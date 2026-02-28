La Capital | Ovación | Rosario

Estadio Unico en Rosario: el empresario uruguayo vinculado al supuesto proyecto dijo que es un "bolazo total"

Juan Sartori fue relacionado a una iniciativa para construir un estadio donde Central y Newell’s compartirían localía. El empresario habló con La Capital

Gonzalo Santamaría

28 de febrero 2026 · 14:47hs
El mundo de las redes se vio invadido por una noticia que llamó la atención, al menos en Rosario: la construcción de un Estadio Único donde Central y Newell’s disputen sus partidos de local. El supuesto proyecto era presuntamente una idea de Juan Sartori, un empresario de Uruguay que negó rotundamente cualquier posibilidad de encabezar esta propuesta.

La noticia, que se viralizó a seis días del clásico rosarino, hablaba de la construcción de un Estadio Único en Rosario. Hasta se habló de la postura de los clubes rosarinos. Una especie de Estadio Único Diego Armando Maradona de la ciudad de La Plata, donde Gimnasia y Estudiantes hicieron las veces de local y hasta se enfrentaron en el clásico platense.

Así, la iniciativa que circuló en redes sociales y algunos portales contaban, sin detalles, que Juan Sartori se había puesto en contacto con los clubes de la ciudad y que quería impulsar un Estadio Único. Una propuesta que, en principio, está en un ideal bastante lejano de lo que el mundo del fútbol rosarino soportaría y de lo que el propio empresario manifestó: “Bolazo total”.

La palabra del empresario

El nombre de Sartori rápidamente llamó la atención, ya que -según pudo averiguar La Capital con fuentes de Uruguay- es uno de los empresarios más activos mediáticamente.

En este contexto, este diario se comunicó con Juan Sartori y consultó ante la posibilidad de la supuesta iniciativa comandada por el empresario para la creación de un Estadio Único que compartan leprosos y canallas. Ante la consulta, el empresario señaló a este medio: “Es una fake news total”.

No conforme con esa contundente frase, Sartori agregó: “No conozco a nadie de esos clubes, ni presenté nada a nadie. Bolazo total”.

juan sartori estadio unicio uruguayo

Las declaraciones de Sartori a este medio echan por tierra los rumores de las redes sociales para la creación de un estadio donde las hinchas de Central y Newell's compartan tribuna semana a semana.

El no proyecto del Estadio Único de Rosario

Las falsas publicaciones llegaron a señalar que ambos clubes deberían dejar de jugar como local en sus respectivos estadios. Cualquier conocedor del fútbol argentino puede reconocer en el Coloso Marcelo Bielsa y el Gigante de Arroyito dos templos casi intocables para sus hinchas. Más si se tiene en cuenta las recientes obras realizadas por ambos clubes para mejorar la capacidad de sus estadios.

Ninguna daba lujos de detalle: ni ubicación, ni tiempos de construcción, tampoco mostraban declaraciones textuales, pero sí sostenían que la idea no había caído bien en Rosario Central y que se negaba al Estadio Único. Desde el club de Arroyito ni se involucraron en el polémico proyecto y no se pronunciaron ante este supuesto. Por su parte, la comisión directiva de Newell’s tampoco se hizo eco del Estadio Único, menos en momentos donde las prioridades pasan por otro lado.

Hasta llegaron a mostrar cómo sería la construcción de este estadio gracias a la utilización de Inteligencia Artificial. La cuenta de Instagram de 365scoresesp, que suma más de 360 mil seguidores, publicó un video donde se ve la edificación de la cancha en lo que hoy sería la plaza de Rioja y 1º de Mayo, frente al edificio Acualina. El diseño propone tribunas celestes y blancas, en honor a la bandera argentina y un techado en las cuatro tribunas. Un estadio más cerca de la arquitectura europea.

El video ubica al estadio donde está la Plaza de la Cooperación y las edificaciones cercanas coinciden en parte con el mapa actual de Rosario. Además, detalle no menor, el Monumento a la Bandera desaparece de Rosario y en su lugar se muestra una cancha de fútbol. Desde donde se lo mire, un proyecto que no tiene asidero ni entre los hinchas ni entre el resto de la población.

Quién es Juan Sartori

Juan Sartori es un empresario uruguayo de 45 años que fue senador por el Partido Nacional entre 2020-2025. Cumplido su mandato, se retiró del Parlamento de Uruguay y siguió con su carrera como empresario. “Es un personaje extraño. Cayó a la política acá en Uruguay, pero hace muchos años vive en el exterior. Está casado con una mujer de Rusia, de una familia de multimillonarios. Llegó a su banca poniendo mucha plata”, aseguró una fuente consultada desde Uruguay por La Capital.

En sus redes se lo ve fanático del fútbol y más aún tras la adquisición de una parte del Sunderland de Inglaterra, un club de fútbol donde pasaron tres ex-Newell's. El primero fue Nacho Scocco que disputó 8 partidos en 2014 antes de regresar por tercera vez a Newell’s. También jugaron en el club del noreste inglés, Santiago Vergini y Óscar Ustari. También es vicepresidente del Mónaco AS, de la liga de Francia.

Según publicó un diario porteño con tirada nacional, Sartori “podría invertir en dos clubes rosarinos, con el financiamiento de una obra para la construcción de un estadio con mayor capacidad para Newell’s”. Un potencial que queda desterrado con la palabra del empresario a La Capital: “No conozco a nadie”.

A fines de 2025 dejó su banca en el Senado de Uruguay “y desapareció”, confirmaron a La Capital. “Llegó por la plata, no lo conocía nadie, les ganó a personajes fuertes del Partido Nacional. Se fue y no se supo más nada, antes siempre era noticia”, agregó esa misma fuente. Un extrabajador del Partido Nacional aseguró haber trabajado alrededor de un año en la agrupación y dijo: “Nunca lo vi”. Además, contó que fue candidato a presidente en 2018, pero sin la suerte que un año después iba a tener para ser elegido el senador más joven de la legislatura con apenas 38 años.

Sartori tiene relación con Rosario, ya que a través de su empresa Moolec Science, radicada en las Islas Caimán, se quedó con el control de Bioceres Group, una empresa rosarina que cotiza en Nasqad, en Nueva York, pero que en 2025 entró en desgracia, recientemente presentó la quiebra y tiene planeado salir de la bolsa neoyorquina.

El empresario también dirige en Argentina a la compañía Adecoagro, una de las mayores empresas del agro de América Latina y, bajo su gestión,compró Porfertil, la principal productora de fertilizantes en Argentina.


Estadio Unico en Rosario: el empresario uruguayo vinculado al supuesto proyecto dijo que es un bolazo total

Estadio Unico en Rosario: el empresario uruguayo vinculado al supuesto proyecto dijo que es un "bolazo total"

Estadio Unico en Rosario: el empresario uruguayo vinculado al supuesto proyecto dijo que es un "bolazo total"

