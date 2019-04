Bonfatti y Perotti se mostraron confiados en lograr un triunfo en las elecciones generales

Mientras se van consolidando los números de las elecciones Paso celebradas ayer, el socialista Antonio Bonfatti y el justicialista Omar Perotti, los candidatos a gobernador más votados, se preparan para la elección del próximo 16 de junio que, se perfila será mano a mano.

El candidato del Frente Juntos se mostró muy satisfecho no sólo con su performance sino también con la cantidad de votos obtenida junto al espacio que lidera María Eugenia Bielsa. Es que la sumatoria de sufragios entre las dos listas pone a Omar Perotti por encima de Bonfatti.

"Eso habla a las claras del excelente trabajo que hicimos en toda la provincia, pero especialmente Rosario. Hubo un enorme trabajo en equipo", comentó Pertotti hoy en el "Ricciardino830", que se emita por La Ocho, y añadió: "Para nosotros no había una interna en donde habría ganadores y perdedores. Los santafesinos tenían en sus manos ordenar nuestras listas. Así ocurrió. Quedaron armadas las listas de todas las categorías. Ahora vamos a ganar todos juntos el 16 de junio".

Electorado exigente

En ese sentido, el senador nacional remarcó: "Tenemos un electorado muy exigente de lo que espera de nosotros. Este frente les pertenece a todos los santafesinos. Lo que viene no es una expresión electoral, es una expresión de gobierno. Y para una expresión de gobierno no alcanza con un solo partido. Necesitamos a todos y a todos los santafesinos con deseos y con vocación de servicio".

."No se va a dividir lo que la gente ha unido, que no tengamos una lista única no significa que no se alcanzó la unidad, acá no va a haber ganadores ni perdedores, hay que ir a ganar en junio", añadió.

Salir de la grieta

Bonfatti, el candidato con más votos a nivel individual, superando incluso a Perotti, dijo que en caso volver a conducir los destinos de la Casa Gris "la provincia liderará el proceso que el país necesita para salir adelante", remarcó.

El diputado provincial y titular del Partido Socialista hizo los primeros análisis un poco más tranquilo luego de la jornada de ayer que lo posicionó como el candidato más votado de cara a las elecciones generales de junio.

En declaraciones a una emisora porteña, el exgobernador expresó la necesidad de "salir de la grieta. En la grieta no se construye. Siempre habrá odios de un lado y del otro. Lo que necesitamos como país es un gobierno de coalición que recupere a todos los sectores que estén embarcados en un proyecto común".