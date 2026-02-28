La Capital | La Ciudad | clases

Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día

El ministro de Educación, José Goity, les envió un correo electrónico a padres y madres antes de la huelga que impulsan gremios docentes

28 de febrero 2026 · 12:13hs
El funcionario santafesino quiere garantizar un comienzo de clases normal.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

El funcionario santafesino quiere garantizar un comienzo de clases normal.

"Cada hora de clases hace la diferencia y por eso, los chicos deben estar en las aulas el lunes", afirmó el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity. Así reiteró este sábado la convocatoria para garantizar el inicio de clases en toda la provincia, a pesar del paro que lanzaron sindicatos docentes.

El funcionario se hizo cargo del envío de un correo eleectrónico dirigido a padres y madres de estudiantes. Por esta vía les confirmó que el ciclo lectivo comenzará normalmente a partir del 2 de marzo.

El mensaje trascendió a pocas horas del inicio de la huelga que los gremios educativos impulsan en coordinación con una medida de fuerza de alcance nacional. En ese contexto, el exdecano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) no sólo pidió el acompañamiento familiar, también defendió las mejoras salariales, inversiones en infraestructura y programas pedagógicos.

Inicio de clases con anuncio de paro

Goity enfatizó que garantizar el comienzo de las clases es una forma de defender el derecho a aprender. A partir de esa definición destacó que Santa Fe llegó a tener 185 días de actividad escolar en 2025. Después de 14 años sin alcanzar esa meta, dijo que el próximo objetivo es consolidar los aprendizajes.

El ministro de Educación señaló que el inicio del ciclo lectivo se da en un contexto económico complejo que atraviesa a las familias y las administraciones públicas. En base a ese diagnóstico ponderó el esfuerzo cotidiano de la comunidad educativa para asegurar la presencia de los estudiantes en las aulas y el acompañamiento de la provincia.

>> Leer más: El gobierno provincial confirma que descontará el día a los docentes que hagan paro el lunes

El funcionario reivindicó la política salarial docente implementada por la provincia y aseguró que se ubica entre las más competitivas del país con un ingreso mínimo de bolsillo de 1.300.000 pesos para un maestro de grado con 25 horas semanales y antigüedad mínima. A la remuneración básica se suman incentivos por capacitación y asistencia perfecta. También señaló que el Estado cubre los costos de traslado de docentes que deben desplazarse a sus lugares de trabajo.

Por otro lado, el correo electrónico repasa las inversiones en infraestructura educativa. Entre ellas menciona la construcción de 78 nuevas escuelas, la ejecución de 600 aulas adicionales y más de 12.000 intervenciones destinadas a mejorar edificios escolares existentes. A estas medidas se suma el lanzamiento de canastas de útiles escolares a precios accesibles en comercios de toda la provincia.

En el plano pedagógico, el ministro destacó la continuidad del Plan Raíz, orientado a mejorar la fluidez lectora en los primeros grados, junto con la implementación de la nueva currícula de educación primaria. Al final del mensaje, el titular de la cartera educativa se refirió a la corresponsabilidad del Estado, las instituciones y las familias. Goity agradeció el acompañamiento ante los cambios impulsados por la política educativa y sostuvo que el aprendizaje constituye el mejor legado para las nuevas generaciones. "Sigamos haciendo todos los esfuerzos para que los chicos aprendan: solo el conocimiento los hará verdaderamente libres", expresó.

Noticias relacionadas
calendario escolar en santa fe: fechas de inicio de clase, vacaciones de invierno y fin de ciclo

Calendario escolar en Santa Fe: fechas de inicio de clase, vacaciones de invierno y fin de ciclo

Se anunciaron las fechas del calendario escolar en Santa Fe 

Calendario escolar en Santa Fe: fechas de inicio de clase, vacaciones de invierno y fin de ciclo

Antes de comenzar el ciclo lectivo 2026, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y el gobierno de la provincia de Santa Fe ya llevan invertidos 38.054.750 pesos.

Previo al inicio de clases, se invirtieron 38 millones de pesos en obras en escuelas de Villa Gobernador Gálvez

santiago del estero madrugo: es la unica provincia que ya arranco las clases en 2026

Santiago del Estero madrugó: es la única provincia que ya arrancó las clases en 2026

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Lo último

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día

Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

El gobierno provincial anunció un mayor control de las presentaciones digitales respecto de la actividad en el primer día de clases

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe
Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado
Policiales

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero
La Ciudad

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Israel y Estados Unidos atacaron Irán en el inicio de la operación Rugido del León
El Mundo

Israel y Estados Unidos atacaron Irán en el inicio de la operación "Rugido del León"

Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día
La Ciudad

Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día

Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Por Matías Petisce
La Ciudad

Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Ovación
Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut
Ovación

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut

En los clásicos no importa cómo viene cada uno, son partidos aparte

"En los clásicos no importa cómo viene cada uno, son partidos aparte"

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newells

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newell's

Policiales
Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado
Policiales

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

La Ciudad
Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe
La Ciudad

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día

Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

Cada vez hay más hinchas que no pueden entrar a la cancha por vandalizar la ciudad

En Santa Fe, los gobernadores de la UCR mostraron sus diferencias de cara a 2027
Política

En Santa Fe, los gobernadores de la UCR mostraron sus diferencias de cara a 2027

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe
Política

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista
La Ciudad

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista

Tres compañías presentaron propuestas para operar la hidrovía
Economía

Tres compañías presentaron propuestas para operar la hidrovía

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe
La Ciudad

Heroico rescate de bomberos voluntarios: salvaron a una gatita atrapada en un desagüe

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC
LA CIUDAD

Transporte urbano: el municipio quiere colectivos impulsados con GNC

Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito
La Ciudad

Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos
LA REGION

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos

Docentes de la UNR se suman este lunes al paro de Amsafé y Sadop
La Ciudad

Docentes de la UNR se suman este lunes al paro de Amsafé y Sadop

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre
La Ciudad

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar
POLICIALES

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Vuelven las clases y habrá 180 colectivos más en las calles de Rosario
La Ciudad

Vuelven las clases y habrá 180 colectivos más en las calles de Rosario

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento
La Ciudad

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina
Policiales

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

El cierre de Fate y su impacto en el cordón industrial del Gran Rosario

Por Brian Tieppo / Director del Centro de Estudios Colectiva
Economía

El cierre de Fate y su impacto en el cordón industrial del Gran Rosario

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

A los 61 años, falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y exesposo de Esmeralda Mitre
Información General

A los 61 años, falleció Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y exesposo de Esmeralda Mitre

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado
Política

Ley de Glaciares: los principales puntos de la reforma que tiene media sanción del Senado

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura