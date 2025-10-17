Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva

Este jueves por la noche Agustina Peñalva, periodista de C5N, denunció públicamente al economista Walter Graziano por acoso y hostigamiento. Entre lágrimas y visiblemente asustada, comentó que está viviendo episodios peligrosos desde agosto, en los cuales se encuentra implicado el economista, al punto que llegaron a afectar su rutina diaria.
Peñalva, quien también cubre la información vinculada a San Lorenzo, reveló que los primeros acercamientos de Graziano fueron mediante mensajes privados en redes sociales desde diferentes cuentas. Luego, la persecución escaló a la presencia física del denunciado en su gimnasio, encuentros con amigos, en el trabajo y demás espacios públicos esperando "el momento para encontrarla sola".
Frente a esta situación, contó en "Andate a dormir vos", programa en el que habitualmente participa, cómo afectó a su cotidianeidad: “Mi vida se transformó en una rutina de miedo. Tengo que estar acompañada, con custodios, y dependo de un botón antipánico”.
Quién es Walter Graziano
Walter Graziano tiene 65 años y es un economista recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Además, es un escritor que se destacó por obras como "Hitler ganó la guerra" (2004), y "Nadie vio Matrix" (2007).
Su larga trayectoria como consultor económico lo llevó a participar de entrevistas en diferentes programas como "Duro de Domar". También, ganó el Premio Konex en 1997 por su trabajo en el análisis de la economía argentina.
Luego de esta denuncia pública en su contra, el mediático decidió cerrar su cuenta de Instagram.
La denuncia de Agustina Peñalva a Walter Graziano
La periodista comentó durante su descargo que no era la primera vez que el economista era denunciado por una mujer de acoso: "El hombre tiene antecedentes, estuvo preso en una institución de salud mental por acosar a otra persona". Aunque no dio detalles de quién fue esa mujer en cuestión, Peñalva continuó con su pedido de cese al hostigamiento: "Si tenés problemas psiquiátricos hacete atender, internate, ya tenés una mujer que te dijo que no, otra mujer que te dijo que no, por favor, no lo hagas más".
Durante la transmisión del programa de este jueves por la noche, la víctima comunicó que realizó tres denuncias ante la autoridades porteñas bajo la carátula de “hostigamiento”. Esto permitió que le otorguen un botón antipánico, sumado a una orden de alejamiento al denunciado. Sin embargo, consideró que estas medidas no son suficientes y le encargó a la Justicia que actúe para que no vuelva a sucederle a más mujeres.
La comunicadora se dirigió directamente a su acosador: "Te tengo miedo, no te conozco, no sé quién sos, no quiero nada tuyo, te pido que me dejes tranquila, no te hice nada, no me molestes más, te pido por favor".
"Quiero recuperar mi vida, hace dos meses que parece que vivo adentro de una película de terror", finalizó su comunicado.
Los mensajes que Graziano le enviaba a Peñalva
Agustina Peñalva publicó en sus historias de Instagram algunos mensajes que Walter Graziano le enviaba. Entre los más impactantes se destacan algunos en los que el economista hace referencia a que "Las denuncias policiales no me incentivan a nada" y "podría quitarte algunas inseguridades que me parece que te preocupan mucho en tu relación con un hombre".
A pesar de que ella no le respondía los textos, el economista continuaba manifestando sus intenciones: "Me pregunto cómo hacer para pasar de la comunicación virtual vía IG -Instagram- a la comunicación real". "Me gustó tu previa del partido de mañana . Estabas de buen ánimo y divertida. Y muuuuuyyyyy atractiva", mostrando que la observa constantemente.