Perotti se impuso en la interna y convocó a ganar en junio

"El Frente Juntos se impuso en la provincia de Santa Fe, en la interna estamos convencidos que la diferencia es imposible de descontar, pero ganar hay que ganar en junio", arengó Omar Perotti al proclamarse candidato a la gobernación por el justicialismo santafesino.

"Ahora tenemos el compromiso de trabajar junto a cada institución de esta provincia. Lo que tenemos enfrente por derrotar, los niveles de pobreza, de desempleo, nos necesitan a todos, codo a codo. Ningún brazo sobra", se explayó Perotti.

Apenas pasadas las once de la noche el dirigente rafaelino que había llegado dos horas antes a la histórica sede pejotista de la calle Crespo en la capital provincial sin formular declaraciones al enjambre de periodistas que lo aguardaba pero con una sonrisa que delataba su íntimo triunfalismo, salió a cantar victoria pero midiendo cada palabra dirigida a sus adversarios internos.

Lo rodeaban en el estrado el presidente partidario Ricardo Olivera y los dirigentes Leandro "Kico" Busatto, Marcos "Kaniche" Castello—ambos triunfadores de su lista en las categorías diputado y senador por La Capital— y el rosarino Alejandro Grandinetti, entre otros.

Las dos horas que mediaron entre su arribo a la sede partidaria y la presentación en sociedad de su triunfo en las Paso las pasó en una dependencia anexa al salón de actos con sus más íntimos colaboradores, entre ellos diputado Roberto Mirabella y el titular partidario Ricardo Olivera.

Allí siguieron los resultados provisorios e intentaron una empresa que a la postre resulto imposible: la foto junto a su rival interna María Eugenia Bielsa que envió de emisaria a la dirigente Silvina Frana pero a la que no pudieron convencer para que se trasladara desde la sede del gremio Festram hasta la casona de la calle Crespo que se negó a levantarle la mano aunque fuera simbólicamente a su —a esa hora— indiscutido vencedor. "Usted no sabe lo que la remó Ricardo Olivera (titular del PJ) para convencerla a la arquitecta", comentó por lo bajo a La Capital un veterano dirigente que agregó socarronamente: "Y eso que nuestro presidente es un conciliador nato, pero no hubo caso", completó.

Mientras, Frana, Olivera y Mirabella fueron los primeros en enfrentar micrófonos y grabadores para, cerca de las 22, quejarse por "la lentitud" del escrutinio provisorio e informar que según sus propios datos el Frente Juntos "se impondrá por 10 puntos en toda la provincia".

Recién una hora después, cuando la negativa de Bielsa ya era un hecho consumado, y el periodismo mitigaba la espera consumiendo sandwichitos de miga con gaseosas y café, Perotti decidió dar vuelta la página y salió a proclamar públicamente lo que en los pasillos del PJ ya se daba por descontado: la victoria del Frente Juntos y la del ex intendente de Rafaela acompañado en la fórmula por la rosarina Alejandra Rodenas .

"Estamos convencidos a esta hora de la victoria del Frente Juntos ya que la diferencia es imposible de descontar. Ustedes nos habrán escuchado decir en la campaña que en estas Paso no iban a tener ganadores ni perdedores, sino que los santafesinos iban a ordenar nuestras listas como lo hicieron", expresó el candidato a gobernador de Sumar.

Y continuó entre los aplausos y los vítores de sus simpatizantes: "Siempre dijimos que ganar hay que ganar en junio, como bien lo dijeron antes Ricardo Olivera y Silvina Frana, este triunfo de hoy de Juntos es el que vamos a proyectar todos unidos en junio en la provincia de Santa Fe", enfatizó Perotti en su primera apelación a una unidad a la que deberá aferrarse con vistas a las generales si es que el peronismo aspira a destronar al Frente Progresista luego de tres períodos consecutivos de gestión al frente de la Casa Gris.

En esa sintonía "saludó a María Eugenia Bielsa y a todos y cada uno de los integrantes de Encuentro por Santa Fe".

"Hicieron un gran trabajo hoy y posibilitaron que Juntos sea el vencedor esta noche", elogió Perotti a su contrincante con la que dijo haber dialogado anoche sobre el resultado del comicio.

Luego, el actual senador nacional se puso picante cuando en improvisada conferencia de prensa se le preguntó sobre las especulaciones que merodearon el desarrollo de las Paso, respecto a si los votos de María Eugenia Bielsa se trasladarán en las generales a la fórmula que integra con Rodenas. "Cuando alguien sabe que va a ser superado arma una estrategia y me parece que esa estrategia la difundió el socialismo queriéndose meter en nuestra Paso", criticó entusiasmado con los números en danza.

"Cómo sabían que iban a quedar abajo necesitaban una excusa para remontar —especuló—. Pero tenemos el pleno convencimiento que nuestra tarea no empieza mañana sino que comenzó con la constitución del Frente Juntos y a partir de allí se ha ido enriqueciendo con esta participación y va a continuar camino al 16 de junio. Y también estoy plenamente convencido que esa lectura que hacen ellos, seguramente la hará el gobernador (Miguel) Lifschitz esta noche cuando se acueste porque verá que (Antonio) Bonfatti no le representa a él", exclamó Perotti levantando la última ovación de la noche y con las gigantografías de Evita y Perón a sus espaldas.