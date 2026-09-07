Alberto Botto: "Se necesita que nos juntemos todos los sectores de la sociedad"

El secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario sostuvo que la sociedad debe prepararse para tiempos complejos e hizo un llamado a la unidad

El escenario laboral argentino atraviesa una etapa de profundas transformaciones y, según Alberto Botto, el panorama que se presenta hacia adelante no permite demasiado margen para el optimismo. El secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario sostuvo que la sociedad debe prepararse para tiempos complejos y reclamó una mirada amplia que permita comprender qué está sucediendo y cuáles pueden ser sus consecuencias. El dirigente hizo un llamado a la unidad: "Se necesita que nos juntemos todos los sectores de la sociedad”

Botto planteó, durante la realización la semana pasada del primer encuentro “Las transformaciones en el mundo del trabajo” en la sede del gremio lucifuercista, la necesidad de generar espacios donde puedan convivir distintas perspectivas vinculadas con la producción, el comercio, el trabajo y el derecho laboral. La intención, explicó, es que esas diferentes miradas permitan contar con mejores herramientas para interpretar la realidad.

“Es un espacio de reflexión plural, con diferentes voces desde la producción, el comercio y el trabajo, además de juristas reconocidos de Rosario que interpretan las nuevas normas laborales y los nuevos marcos legales que hoy se imponen en el trabajo”, señaló.

Para el dirigente, no alcanza con analizar las transformaciones desde un único sector. La complejidad del momento exige incorporar distintas perspectivas para que la sociedad pueda construir una visión más completa sobre el presente y, especialmente, sobre lo que puede ocurrir en los próximos meses.

Una mirada preocupada sobre el futuro

Botto fue contundente al describir sus expectativas sobre la evolución de la situación económica y laboral. A su entender, el escenario que viene estará marcado por dificultades importantes para los trabajadores.

“Nosotros la verdad es que no vemos un mundo fácil de resolver, vemos que para la clase trabajadora van a ser tiempos muy difíciles de atravesar y nos estamos tratando de preparar para eso”, afirmó.

En ese sentido, consideró fundamental que la ciudadanía tenga acceso a diferentes opiniones y herramientas que le permitan analizar por sí misma el contexto nacional.

El objetivo, sostuvo, es evitar que la discusión quede encerrada en posiciones sectoriales y favorecer una lectura lo más objetiva posible de la realidad.

“Las diferentes opiniones, provengan del sector que provengan, aportan justamente a darle herramientas a la gente y generar una opinión lo más objetiva posible para que se analice la realidad”, explicó.

“La situación no va a mejorar”

El secretario General de Luz y Fuerza Rosario también expresó una perspectiva crítica respecto de la evolución de la crisis. Según su diagnóstico, las dificultades actuales no estarían cerca de resolverse y podrían profundizarse.

“Creo que si esto es sectorizado no va a tener el efecto que realmente nosotros deseamos, que es justamente ver dónde estamos parados, hacia dónde vamos. Y, a nuestro criterio, lo que nosotros observamos es que la situación no va a mejorar, sino al contrario, se va a profundizar la crisis aún más”, advirtió.

Un llamado a unir sectores

Frente a este escenario, Botto hizo especial hincapié en la necesidad de construir consensos entre sectores que muchas veces tienen intereses diferentes. “Creo que se necesita que nos juntemos todos los sectores de la sociedad”, sostuvo.

El dirigente sindical consideró que la magnitud de la crisis requiere superar las miradas individuales o sectoriales y entender que cada actor social tiene un papel que cumplir.

“Esta crisis que estamos atravesando los argentinos no va a ser fácil de resolver si no se une el pueblo y si no entendemos que todos los sectores somos importantes”, afirmó.

En ese sentido, también apeló a la generosidad y a la capacidad de aceptar las diferencias para encontrar puntos de coincidencia. “Si no hay generosidad también entre todos los sectores, si no nos aceptamos unos a otros, no vamos a poder entender que el país está por encima de todos y todas nosotros”, concluyó.