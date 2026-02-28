La Capital | Ovación | Central

Central de cara al clásico: Almirón tiene todas las fichas disponibles para ir al Parque por un pleno

Serían tres las variantes que realizaría el DT canalla. Franco Ibarra y Agustín Sández con seguridad vuelven. Si está bien físicamente, Alejo Veliz también

Elbio Evangeliste

28 de febrero 2026 · 15:03hs
Jorge Almirón dirigirá su primer clásico como técnico de Central y espera que su equipo esté a la altura.

Jorge Almirón dirigirá su primer clásico como técnico de Central y espera que su equipo esté a la altura.

Como pocas veces se da antes de un clásico, el equipo de Central pinta bastante sencillo de dilucidar y en esta oportunidad quien goza de ese beneficio es Jorge Almirón. De todas formas, hay un par de nombres a los que prestarle atención, que pueden modificarle el panorama al técnico canalla.

El plan que Almirón puso en práctica en La Plata frente a Gimnasia le salió como pretendía, porque el equipo ganó y pudo preservar a algunos futbolistas, como los casos de Franco Ibarra y Alejo Veliz. Es más, hasta hizo jugar mucho menos tiempo de lo que acostumbra a Ángel Di María.

Habrá que aguardar hasta una hora antes del partido para que se confirme el equipo que Almirón pondrá en cancha, pero todo parece indicar que serían tres las variantes que realizará el entrenador.

Atención en Alejo Veliz

La mayor duda está en la presencia de un jugador que es titular indiscutido en este Central. Es el caso de Veliz, quien fue al banco en el último encuentro, pero no sumó minutos.

Alejo Veliz es una de las principales cartas de gol que tiene Central. Ante Gimnasia fue al banco, pero no sumó minutos.

Alejo Veliz es una de las principales cartas de gol que tiene Central. Ante Gimnasia fue al banco, pero no sumó minutos.

El centrodelantero sufrió un fuerte golpe en el tobillo frente a Talleres y hasta sintió una molestia en los gemelos, por eso fue llevado con mucho cuidado y saltó a la cancha en el Bosque.

Almirón entiende que Veliz es una de las principales cartas de gol del equipo y su deseo es que pueda estar presente en el clásico, por supuesto desde el arranque.

Pero habrá que ver si llega al partido al ciento por ciento desde lo físico. En caso de que eso suceda, ingresará en lugar de Enzo Copetti.

Ibarra, otra vez al anillo central

Los otros dos cambios están cantados. Uno es el regreso de Franco Ibarra, quien en La Plata se quedó directamente en el banco porque está al límite de amarillas. El volante central tomará la posta de Federico Navarro.

IbarraVB
Ibarra hoy titular indiscutido en el Canalla. Está con cuatro amarillas y por eso no jugó el último partido.

Ibarra hoy titular indiscutido en el Canalla. Está con cuatro amarillas y por eso no jugó el último partido.

Agustín Sández es otro de los que retornará a la titularidad. Viene de jugar algunos minutos contra Gimnasia, pero en esta ocasión Almirón lo tiene como uno de los once para ir desde el arranque, en lugar de Alexis Soto.

Son los tres cambios que todos imaginaron una vez consumada la victoria canalla en cancha de Gimnasia. Son los ingresos que terminan de darle forma a un equipo “normal”, a esa base que el técnico Almirón utilizó en la mayoría de los partidos del año.

Posibilidad de alguna sorpresa

¿Podría aparecer alguna variante más? Es probable, pero poco factible, al menos desde la teoría. Y esa especulación tiene a Jaminton Campaz como protagonista. Es que el colombiano ingresó de muy buena manera en el último partido, pero viene de una larga inactividad.

SandezVB
Agustín Sández no estaba al cien desde lo físico, pero igual fue al banco ante el Lobo. Ingresó en el complemento.

Agustín Sández no estaba al cien desde lo físico, pero igual fue al banco ante el Lobo. Ingresó en el complemento.

Para que Campaz se meta entre los once, Almirón debiera prescindir de algún otro jugador que viene siendo titular, que no sería otro que Julián Fernández. Pero el ex-Vélez fue uno de los mejores en el último partido (fue el autor intelectual en el gol de Enzo Giménez), lo que hace pensar que es difícil que salga del equipo.

Otra posibilidad es que juegue Campaz, que Enzo Giménez baje al lateral y que sea Emanuel Coronel quien deje la titularidad, pero allegados al cuerpo técnico indicaron que no es lo que el DT tiene en mente.

Con la lógica en la mano, Central se afrontará el clásico con tres cambios en relación al último partido, con la conformación de un equipo totalmente “previsible”. Con todas las fichas a disposición en busca de un pleno.

