Vision Box lanzó una línea de lentes exclusivos para la Maratón La Capital

Correr una maratón no es fácil, eso es seguro. Los atletas se entrenan durante meses para esa clase de desafíos, física y mentalmente. Tachando los días para la Maratón La Capital , los corredores no solo preparan su cuerpo sino que también piensan en los detalles ganadores: el calzado adecuado, la vestimenta más cómoda y, por supuesto, las infaltables gafas. Para este último punto, Vision Box ofrece una solución.

Vision Box es la primera óptica digital, un espacio virtual en el que los clientes pueden adquirir sus gafas de manera simple y con atención profesional. Allí, es posible encontrar todo tipo de lentes de distintas marcas líderes . Por su parte, su sector especializado en gafas deportivas destaca por ayudar a los deportistas a cuidar su visión a la hora de hacer deporte.

“Queremos que Vision Box sea un espacio de referencia para quienes entienden que ver bien es rendir mejor”, aseguró Gisel Aron, socia fundadora de Vision Box. En diálogo con La Capital, Aron relató la emoción de poder acompañar a los corredores con una línea exclusiva de gafas técnicas, desarrolladas especialmente para quienes viven el running con pasión.

La línea “Diario La Capital” ofrece diversos modelos. Se trata de lentes livianos, con protección UV, cristales polarizados que mejoran la visión y diseño ergonómico, creados para cuidar y acompañar a los atletas en el momento de la acción. “Cada corredor que elige nuestras gafas nos recuerda por qué empezamos este camino”, reconoce Aron.

El 2 de noviembre, en la Maratón La Capital, Vision Box estará presente a partir de sus modelos. “Ser parte de la maratón representa un paso enorme en nuestro camino. Nos emociona poder acompañar a los corredores con una línea exclusiva”, expresó la fundadora. “Estar en la largada y ver a tantos deportistas usando nuestras gafas es el mejor reconocimiento posible”, reflexionó.

Vision Box, la marca que combina el negocio con el deporte

Vision Box nació durante la pandemia, cuando sus socios fundadores, que ya pertenecían al rubro, se preguntaban cómo podrían hacer las personas para comprarse gafas desde sus casas, sin probarlas en los locales físicos. Fue así que comenzaron a ofrecer un probador virtual dentro de la tienda, una innovadora herramienta que permitía a las personas ver cómo les quedarían los modelos de lentes con la cámara frontal de sus celulares.

Esta decisión fue clave ya que permitió a los usuarios disfrutar de una experiencia de compra diferencial con atención profesional. Con el correr del tiempo, y uniendo los negocios con el deporte, Vision Box se convirtió en un espacio especializado en gafas deportivas, que busca cuidar la visión durante la práctica de los distintos deportes.

Hoy en día, la empresa se convirtió en una verdadera comunidad en la que se promueve la salud visual deportiva con experiencias, contenidos y presencia en los principales eventos del país. “Somos sponsors de deportistas de élite, amateurs, teams y eventos deportivos”, contó Gisel Aron.

“Nuestro objetivo es seguir acercando la visión al deporte y a las personas, generando conciencia sobre la importancia de cuidar los ojos también en movimiento”, manifestó Aron.

La importancia de las gafas en el running

Las gafas en los deportes al aire libre están cada día más presentes. Lejos de ser un simple accesorio, los lentes profesionales desempeñan múltiples funciones para el cuidado de los atletas, para que ellos puedan poner el foco en lo importante.

En primer lugar, las gafas son un elemento esencial en cuanto a la salud y la prevención. Los lentes protegen contra rayos UV, lesiones oculares por caídas y los efectos del viento. Además, reducen la fatiga visual por lo que mejoran la concentración y el rendimiento.

Por su parte, el uso de cristales polarizados o con ecualizador de colores ayudan a ver mejor en distintas condiciones de luz, así como a anticipar irregularidades en el terreno. Muchas líneas deportivas, además, cuentan con tecnología en su armazón para ser ultralivianos y de materiales resistentes a impacto. La tecnología también se hace presente en sus cristales antifog superhidrofóbicos, diseñados para repeler el agua.

Por sus funciones fundamentales a la hora de realizar deporte, las gafas se convierten en un elemento esencial. Al mismo tiempo, no dejan de ser accesorios, por eso las distintas marcas ofrecen varios modelos para que cada persona pueda elegir el que más se adapte a su estilo personal.

La Maratón La Capital, una experiencia rosarina

El 2 de noviembre los atletas tienen la posibilidad de vivir una experiencia única e imperdible. En Rosario tendrá lugar la cuarta edición de la Maratón La Capital, con recorridos de 15 y 6 kilómetros.

El diario La Capital ya cuenta con 158 años de historia y para festejarlos se llevará a cabo este evento en las mismas calles de la ciudad. A través del deporte y las actividades recreativas saludables y sustentables, el Decano de la Prensa Argentina busca agradecer la fidelidad de sus lectores, festejar un nuevo año de trabajo y ratificar el compromiso de seguir brindando información de calidad.

Las inscripciones a la maratón se encuentran abiertas en la página web oficial del evento. Ese domingo, la partida será a las 8.30 en el Planetario de la ciudad de Rosario.