Desde evitar la doble fila hasta no conversar en la puerta: las recomendaciones para la vuelta a clases

La Municipalidad lanzó una campaña presencial y digital con seis consejos para fomentar ingresos y egresos más seguros y ágiles de los alumnos en las escuelas

La vuelta a clases viene con seis recomendaciones por parte de la Municipalidad para generar entornos más seguros.

Con la llegada del inicio del ciclo lectivo, la Municipalidad de Rosario desplegará operativos de tránsito en 38 escuelas desde este lunes 2 de marzo , cuando comiencen las clases en la ciudad. Más de 150 agentes municipales trabajarán en los turnos mañana y tarde para ordenar la circulación y evitar la doble fila en los entornos escolares.

Las reparticiones que serán parte de los operativos serán las direcciones de Tránsito, Control Urbano, Fiscalización del Transporte y Proximidad. Los agentes fiscalizarán el cumplimiento de las normas para garantizar una circulación fluida y reducir riesgos para peatones y automovilistas.

El secretario de Control, Diego Herrera, afirmó: "Ponemos a disposición una importante cantidad de agentes y recursos para acompañar a las escuelas en el desafío de generar buena convivencia en la entrada y salida de los alumnos. El objetivo no es sancionar, sino concientizar para un correcto uso de la calle".

Estacionamiento prohibido

La normativa vigente, sancionada en 2014, prohíbe estacionar los días hábiles de 7 a 18 en calles donde haya escuelas si el ancho es menor o igual a 8,45 metros o si circulan dos o más líneas de transporte urbano.

La Dirección General de Fortalecimiento Institucional visita escuelas, distribuye material gráfico y difunde recomendaciones en plataformas digitales. El objetivo es promover conductas responsables y reducir situaciones de riesgo.

En este sentido, Herrera sostuvo: "Es fundamental que el ingreso y egreso sean seguros para niños y niñas. Queremos que los responsables se sientan acompañados y conozcan las mejores prácticas para evitar riesgos y hacer más dinámico el tránsito".

Seis consejos claves para el ingreso y egreso escolar

La campaña resume seis recomendaciones a tener en cuenta: