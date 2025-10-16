Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Los familiares de las víctimas del fentanilo contaminado se reunieron en el Monumento a la Bandera este jueves para unir sus voces en un grito de justicia. Fue un encuentro en el que la tristeza y la indignación se entremezclaron.

El encuentro, que se realizó este jueves en Rosario, invitó a participar “sin colores políticos, en paz y honrando la memoria de las 124 vidas inocentes que ya no están ”. Así lo decía el comunicado y así fue: los familiares de las víctimas se unieron para acompañarse y luchar juntos exigiendo justicia. En Rosario murieron 30 personas en marco de la tragedia sanitaria .

Tristeza, incomprensión, bronca, desamparo . Esas sensaciones se leían en los rostros de los familiares que perdieron un hijo, un hermano, una madre o un padre de un día para otro y sin entender qué pasó.

"Mi papá se operó en el Hospital Italiano de Rosario en febrero por un cálculo en la vesícula. Tenía la operación programada. Salió bien. A los poquitos días lo llevamos por una infección. Le hicieron una endoscopía y lo volvieron a operar. Lo pasaron a terapia intensiva y quedó con un goteo permanente de fentanilo . Y al poco tiempo falleció. Empezamos a ver las noticias, pedimos la historia clínica porque no entendíamos por qué, si era una operación tan sencilla, se había complicado tanto. Después nos contactó Carla", rememoran las hijas de Héctor Vilches en diálogo con La Capital.

La mención de Carla no es casual. Tras la muerte de su padre, también en el Hospital Italiano, Carla Maino estuvo tres meses buscando respuestas para entender por qué una cirugía programa terminó en tragedia. Finalmente, se enteró que su papá había sido víctima del fentanilo contaminado. A partir de allí, la joven investigó y se movilizó para que otras familias conocieran la verdad.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 19.21.55 Leonardo Vincenti / La Capital

Dolor y rabia en el Monumento

"La salud no es un negocio, es un derecho", "Corruptos, ¿dónde estaban los controles?, "La peor tragedia sanitaria no puede quedar impune", rezaban algunos del los carteles llevados por los familiares de la víctimas. Sin banderas políticas y en un costado, fuera del centro de la escena, estuvieron presentes también concejales y diputados.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 19.21.56 Leonardo Vincenti / La Capital

El acto comenzó con un minuto de silencio a las víctimas y a continuación se proyectó un video que mostraba un recorrido cronológico de la tragedia del fentanilo. Allí aparecieron mencionados otros acontecimientos terribles de la historia argentina. Cromañón, la tragedia de Once y del ARA San Juan fueron recordados en el audiovisual por compartir algo en común: la omisión y complicidad de las autoridades.

En la proa del Monumento Nacional a la Bandera se montó un pequeño escenario donde subieron los familiares, desechos por la desidia. La primera en hablar fue la rosarina Ivana Esteban. "Mi mamá murió el 6 de abril después de 36 días de padecimiento. A mi mamá le arrebataron al vida, pero a mi familia y a mi nos arrebataron el alma. Era mamá, abuela, suegra, hermana, tía. Una sarta de inescrupulosos, canallas, amparándose en la impunidad del poder salieron a asesinar gente. Pido desde este lugar, a toda la comunidad, que nos acompañen. No nos dejen solos", exclamó entre lágrimas.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 19.21.53 Leonardo Vincenti / La Capital

"La desidia y la corrupción dejaron a mi hija sin padre y a mí sin el amor de mi vida. De un día para el otro me tuve que convertir en investigadora de la muerte de mi esposo ya que las dudas me invadían. El desenlace no fue el esperado, el tiempo me dio la razón. Pregunto: ¿por qué fueron tan inhumanos en los sanatorios y hospitales? Se nos negaron historias clínicas, los médicos nos evadían, otros nos mentían. Fueron meses cargando con nuestro duelo y luchando para solo saber la verdad", comunicaron Claudia y Celina, esposa e hija de Luis Cortapassi.

Luis Ayala también subió al escenario. Viajó desde Florencio Varela para estar presente en el acto que se llevó en el Monumento. Su hijo, de 32 años, ingresó al Hospital Italiano de La Plata por una pancreatitis y a los cuatro días falleció. "Fue profesor de música, licenciado en educación, director de escuela, concursó para inspector en docencia. Quería continuar", comenzó diciendo el padre del joven. "El fentanilo me lo llevó. En su lecho de muerte lo único que quería era abrazarnos. Nos dijo que estemos unidos. Los médicos no tienen que cuidar, el Estado nos tiene que cuidar", expresó.

Fentanilo contaminado en el Congreso

La investigación política por la causa fentanilo avanza en el Congreso de la Nación y hace un poco más de diez días se llevó a cabo la segunda reunión de la comisión especial que investiga al opioide contaminado. En aquella oportunidad, directivos del hospital Italiano de La Plata y allegados de las víctimas, varios de ellos de Rosario, se hicieron presentes y dieron su testimonio. Además, se habilitó la posibilidad de que el grupo de diputados que investiga la causa llegue a la ciudad para escuchar a las familias de toda la provincia y la región.

“Esta comisión planteó la posibilidad de ir a Rosario, para escuchar a la gente de allá y de Santa Fe”, expresó Mónica Fein, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado de la Cámara de Diputados de la Nación. El grupo de familiares de víctimas en Rosario está redactando el pedido formal para que en las próximas semanas la comisión arribe a la ciudad.