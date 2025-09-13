La Capital | Política | reforma laboral

Agustín Pellegrini: "Con Milei vamos a lograr la reforma laboral para generar más empleo"

El candidato a diputado nacional de la Libertad Avanza dijo que “el kirchenrismo propone un país inviable" y "sólo se ocupa de romper el equilibrio fiscal"

13 de septiembre 2025 · 09:17hs
El asesor legislativo remarcó la necesidad de una reforma laboral.

El asesor legislativo remarcó la necesidad de una reforma laboral.

El vicepresidente de La Libertad Avanza (LLA) en Santa Fe, Agustín Pellegrini, hizo una recorrida por Firmat, El Ortondo y Venado Tuerto. “Vamos a avanzar hacia una reforma laboral que nos permita defender a las empresas y crear más y mejores puestos de trabajo para los santafesinos”, aseguró este sábado.

El candidato a diputado nacional consideró que el país necesita cambios profundos y urgentes. Así como señaló que las modificaciones de leyes de empleo son indispensables, comentó: “También hay que discutir el sistema previsional. Hoy necesitamos cuatro trabajadores registrados para sostener una jubilación digna y la realidad marca que apenas hay 1,4. Así es imposible”.

Por otra parte, el postulante oficialista apuntó contra la inflación como el principal enemigo de los sectores más vulnerables. “No es que con el cambio de gobierno empezó todo", recordó en cuanto a la situación económica de Argentina.

Un planteo más allá de la reforma laboral

Pellegrini consideró que la crisis del país "viene de arrastre". A partir de este diagnóstico le dio un lugar prioritario al trabajo para mitigar el aumento de precios y el costo de vida porque "es lo que más perjudica a los que menos tienen".

"Lo primero que hay que hacer es limitar la inflación", sentenció el asesor de la diputada nacional Romina Diez. A continuación se refirió a la importancia de las elecciones del 26 de octubre en ese proceso: "El presidente Milei está llevado adelante las reformas que Argentina necesita, para eso hacen faltan más legisladores libertarios".

Por otro lado, el candidato oficialista se mostró disconforme con la composición actual de las cámaras. "El Congreso hoy está cooptado por el kirchnerismo, cuyo único objetivo es romper el equilibrio del fiscal que alcanzó el gobierno", concluyó.

Pellegrini compartió su análisis después de una visita a distintos puntos del sur del mapa productivo de Santa Fe. Así comenzó a marcar la cancha con la mira puesta en los comicios del próximo mes y el recambio en el Poder Legislativo, que incluye la disputa por nueve bancas de diputados de la provincia.

Se abre una etapa para la posteridad en la provincia de Santa Fe tras la reforma constitucional.

El fin de la reforma constitucional: lo que cierra, lo que abre y lo que eclipsa

Con la jura de la Constitución, quedó vigente a la nueva Carta Magna de la provincia.

Tras la jura, Santa Fe ya tiene nueva Constitución

La Cámara baja nacional se apresta a discutir un amplio temario.

Diputados convocan a sesionar contra los vetos de Milei a universidades y salud pediátrica

Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, junto a Karina y Javier Milei.

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina

