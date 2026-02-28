El posteo del arquero y capitán de Newell's sobre su grave lesión: qué le dijo al mundo rojinegro

Gabriel Arias tuvo que ser sustituido en el partido contra Estudiantes y después se supo que tendrá varios meses de recuperación

Gabriel Arias, en una práctica anterior al día de su lesión. Newell's lo perderá por varios meses.

Newell's se prepara para recibir a Central en su estadio y no llega nada bien al clásico: hace 15 partidos que no gana (siete en el Coloso), está último en la tabla anual y también se complica en la de los promedios, que definirán los dos descensos de la temporada.

Por si fuera poco, en el último partido (ante Estudiantes en el Coloso, con un 0-2 en contra) se lesionaron David Sotelo y Gabriel Arias. El volante sufrió un desgarro en un aductor y el arquero una lesión más grave: se fracturó el peroné, razón por la cual no podrá jugar por varios meses.

El departamento médico de Newell's comunicó el diagnóstico de ambos jugadores este viernes a la tarde, aunque en ninguno de los dos casos precisó el tiempo que demandará la recuperación de los futbolistas. Por supuesto, se da por descontado que en el caso de Arias será larga y engorrosa.

El arquero fue el primer refuerzo que se sumó a Newell's en el último mercado de pases. Quedó libre en Racing y firmó en el club del Parque por un año. Poco después, cuando arrancó la pretemporada, fue designado capitán del equipo.

Leer más: Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newell's

El posteo de Gabriel Arias sobre su lesión

Sus actuaciones no fueron especialmente destacadas. Y menos en el partido contra Estudiantes, donde además sufrió la lesión. Ese día, cuando salía de la cancha con dificultades para caminar, el público de Newell's lo reprobó con algunos silbidos.

Ahora, el arquero y capitán se expresó en redes sobre la situación que le toca atravesar. "Hoy me toca enfrentar uno de esos momentos feos en la vida de cualquier futbolista: fractura de peroné y estar afuera de las canchas durante unos meses", dijo.

Leer más: Newell's vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Y añadió: "Toca acompañar al equipo desde otro lugar y trabajar en una rápida recuperación. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos".

Finalmente, expresó: "Tiremos todos para el mismo lado. ¡Vamos Newell's!".