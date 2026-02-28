Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día

El ministro de Educación, José Goity, les envió un correo electrónico a padres y madres antes de la huelga que impulsan gremios docentes

"Cada hora de clases hace la diferencia y por eso, los chicos deben estar en las aulas el lunes" , afirmó el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity . Así reiteró este sábado la convocatoria para garantizar el inicio de clases en toda la provincia , a pesar del paro que lanzaron sindicatos docentes.

El funcionario se hizo cargo del envío de un correo eleectrónico dirigido a padres y madres de estudiantes . Por esta vía les confirmó que el ciclo lectivo comenzará normalmente a partir del 2 de marzo.

El mensaje trascendió a pocas horas del inicio de la huelga que los gremios educativos impulsan en coordinación con una medida de fuerza de alcance nacional . En ese contexto, el exdecano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) no sólo pidió el acompañamiento familiar, también defendió las mejoras salariales, inversiones en infraestructura y programas pedagógicos .

Goity enfatizó que garantizar el comienzo de las clases es una forma de defender el derecho a aprender. A partir de esa definición destacó que Santa Fe llegó a tener 185 días de actividad escolar en 2025 . Después de 14 años sin alcanzar esa meta, dijo que el próximo objetivo es consolidar los aprendizajes.

El ministro de Educación señaló que el inicio del ciclo lectivo se da en un contexto económico complejo que atraviesa a las familias y las administraciones públicas. En base a ese diagnóstico ponderó el esfuerzo cotidiano de la comunidad educativa para asegurar la presencia de los estudiantes en las aulas y el acompañamiento de la provincia.

El funcionario reivindicó la política salarial docente implementada por la provincia y aseguró que se ubica entre las más competitivas del país con un ingreso mínimo de bolsillo de 1.300.000 pesos para un maestro de grado con 25 horas semanales y antigüedad mínima. A la remuneración básica se suman incentivos por capacitación y asistencia perfecta. También señaló que el Estado cubre los costos de traslado de docentes que deben desplazarse a sus lugares de trabajo.

Por otro lado, el correo electrónico repasa las inversiones en infraestructura educativa. Entre ellas menciona la construcción de 78 nuevas escuelas, la ejecución de 600 aulas adicionales y más de 12.000 intervenciones destinadas a mejorar edificios escolares existentes. A estas medidas se suma el lanzamiento de canastas de útiles escolares a precios accesibles en comercios de toda la provincia.

En el plano pedagógico, el ministro destacó la continuidad del Plan Raíz, orientado a mejorar la fluidez lectora en los primeros grados, junto con la implementación de la nueva currícula de educación primaria. Al final del mensaje, el titular de la cartera educativa se refirió a la corresponsabilidad del Estado, las instituciones y las familias. Goity agradeció el acompañamiento ante los cambios impulsados por la política educativa y sostuvo que el aprendizaje constituye el mejor legado para las nuevas generaciones. "Sigamos haciendo todos los esfuerzos para que los chicos aprendan: solo el conocimiento los hará verdaderamente libres", expresó.