a cabo este evento en las mismas calles de la ciudad. A través del deporte y las actividades recreativas saludables y sustentables, el Decano de la Prensa Argentina busca agradecer la fidelidad de sus lectores, festejar un nuevo año de trabajo y ratificar el compromiso de seguir brindando información de calidad.

Las inscripciones a la maratón se encuentran abiertas en la página web oficial del evento. Ese domingo, la partida será a las 8.30 en el Planetario de la ciudad de Rosario.

Maratón La Capital lentes maratón Visión

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Noticias relacionadas
El hospital Garrahan se encuentra en el barrio porteño de Parque Patricios. La nena fue trasladada rápidamente

Cadena de oración y alivio en Pergamino: la nena herida en la feria de ciencias mejora día a día

El dolor crónico afecta a hombres y mujeres. Es fundamental poder determinar la causa 

Día Mundial del dolor crónico: cómo enfrentar una de las principales causas de consulta

Un perro se perdió antes de subir a un avión de Iberia en octubre del 2019

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija

No es la primera vez que Walter Graziano es denunciado por acoso

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva

Ver comentarios

Las más leídas

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Edición impresa

viernes 17 de octubre de 2025

Tapa

Santa Fe le contestó a Bullrich: "No le pedimos plata a Nación, reclamamos lo que nos deben"

El ministro de Economía, Pablo Olivares, respondió a la funcionaria nacional, quien dijo que las provincias "piden plata cada diez minutos" y suben impuestos

Santa Fe le contestó a Bullrich: No le pedimos plata a Nación, reclamamos lo que nos deben
Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero
POLICIALES

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Más de 20 marcas de diseño de Rosario participan de la feria Una remera que diga
La Ciudad

Más de 20 marcas de diseño de Rosario participan de la feria "Una remera que diga"

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla
Policiales

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos
Educación

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Secuestraron en Totoras más de 160 tortugas provenientes de Santiago del Estero
LA REGION

Secuestraron en Totoras más de 160 tortugas provenientes de Santiago del Estero

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Lo más importante
Santa Fe le contestó a Bullrich: No le pedimos plata a Nación, reclamamos lo que nos deben
Economía

Santa Fe le contestó a Bullrich: "No le pedimos plata a Nación, reclamamos lo que nos deben"

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Más de 20 marcas de diseño de Rosario participan de la feria Una remera que diga

Más de 20 marcas de diseño de Rosario participan de la feria "Una remera que diga"

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Ovación
Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Por Luis Castro
Ovación

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Franco Colapinto señaló qué le falta para continuar en Alpine y recibió el apoyo argentino

Franco Colapinto señaló qué "le falta" para continuar en Alpine y recibió el apoyo argentino

La historia del ex-Newells que lanzó su carrera como cantante de K-pop

La historia del ex-Newell's que lanzó su carrera como cantante de K-pop

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez
Política

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica
La Ciudad

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela
La Ciudad

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional
La Región

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones
Política

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero
Policiales

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

San Lorenzo: intensa búsqueda de un adolescente de 15 años que cayó al río Paraná
La Región

San Lorenzo: intensa búsqueda de un adolescente de 15 años que cayó al río Paraná

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

El once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors
Ovación

El once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

Pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

Pese otra intervención de EEUU, el dólar subió por tercer día: qué pasó con el blue en Rosario

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal
Policiales

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios
La Ciudad

El cementerio El Salvador será un museo a cielo abierto: cuáles serán los cambios

Las escuelas de Santa Fe ya abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2026
La Ciudad

Las escuelas de Santa Fe ya abrieron la inscripción para el ciclo lectivo 2026

Bullrich: Las provincias cada diez minutos le piden plata al gobierno nacional
Política

Bullrich: "Las provincias cada diez minutos le piden plata al gobierno nacional"

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen a traición de un chico de 15 años
Policiales

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen "a traición" de un chico de 15 años

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino