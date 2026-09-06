El aporte impositivo de las grandes empresas cayó 28 % en doce años

Una investigación del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas analizó la contribución fiscal de las 500 empresas de mayor envergadura en el país

Minería. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) refuerza un sistema de transferencias de ingresos a las empresas más concentradas.

Los impuestos pagados por las 500 empresas más grandes del país cayeron 28 % entre 2012 y 2024. Ese último año, los subsidios y exenciones fiscales llegaron a u$s 2.950 millones, el equivalente al 18 % de las ganancias antes de impuestos de esas compañías. Los datos surgen de un nuevo informe elaborado por los investigadores García Zanotti y Martín Schorr para el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp).

El trabajo fue elaborado a partir de información de la Encuesta Nacional de Grandes Empresas (Enge), que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Ipec), la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Su objetivo fue contrastar con la realidad la idea ampliamente instalada en el debate público respecto de que la Argentina somete al capital privado a una “presión tributaria asfixiante”.

Al menos, no parece ser ese el caso de las 500 empresas no financieras más grandes del país. La investigación del Ipypp detectó una dinámica muy diferente: en las últimas décadas se erosionó su contribución fiscal, mientras se mantuvieron importantes subsidios y beneficios promocionales. Al mismo tiempo, aumentaron la porción del excedente apropiado.

Tal es la tendencia, que la participación de los impuestos netos de subsidios sobre el valor agregado generado por las grandes empresas cayó del 27 % en 2012 al 20 % en 2024.

“En algunos sectores como minería, hidrocarburos, transporte y servicios públicos, los subsidios llegaron incluso a superar los impuestos pagados en algunos años”, señalaron desde el instituto.

En el período bajo estudio, la relación de las grandes empresas con el Estado se caracterizó por una dinámica dual: por un lado, realizaron un aporte tributario menor; por otro, recibieron transferencias, subsidios y beneficios fiscales de magnitud considerable. Por ambas vías, señaló el estudio, se apuntala “la crisis fiscal y el fenómeno de la captura corporativa del Estado”.

Caso emblemático

Para los investigadores, un caso que ilustra la persistencia de regímenes promocionales sobre empresas que ya alcanzaron una escala considerable, es el de Mercado Libre. Entre 2014 y 2025, la firma acumuló u$s 517 millones en beneficios fiscales asociados primero a la ley de software y luego al régimen de economía del conocimiento.

Schorr y García Zanotti explicaron que existen, al menos, dos mecanismos que permiten explicar la reducción de la carga impositiva efectiva de las grandes empresas. El primero se vincula con la modificación de los regímenes fiscales aplicables a determinados sectores de actividad. Un caso emblemático es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi). El segundo se vincula con la ampliación y el perfeccionamiento de sus capacidades para desarrollar estrategias de planificación fiscal agresiva. Para ello, despliegan estructuras societarias y financieras, que incluyen filiales y entidades vinculadas radicadas en jurisdicciones de baja o nula tributación.

El informe aclara que la menor carga fiscal no responde a una menor generación de excedente. Por el contrario, las grandes empresas ampliaron su apropiación del valor generado, particularmente en coyunturas de fuertes modificaciones de precios relativos. Entre 2017 y 2018, por ejemplo, el excedente bruto de explotación de las 500 mayores firmas creció 118 %, frente a una inflación del 47 %.

En 2023, con la inflación acelerada tras las elecciones Paso y la megadevaluación de La Libertad Avanza, el excedente bruto de explotación de las 500 empresas de mayores dimensiones aumentó un 142 %.

Así, las grandes empresas “pagan cada vez menos impuestos pero no por una menor producción de valor o de ganancias”, ya que los excedentes se incrementaron a lo largo del período.

Cambios en la cúpula

Al mismo tiempo, se produjo una transformación en la composición de la cúpula empresarial. El estudio indicó que ganaron peso hidrocarburos y minería, servicios públicos regulados y comercio, actividades “atravesadas por rentas de recursos naturales, posiciones oligopólicas o monopólicas y nuevas formas de intermediación comercial”.

El fenómeno es particularmente marcado en los sectores extractivos. El Ipypp destacó que las retenciones pagadas por las petroleras pasaron de u$s 3.146 millones en 2012 a apenas u$s 114 millones en 2024. Además, minería e hidrocarburos registraron en 2023-2024 una tasa efectiva de alrededor del 5 % en el impuesto a las ganancias, muy por debajo de la alícuota teórica del 35 %.

El Rigi

Sobre esta estructura previa se monta ahora el Rigi. El informe plantea el interrogante central sobre cuánto del “sacrificio fiscal” se transforma efectivamente en nuevas capacidades productivas y tecnológicas y cuánto termina constituyendo una transferencia permanente hacia el capital.

“La evidencia revela una intervención estatal asimétrica: mientras disminuye la captura pública de una parte del excedente generado por las grandes empresas, se sostienen beneficios fiscales que no necesariamente tienen como contrapartida una mayor densidad industrial, desarrollo tecnológico o soberanía económica”, señala el estudio.

Y concluye: “El resultado es una estructura productiva concentrada y atravesada por actividades extractivas, rentísticas y de intermediación”.