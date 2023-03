Agustín Rossi: "El discurso de Espert es violento y fascista"

El dirigente de Avanza Libertad interrumpió a los gritos la presentación del jefe de Gabinete en el Congreso. "Tienen un discurso que no condice con la democracia", señaló el funcionario nacional

Este miércoles, Espert interrumpió la presentación del jefe de Gabinete a los gritos: “Usted es un ignorante supino. La inflación es un fenómeno monetario. No es un fenómeno multicausal como dice acá en su informe. an difícil es que le entre en la cabeza?”, lo fustigó. Además, lo acusó de no mirarlo a la cara mientras lo insultaba: “No te hagas el canchero, caradura”.