Alberto Fernández dijo que los saqueos estuvieron organizados

Un sindicalista se quejó contra el presidente: "Hace dos meses que no lo vemos"

También se refirió a las recientes elecciones PASO: "He escuchado lo que las urnas han dicho, hay una sociedad dividida en tres partes. Hay muchos reclamos que nos hacen y yo he puesto el esfuerzo para resolverlos, algunos los pudimos resolver y otros no, nos ha tocado un tiempo ingrato", sostuvo.