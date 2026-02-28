La Capital | Política | Irán

Ataque a Irán: el gobierno apoyó la acción conjunta de Israel y Estados Unidos

El presidente Javier Milei decidió elevar el nivel de seguridad en Argentina frente al nuevo escenario de conflicto bélico en Medio Oriente

28 de febrero 2026 · 14:04hs
Teherán fue uno de los principales blancos del ataque a Irán.

Foto: AP Photo/Vahid Salemi.

Teherán fue uno de los principales blancos del ataque a Irán.

El gobierno nacional expresó este sábado su respaldo al operativo militar de Israel y Estados Unidos en Irán. Horas después del anuncio del ataque, la Cancillería afirmó que Argentina "valora y apoya las acciones conjuntas" en Medio Oriente. En simultáneo se incrementaron distintas medidas de seguridad en el país.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, dio a conocer un comunicado oficial con un análisis positivo sobre el despliegue de las fuerzas armadas de ambos países contra el régimen de Teherán. De esta manera planteó que estas acciones apuntan a "neutralizar la amenaza que la república islámica representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región".

Casi en simultáneo, el gobierno confirmó que Argentina elevó el nivel de seguridad frente al desarrollo del combate en Medio Oriente. El presidente Javier Milei dio la orden de aplicar una protección alta para todos los objetivos sensibles en el país, la infraestructura crítica y la comunidad judía, entre otros.

Alerta en Argentina tras el ataque a Irán

Dentro de las medidas de prevención, voceros del Poder Ejecutivo detallaron que se dispuso un refuerzo de la custodia de las oficinas diplomáticas extranjeras en el territorio nacional. El objetivo final es "garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2027757212408365257&partner=&hide_thread=false

Por otro lado, Milei confirmó un monitoreo "permanente de la evolución de los acontecimientos" en Medio Oriente a través del Sistema de Inteligencia Nacional. También se refirió a la cooperación de agencias internacionales para garantizar la "detección inmediata de posibles riesgos o amenazas" contra la seguridad en Argentina.

>> Leer más: Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó a un portaaviones

Después del ataque de Estados Unidos e Israel, el gobierno activó el protocolo de alerta en las fronteras. Esto implica un refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, mayor trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles. "El esquema contempla la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, y las fuerzas federales", precisaron fuentes oficiales.

El primer mandatario reiteró el "compromiso indeclinable con la defensa de la vida, la libertad y el orden constitucional". Además anticipó que el Estado "continuará adoptando todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los argentinos ante un escenario internacional de alta tensión".

El mensaje de Cancillería sobre el conflicto en Medio Oriente

Por otra parte, la Cancillería manifestó su confianza en la operación que iniciaron Israel y Estados Unidos y consideró que este despliegue puede ser un aporte para "restablecer condiciones de estabilidad en la región, fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz y seguridad duradera". Al mismo tiempo, el organismo condenó enérgicamente los ataques desde Irán hacia objetivos en Emiratos Árabes Unidos (EUA), Bahrein, Qatar, Arabia Saudita y Kuwait, al igual que las agresiones a las instalaciones y personal norteamericano en la Medio Oriente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2027760994034815472&partner=&hide_thread=false

Si bien el mensaje incluye duras críticas al gobierno de la república islámica, también expresa solidaridad con el pueblo de dicho país porque "a lo largo de los años ha manifestado con valentía su aspiración a vivir en libertad, con pleno respeto de los derechos humanos y del derecho internacional". Mientras tanto, los funcionarios especializados del gobierno empezaron a coordinar contactos con la red consular en la región para asistir a cualquier persona argentina que lo requiera.

"Pese a los reiterados esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional, Irán no ha desmantelado completamente su programa nuclear", señalaron desde la Cancillería. Luego añadieron que el régimen "no ha cesado sus actividades sensibles de enriquecimiento ni ha puesto fin al apoyo que brinda a actores armados no estatales que operan de manera desestabilizadora en distintos países de la región".

El gobierno nacional concluyó que la postura actual de las máximas autoridades de la república islámica "constituye una amenaza persistente a la paz y la seguridad internacionales". Además recordó que la Justicia argentina "ha considerado responsable al régimen iraní por el atentado contra la sede de la AMIA en 1994, en cuya causa se han dispuesto órdenes de captura internacional contra los imputados".

Noticias relacionadas
El Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. 

Luz verde al nuevo régimen penal juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años

El presidente de la UCR a nivel nacional, el venadense Leonel Chiarella, y el gobernador Maximiliano Pullaro fueron anfitriones de la cumbre.

En Santa Fe, los gobernadores de la UCR mostraron sus diferencias de cara a 2027

La concentración rosarina se desarrolló en la plaza San Martín.

Sindicatos y organizaciones sociales rechazaron en Rosario la reforma laboral

Karina Milei, Manuel Adorni y Romina Diez en Santa Fe

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newells

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newell's

Lo último

El posteo de Gabriel Arias sobre su grave lesión y un mensaje para el mundo rojinegro

El posteo de Gabriel Arias sobre su grave lesión y un mensaje para el mundo rojinegro

Desde evitar la doble fila hasta no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases

Desde evitar la doble fila hasta no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases

Central y el clásico: Almirón tiene todas las fichas disponibles para ir al Parque por un pleno

Central y el clásico: Almirón tiene todas las fichas disponibles para ir al Parque por un pleno

Desde evitar la doble fila hasta no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases

La Municipalidad lanzó una campaña presencial y digital con seis recomendaciones para fomentar ingresos y egresos más seguros y ágiles de los alumnos en las escuelas
Desde evitar la doble fila hasta no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases
Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe
La Ciudad

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado
Policiales

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero
La Ciudad

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
La Región

"El caso Pergamino abre una esperanza para todos los pueblos fumigados"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newells

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newell's

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Ovación
Estadio Unico en Rosario: el empresario uruguayo vinculado al supuesto proyecto dijo que es un bolazo total

Por Gonzalo Santamaría
Ovación

Estadio Unico en Rosario: el empresario uruguayo vinculado al supuesto proyecto dijo que es un "bolazo total"

Estadio Unico en Rosario: el empresario uruguayo vinculado al supuesto proyecto dijo que es un bolazo total

Estadio Unico en Rosario: el empresario uruguayo vinculado al supuesto proyecto dijo que es un "bolazo total"

Rugby: Ignacio Gandini: Podemos ganar o no, pero con Capibaras XV queremos dejar un legado

Rugby: Ignacio Gandini: "Podemos ganar o no, pero con Capibaras XV queremos dejar un legado"

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut

Policiales
Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado
Policiales

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

La Ciudad
Desde evitar la doble fila hasta no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases
La Ciudad

Desde evitar la doble fila hasta no conversar en la puerta: los consejos para la vuelta a clases

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día

Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento
Información General

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Arias se fisuró el peroné y no hay precisión sobre el tiempo que estará sin jugar
OVACIÓN

Arias se fisuró el peroné y no hay precisión sobre el tiempo que estará sin jugar

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

En Santa Fe, los gobernadores de la UCR mostraron sus diferencias de cara a 2027
Política

En Santa Fe, los gobernadores de la UCR mostraron sus diferencias de cara a 2027

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe
Política

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista
La Ciudad

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Tres compañías presentaron propuestas para operar la hidrovía
Economía

Tres compañías presentaron propuestas para operar la hidrovía

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe
La Ciudad

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC
LA CIUDAD

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito
La Ciudad

Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos
LA REGION

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos

Docentes de la UNR se suman este lunes al paro de Amsafé y Sadop
La Ciudad

Docentes de la UNR se suman este lunes al paro de Amsafé y Sadop

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre
La Ciudad

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar
POLICIALES

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Vuelven las clases y habrá 180 colectivos más en las calles de Rosario
La Ciudad

Vuelven las clases y habrá 180 colectivos más en las calles de Rosario

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento
La Ciudad

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina
Policiales

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

El cierre de Fate y su impacto en el cordón industrial del Gran Rosario

Por Brian Tieppo / Director del Centro de Estudios Colectiva
Economía

El cierre de Fate y su impacto en el cordón industrial del Gran Rosario

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial