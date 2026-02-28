La Capital | La Ciudad | clases

Desde evitar la doble fila hasta no conversar en la puerta: las recomendaciones para la vuelta a clases

La Municipalidad lanzó una campaña presencial y digital con seis consejos para fomentar ingresos y egresos más seguros y ágiles de los alumnos en las escuelas

28 de febrero 2026 · 15:22hs
La vuelta a clases viene con seis recomendaciones por parte de la Municipalidad para generar entornos más seguros.

Virginia Benedetto / La Capital

La vuelta a clases viene con seis recomendaciones por parte de la Municipalidad para generar entornos más seguros.

Con la llegada del inicio del ciclo lectivo, la Municipalidad de Rosario desplegará operativos de tránsito en 38 escuelas desde este lunes 2 de marzo, cuando comiencen las clases en la ciudad. Más de 150 agentes municipales trabajarán en los turnos mañana y tarde para ordenar la circulación y evitar la doble fila en los entornos escolares.

Las reparticiones que serán parte de los operativos serán las direcciones de Tránsito, Control Urbano, Fiscalización del Transporte y Proximidad. Los agentes fiscalizarán el cumplimiento de las normas para garantizar una circulación fluida y reducir riesgos para peatones y automovilistas.

El secretario de Control, Diego Herrera, afirmó: "Ponemos a disposición una importante cantidad de agentes y recursos para acompañar a las escuelas en el desafío de generar buena convivencia en la entrada y salida de los alumnos. El objetivo no es sancionar, sino concientizar para un correcto uso de la calle".

>> Leer más: Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito

Estacionamiento prohibido

La normativa vigente, sancionada en 2014, prohíbe estacionar los días hábiles de 7 a 18 en calles donde haya escuelas si el ancho es menor o igual a 8,45 metros o si circulan dos o más líneas de transporte urbano.

La Dirección General de Fortalecimiento Institucional visita escuelas, distribuye material gráfico y difunde recomendaciones en plataformas digitales. El objetivo es promover conductas responsables y reducir situaciones de riesgo.

>> Leer más: Vuelven las clases y habrá más colectivos en las calles de Rosario

En este sentido, Herrera sostuvo: "Es fundamental que el ingreso y egreso sean seguros para niños y niñas. Queremos que los responsables se sientan acompañados y conozcan las mejores prácticas para evitar riesgos y hacer más dinámico el tránsito".

Seis consejos claves para el ingreso y egreso escolar

La campaña resume seis recomendaciones a tener en cuenta:

  • Evitar la doble fila. Está prohibido, genera embotellamientos y es inseguro para los chicos y chicas que deben bajar o subir en la calle.
  • Es conveniente estacionar con tiempo el automóvil en cuadras aledañas y acompañar a los chicos caminando de forma segura por la vereda.
  • No conversar en la puerta de la escuela. Siempre es lindo socializar con otros padres y madres, pero desde el municipio piden que no se haga ocupando el frente de la escuela con el auto. Así, se evita la doble fila y se liberan otros espacios que los demás deben utilizar.
  • El cinturón de seguridad siempre listo: se debe enseñar a los chicos cómo se pone y se quita, y recordar que los menores deben viajar en silla de seguridad homologada en el asiento trasero.
  • La mochila, siempre lista y que los chicos y las chicas tengan sus mochilas listas en su regazo o al alcance de la mano, no en el baúl. Esto agiliza su descenso del vehículo.
  • Saludar con tiempo: para minimizar el tiempo de detención, piden que padres e hijos se "saluden bien" unas cuadras antes de llegar a la escuela.
