Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal Ocurrió en Villa Gobernador Gálvez, donde agentes entraron a una casa por un conflicto familiar y se encontraron con varias armas de guerra y municiones 9 de mayo 2026 · 15:21hs

El arsenal lo conformaban armas de guerra y municiones de variados calibres.

Un conflito familiar en una casa de Villa Gobernador Gálvez terminó con un detenido y el hallazgo de un arsenal en posesión de un hombre de 25 años, que había amenazado de muerte a su padre horas antes. Se secuestraron pistolas, una escopeta y una carabina.

Efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron a una vivienda en Jean Jaures al 1000, en Villa Gobernador Gálvez, y al llegar se entrevistaron con Ricardo B, de 67 años, quien denunció que su hijo, Juan B. de 25 años, lo amenazó de muerte. También señaló que su hijo contaría con armas de fuego, por lo cual expresó temor por su vida y la de otro hijo, que tiene una discapacidad.

Al ingresar los efectivos al hogar y en presencia de testigos, secuestraron cinco armas de fuego de las cuales una parte carece de documentación legal para su posesión, junto a municiones de diferentes calibres. Ante la evidencia resultó detenido Juan B., propietario de las armas, a quien se trasladó a una dependencia policial.

Armas de varios calibres Las armas y los cartuchos secuestrados fueron una escopeta semiautomática calibre 12, dos cargadores x10, un cargador cinco cartuchos de propósito general, una carabina semiautomática, una pistola Glock semiautomática calibre 9mm con un cargador en su interior, 10 municiones marca Lugger y un cargador del mismo calibre sin municiones. Además, un revólver doble acción calibre 22 corto con ocho cartuchos en su interior y distintos cartuchos de varios calibres. También se incautaron vainas servidas para su recarga de pólvora y unas 100 municiones y equipo para armado de armas.