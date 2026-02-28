Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos

El gobierno nacional expresó este sábado su respaldo al operativo militar de Israel y Estados Unidos en Irán . Horas después del anuncio del ataque, la Cancillería afirmó que Argentina "valora y apoya las acciones conjuntas" en Medio Oriente . En simultáneo se incrementaron distintas medidas de seguridad en el país.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno , dio a conocer un comunicado oficial con un análisis positivo sobre el despliegue de las fuerzas armadas de ambos países contra el régimen de Teherán. De esta manera planteó que estas acciones apuntan a "neutralizar la amenaza que la república islámica representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región".

Casi en simultáneo, el gobierno confirmó que Argentina elevó el nivel de seguridad frente al desarrollo del combate en Medio Oriente . El presidente Javier Milei dio la orden de aplicar una protección alta para todos los objetivos sensibles en el país, la infraestructura crítica y la comunidad judía, entre otros.

Dentro de las medidas de prevención, voceros del Poder Ejecutivo detallaron que se dispuso un refuerzo de la custodia de las oficinas diplomáticas extranjeras en el territorio nacional. El objetivo final es "garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional".

Por otro lado, Milei confirmó un monitoreo "permanente de la evolución de los acontecimientos" en Medio Oriente a través del Sistema de Inteligencia Nacional. También se refirió a la cooperación de agencias internacionales para garantizar la "detección inmediata de posibles riesgos o amenazas" contra la seguridad en Argentina.

Después del ataque de Estados Unidos e Israel, el gobierno activó el protocolo de alerta en las fronteras. Esto implica un refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, mayor trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles. "El esquema contempla la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, y las fuerzas federales", precisaron fuentes oficiales.

El primer mandatario reiteró el "compromiso indeclinable con la defensa de la vida, la libertad y el orden constitucional". Además anticipó que el Estado "continuará adoptando todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los argentinos ante un escenario internacional de alta tensión".

El mensaje de Cancillería sobre el conflicto en Medio Oriente

Por otra parte, la Cancillería manifestó su confianza en la operación que iniciaron Israel y Estados Unidos y consideró que este despliegue puede ser un aporte para "restablecer condiciones de estabilidad en la región, fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz y seguridad duradera". Al mismo tiempo, el organismo condenó enérgicamente los ataques desde Irán hacia objetivos en Emiratos Árabes Unidos (EUA), Bahrein, Qatar, Arabia Saudita y Kuwait, al igual que las agresiones a las instalaciones y personal norteamericano en la Medio Oriente.

Si bien el mensaje incluye duras críticas al gobierno de la república islámica, también expresa solidaridad con el pueblo de dicho país porque "a lo largo de los años ha manifestado con valentía su aspiración a vivir en libertad, con pleno respeto de los derechos humanos y del derecho internacional". Mientras tanto, los funcionarios especializados del gobierno empezaron a coordinar contactos con la red consular en la región para asistir a cualquier persona argentina que lo requiera.

"Pese a los reiterados esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional, Irán no ha desmantelado completamente su programa nuclear", señalaron desde la Cancillería. Luego añadieron que el régimen "no ha cesado sus actividades sensibles de enriquecimiento ni ha puesto fin al apoyo que brinda a actores armados no estatales que operan de manera desestabilizadora en distintos países de la región".

El gobierno nacional concluyó que la postura actual de las máximas autoridades de la república islámica "constituye una amenaza persistente a la paz y la seguridad internacionales". Además recordó que la Justicia argentina "ha considerado responsable al régimen iraní por el atentado contra la sede de la AMIA en 1994, en cuya causa se han dispuesto órdenes de captura internacional contra los imputados".