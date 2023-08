Cristina acusó a Macri de extorsionar a un gobernador: "Más mafioso no se consigue"

La vicepresidenta dijo que el ex presidente le pidió al mandatario electo de Río Negro, y a los senadores Snopek y Kueider que no den quórum en una decisiva sesión de la Cámara alta.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó al ex presidente Mauricio Macri de "extorsionar y amenazar por televisión a un gobernador electo", y calificó como " mafiosa " la actitud del exmandatario, quien les pidió a los senadores Alberto Weretilneck, de Río Negro, Guillermo Snopek de Jujuy y Edgardo Kueider de Entre Ríos que "no den quórum" en la Cámara alta para el nombramiento de jueces y fiscales .

En su cuenta oficial de Twitter , Cristina publicó un video de un fragmento de una entrevista que Macri concedió en el canal TN , donde le pide a los tres legisladores, uno de ellos gobernador electo de Río Negro, que no den quórum al tratamiento de esas designaciones.

"¿ Alguna vez viste y escuchaste que un ex presidente y jefe de la oposición amenace y/o extorsione por televisión a un Gobernador electo? ¿Alguna vez imaginaste al jefe del principal partido anti-peronista pidiéndole a dos senadores peronistas que no den quorum impidiendo, de esa forma, que el Senado funcione ?", apuntó la Vicepresidenta en su posteo.

" Ah! ¿Nunca lo viste, ni lo escuchaste, ni te lo imaginaste? Bueno… te tengo una sorpresa. Escuchá a Macri amenazando al Gobernador electo de Rio Negro, Alberto Weretilneck y pidiéndole a los senadores peronistas Snopek de Jujuy y Kueider de Entre Ríos, que no den quórum en el Senado. Más mafioso no se consigue ", sostuvo la vicepresidenta.

En el video con un fragmento de la entrevista al expresidente posteado por Cristina Kirchner, el referente de Juntos por el Cambio señala: "Les pido a Snopek, Kueider y Weretilneck, que es gobernador electo de Río Negro que tengan un compromiso con la patria y no den quórum para que no designar a jueces militantes".

En otro tramo del diálogo que Macri mantiene con Joaquín Morales Soá recuerda incluso que, en su gestión como presidente, Weretilneck lo había acompañado en un viaje a China, en la que realizó gestiones para exportar a ese país productos de su provincia.

Otro round de una misma pelea

No fue el único encontronazo Cristina-Macri de las últimas horas. En la misma entrevista por TN, el ex presidente había destacado: "El Fondo, que propició este cepo asesino y todo este desastre, va a tener que también, si el programa que presentamos es suficientemente serio, ya que ya está acá, decir 'avalo esto' y eso va a ser una ayuda enorme frente a lo que viene".

No tardó demasiado Cristina en utilizar sus redes para reproducir los dichos de Macri y espetarle: "¿En serio? ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo que el Fondo ya está acá? Si lo trajiste vos papi". "Hacete cargo de algo alguna vez en tu vida, por Dios", resaltó con énfasis.

A su, vez Macri no se quedó callado y en una entrevista con LN+ le respondió a la vicepresidenta: "Debería recordar que es ex presidenta y vicepresidenta en ejercicio y expresarse de una manera un poco más seria, no tan chabacana".