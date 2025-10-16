La Capital | La Ciudad | fentanilo

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Los familiares de los fallecidos se reunieron en el Monumento a la Bandera, en un encuentro cargado de tristeza e indignación

Mila Kobryn

Por Mila Kobryn

16 de octubre 2025 · 20:59hs
Los familiares de las víctimas del fentanilo se reunieron en el Monumento a la Bandera para pedir justicia. Mostraron imágenes de los fallecidos.

Leonardo Vincenti / La Capital

Los familiares de las víctimas del fentanilo se reunieron en el Monumento a la Bandera para pedir justicia. Mostraron imágenes de los fallecidos.

Los familiares de las víctimas del fentanilo contaminado se reunieron en el Monumento a la Bandera este jueves para unir sus voces en un grito de justicia. Fue un encuentro en el que la tristeza y la indignación se entremezclaron.

El encuentro, que se realizó este jueves en Rosario, invitó a participar “sin colores políticos, en paz y honrando la memoria de las 124 vidas inocentes que ya no están”. Así lo decía el comunicado y así fue: los familiares de las víctimas se unieron para acompañarse y luchar juntos exigiendo justicia. En Rosario murieron 30 personas en marco de la tragedia sanitaria.

Tristeza, incomprensión, bronca, desamparo. Esas sensaciones se leían en los rostros de los familiares que perdieron un hijo, un hermano, una madre o un padre de un día para otro y sin entender qué pasó.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 19.21.54

"Mi papá se operó en el Hospital Italiano de Rosario en febrero por un cálculo en la vesícula. Tenía la operación programada. Salió bien. A los poquitos días lo llevamos por una infección. Le hicieron una endoscopía y lo volvieron a operar. Lo pasaron a terapia intensiva y quedó con un goteo permanente de fentanilo. Y al poco tiempo falleció. Empezamos a ver las noticias, pedimos la historia clínica porque no entendíamos por qué, si era una operación tan sencilla, se había complicado tanto. Después nos contactó Carla", rememoran las hijas de Héctor Vilches en diálogo con La Capital.

La mención de Carla no es casual. Tras la muerte de su padre, también en el Hospital Italiano, Carla Maino estuvo tres meses buscando respuestas para entender por qué una cirugía programa terminó en tragedia. Finalmente, se enteró que su papá había sido víctima del fentanilo contaminado. A partir de allí, la joven investigó y se movilizó para que otras familias conocieran la verdad.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 19.21.55

Dolor y rabia en el Monumento

"La salud no es un negocio, es un derecho", "Corruptos, ¿dónde estaban los controles?, "La peor tragedia sanitaria no puede quedar impune", rezaban algunos del los carteles llevados por los familiares de la víctimas. Sin banderas políticas y en un costado, fuera del centro de la escena, estuvieron presentes también concejales y diputados.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 19.21.56

El acto comenzó con un minuto de silencio a las víctimas y a continuación se proyectó un video que mostraba un recorrido cronológico de la tragedia del fentanilo. Allí aparecieron mencionados otros acontecimientos terribles de la historia argentina. Cromañón, la tragedia de Once y del ARA San Juan fueron recordados en el audiovisual por compartir algo en común: la omisión y complicidad de las autoridades.

En la proa del Monumento Nacional a la Bandera se montó un pequeño escenario donde subieron los familiares, desechos por la desidia. La primera en hablar fue la rosarina Ivana Esteban. "Mi mamá murió el 6 de abril después de 36 días de padecimiento. A mi mamá le arrebataron al vida, pero a mi familia y a mi nos arrebataron el alma. Era mamá, abuela, suegra, hermana, tía. Una sarta de inescrupulosos, canallas, amparándose en la impunidad del poder salieron a asesinar gente. Pido desde este lugar, a toda la comunidad, que nos acompañen. No nos dejen solos", exclamó entre lágrimas.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 19.21.53

"La desidia y la corrupción dejaron a mi hija sin padre y a mí sin el amor de mi vida. De un día para el otro me tuve que convertir en investigadora de la muerte de mi esposo ya que las dudas me invadían. El desenlace no fue el esperado, el tiempo me dio la razón. Pregunto: ¿por qué fueron tan inhumanos en los sanatorios y hospitales? Se nos negaron historias clínicas, los médicos nos evadían, otros nos mentían. Fueron meses cargando con nuestro duelo y luchando para solo saber la verdad", comunicaron Claudia y Celina, esposa e hija de Luis Cortapassi.

Luis Ayala también subió al escenario. Viajó desde Florencio Varela para estar presente en el acto que se llevó en el Monumento. Su hijo, de 32 años, ingresó al Hospital Italiano de La Plata por una pancreatitis y a los cuatro días falleció. "Fue profesor de música, licenciado en educación, director de escuela, concursó para inspector en docencia. Quería continuar", comenzó diciendo el padre del joven. "El fentanilo me lo llevó. En su lecho de muerte lo único que quería era abrazarnos. Nos dijo que estemos unidos. Los médicos no tienen que cuidar, el Estado nos tiene que cuidar", expresó.

Fentanilo contaminado en el Congreso

La investigación política por la causa fentanilo avanza en el Congreso de la Nación y hace un poco más de diez días se llevó a cabo la segunda reunión de la comisión especial que investiga al opioide contaminado. En aquella oportunidad, directivos del hospital Italiano de La Plata y allegados de las víctimas, varios de ellos de Rosario, se hicieron presentes y dieron su testimonio. Además, se habilitó la posibilidad de que el grupo de diputados que investiga la causa llegue a la ciudad para escuchar a las familias de toda la provincia y la región.

>> Leer más: Fentanilo contaminado en Rosario: "Hay un montón de familias que necesitan saber la verdad"

“Esta comisión planteó la posibilidad de ir a Rosario, para escuchar a la gente de allá y de Santa Fe”, expresó Mónica Fein, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado de la Cámara de Diputados de la Nación. El grupo de familiares de víctimas en Rosario está redactando el pedido formal para que en las próximas semanas la comisión arribe a la ciudad.

Noticias relacionadas
Fentanilo en Rosario: un enfermero imputado por venta ilegal.

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

fentanilo contaminado: la comision del congreso que investiga el caso se reunira en rosario

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario

Una de las tantas jornadas en las que Rosario estuvo cubierta por el humo proveniente de los incendios en las islas. La situación se repitió durante tres años.

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

La escuela en zona oeste donde se investiga un presunto caso de abuso.

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste

Ver comentarios

Las más leídas

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Lo último

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Los familiares de los fallecidos se reunieron en el Monumento a la Bandera, en un encuentro cargado de tristeza e indignación

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Por Mila Kobryn
Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste
La Ciudad

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste

Crimen sin cuerpo: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Crimen sin cuerpo: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones
Política

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero
Policiales

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

El caso de un niño rosarino sentó precedente en el derecho argentino

Argentinos vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Argentinos vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Ovación
El once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors
Ovación

El once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

El once de Newells que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

El once de Newell's que eligió el Ogro Fabbiani para visitar a Argentinos Juniors

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

Central: los jugadores que le generan dudas a Holan para definir el equipo ante Platense

Tenis: el paranaense Ezequiel Simonit se quedó con el tradicional Pro Tour Pichín Tonella

Tenis: el paranaense Ezequiel Simonit se quedó con el tradicional Pro Tour Pichín Tonella

Policiales
Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero
Policiales

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

Narcotráfico: más de 20 allanamientos en Rosario y 8 detenidos en operativos de la Policía Federal

Crimen sin cuerpo: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Crimen sin cuerpo: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen a traición de un chico de 15 años

Piden 24 años de cárcel para los acusados por el crimen "a traición" de un chico de 15 años

La Ciudad
Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste

Feria del Libro 2025: quiénes son los 180 escritores rosarinos que darán el presente en el encuentro literario

Feria del Libro 2025: quiénes son los 180 escritores rosarinos que darán el presente en el encuentro literario

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte hasta el domingo
La Ciudad

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte hasta el domingo

Proponen multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying
La Ciudad

Proponen multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027
LA CIUDAD

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía
Política

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Uruguay legalizó la eutanasia: cómo es la ley que se convirtió en un hito en Latinoamérica
Información General

Uruguay legalizó la eutanasia: cómo es la ley que se convirtió en un hito en Latinoamérica

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste
POLICIALES

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio
POLICIALES

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste
LA CIUDAD

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad
La Ciudad

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país
Política

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario
Información General

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza
Economía

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza

Pullaro: Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo
Política

Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario
Política

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado
La Ciudad

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado