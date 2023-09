A un año del intento de magnicidio a Cristina Kirchner

Fernando Sabag Montiel, el hombre que disparó la bala que no salió, Brenda Uliarte, su pareja y presunta cómplice, y Gabriel Carrizo, jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como Los Copitos , son los únicos imputados por el intento de magnicidio.

Sabag Montiel asegura que actuó solo, que no conoce a Carrizo y que Uliarte no tiene nada que ver con el ataque a la vicepresidenta. La querella no le cree y pidió en el último año infinidad de medidas de prueba, sin demasiado éxito.