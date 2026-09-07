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Diego Maciel en la Corte Suprema: "Hay que trabajar en una nueva organización de la Justicia"

El máximo tribunal vuelve a cubrir una vacante por la salida de Eduardo Spuler. El nuevo ministro busca que se aceleren e innoven los procesos

7 de septiembre 2026 · 10:09hs
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Diego Maciel

Diego Maciel, nuevo ministro de la Corte Suprema de Santa Fe.

Diego Maciel es nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y ya comenzó a trazar lo que será su gestión en la cúpula del Poder Judicial. De hecho, sostuvo que éste deberá orientarse hacia una nueva organización que de hecho ya está en marcha.

"Por supuesto hay que trabajar en tema vacantes y en una nueva organización: Colegio de Jueces para que trabajen los distintos fueros, y acelerar trámites pendientes. Me voy a hacer de las estadísticas para ver dónde está más colapsado y poder acelerar tiempos", sostuvo en El primero de la mañana por LT8 el ministro.

En ese sentido, dijo que está convencido que hay que trabajar con todas las innovaciones como la Inteligencia Artificial, pero "obviamente con mucha responsabilidad y ver qué área y qué tarea". Sí para organizar expedientes o sistema de datos, pero no los fallos.

También con la digitalización que destacó que se viene implementando en los diferentes procesos del sistema judicial se vienen para "lograr la celeridad que se necesita".

Maciel contó que este lunes se pondrá en tema con los expedientes pendientes y anticipó el martes participará de su primer acuerdo con el resto de los jeuces de la Corte Suprema con quienes armarán la agenda para trabajar.

Al ser consultado por el futuro de los cortesanos Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, próximos a salir del máximo tribunal, sostuvo: "La reforma estableció un límite de 75 años. Es una cuestión personal de ellos. Hay procedimiento que se cumplió con los pliegos aprobados y creo que ellos van a cumplir con su palabra de que se van a retirar y no tengo porqué desconfiar de eso".

Diego Maciel, nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Diego Maciel, nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Discurso

En su discurso de asunción del viernes pasado, Maciel envió un mensaje al Poder Judicial enfocado en el respeto a la voluntad legislativa y en "evitar el gobierno de las corporaciones".

Maciel integrará la Corte tras su designación mediante el decreto Nº 1.632/2026 del Poder Ejecutivo. El acto estuvo encabezado por el presidente del cuerpo, Rafael Gutiérrez, junto a los ministros Roberto Falistocco (quien, como adelantó La Capital, se retirará en noviembre próximo), Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Rubén Weder.

El discurso sorprendió al proponer que los jueces actúen con deferencia hacia el Poder Legislativo, garantizando que las normas reflejen fielmente las necesidades de la sociedad santafesina.

“Me esforcé en estudiar las normas para que sean claras y para que se cumplan, pero además puse empeño en que la construcción jurídica sea de diálogo y consenso”, dijo.

Vale recordar que su carrera profesional se centra en la gestión legislativa, donde ocupó roles administrativos y políticos en ambas Cámaras de la provincia.

“Para construir una sociedad respetuosa de sus acuerdos comunitarios, el Poder Judicial y los operadores del Derecho en general deben respetar aquellos consensos que se logran”, advirtió.

Y siguió: “Las normas de la Legislatura que se construyen con esfuerzo y amplio consenso reflejando las preocupaciones de la sociedad santafesina deben ser tratadas con mucho cuidado por los jueces ya que la balanza mayoritaria es la medida de nuestra democracia”. Alguna interpretación rápida recuerda el reciente revés contra el tope jubilatorio de la Corte de la reforma previsional.

Seguidamente, reforzó la idea de que “las normas siempre están para ser cambiadas cuando nuevos consensos ciudadanos lo requieran” y dio fe de que "los legisladores hacen un enorme esfuerzo para que Santa Fe tenga normas adecuadas a sus necesidades y realidad”.

Pero ese enorme esfuerzo de construcción legislativa debe ser cuidado por los jueces y respetado dentro del esquema constitucional, sobre todo ahora que tenemos una Constitución tan reciente y adecuada a los tiempos”, sostuvo.

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