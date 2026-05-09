De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

Julio V. dijo que Luis Abel Quatrin se había golpeado la cabeza contra un árbol, pero lo detuvieron tras la denuncia de que lo había golpeado

La audiencia sobre el homicidio se realizó en el Centro de Justicia Penal.

La Justicia rosarina ordenó este viernes la prisión preventiva de un hombre de 68 años por un homicidio en la zona sur . Según la denuncia, le pegó a su cuñado y luego dijo que la víctima había muerto de manera accidental como consecuencia de la pelea.

Luis Abel Quatrin falleció el último lunes al mediodía en su casa. Tenía 70 años y se había descompensado en Piedras al 2700 , donde los médicos no lograron reanimarlo tras el pedido de ayuda. Horas más tarde, un pariente que vive en el mismo terreno quedó demorado y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) decidió imputarlo.

Durante la primera audiencia sobre el caso en el Centro de Justicia Penal, la fiscal Anabel Cerrutti señaló a Julio V. como el autor del asesinato en el marco de una discusión familiar . La jueza María Trinidad Chiabrera aceptó la calificación legal de los hechos y el sospechoso permanecerá tras las rejas hasta el 5 de junio como parte de la investigación penal preparatoria.

En primera instancia, el detenido reconoció que había protagonizado una discusión con el hombre fallecido. No obstante, contó una historia distinta cuando la policía lo entrevistó en la casa de su cuñado. De acuerdo a esta declaración, la víctima se golpeó la cabeza contra un árbol mientras forcejeaban y después murió.

En contraste con este relato, la encargada de la investigación dijo que el altercado comenzó después de las 10 de la mañana dentro del domicilio de Quatrin. Después, ambos salieron a la vereda y el imputado empezó a pegarle hasta que lo derribó.

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Cuando la víctima cayó al suelo, Julio V. siguió golpeándolo en el suelo y finalmente se retiró. Su cuñado se levantó e ingresó nuevamente. En ese momento notó que empezaba a quedarse sin aire y mandó un mensaje de WhatsApp para pedir ayuda.

Otro pariente de Quatrin respondió al pedido de ayuda y fue a visitarlo de inmediato. Una vez que ingresó, lo encontró en su habitación y notó que tenía dificultades para respirar, de modo que llamó a la policía y a los médicos.

Tras el deceso, la Fiscalía Regional Segunda corroboró que el hombre de 70 años había muerto por un traumatismo cerrado de tórax grave. A partir de este diagnóstico, el sospechoso quedó detenido y pasará un mes en la cárcel mientras avanza el proceso penal.