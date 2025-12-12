El Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez eligió por unanimidad a su nuevo presidente Se trata de Nicolás Ramírez (Más para Santa Fe) quien asumió luego del acto de toma de posesión de las bancas que se renovaron el 10 de diciembre 12 de diciembre 2025 · 15:15hs

Renovación, consenso y una conducción legitimada por todos los bloques; de esta forma el Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez llevó adelante el miércoles 10 la sesión preparatoria en la que asumieron los nuevos concejales y se renovó parcialmente la integración del cuerpo legislativo. En un marco ordenado y con señales de cooperación interbloque, todos los espacios políticos acompañaron la designación de Nicolás Ramírez como nuevo presidente.

Juraron y asumieron sus bancas Ramírez e Iara Gallardo por Más para Santa Fe; Eduardo Bulsicco y Liliana Sequeira por Unidos para Cambiar Santa Fe; y Pamela Moro por La Libertad Avanza. Con esta renovación, el Concejo inicia un período donde conviven mayorías diversas pero con disposición al trabajo coordinado, algo que quedó reflejado desde el inicio de la sesión.

VGG-Concejo2 Nuevo presidente El momento central de la jornada fue la elección de autoridades. Sin objeciones y con una votación unánime, la nueva mesa directiva quedó conformada por Nicolás Ramírez en la presidencia, Pamela Moro como vicepresidenta primera y Juan Acosta como vicepresidente segundo. La decisión evidenció un entendimiento previo entre los sectores y la voluntad de evitar tensiones en el arranque del ciclo legislativo.

Tras su designación, Ramírez agradeció el acompañamiento de todos los bloques y destacó el valor político del consenso alcanzado. “La ciudad necesita un Concejo que funcione con diálogo y responsabilidad. Esta elección unánime es una señal importante y un compromiso que asumimos con seriedad”, expresó el flamante presidente en su primer mensaje formal.

VGG-concejo1 La sesión cerró con un clima de expectativa positiva entre los concejales, quienes coincidieron en que el inicio de esta etapa legislativa deja un mensaje claro: la búsqueda de acuerdos y el trabajo coordinado serán pilares centrales para enfrentar los desafíos que atraviesa Villa Gobernador Gálvez.