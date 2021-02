Vecinos de diferentes barrios se movilizan para pedir mayor seguridad

Herrero sostuvo que “hay muchas vecinales que están muy preocupadas y unidas en este reclamo, a esta altura de los acontecimientos, andar por la calle a determinada hora del día es una actividad de riesgo", y enfatizó: "No podemos naturalizar vivir así. Nuestras libertades son coartadas. No hay horas ni lugares en los que estar a salvo”.

Marcha en los barrios

A la concentración de este jueves adhirieron las asociaciones de Familiares de Víctimas de la Inseguridad, Amigos y Amigas de Plaza López, y referentes del Paseo Pellegrini.

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de LT8, Herrero remarcó: “La situación es insostenible. No están los policías caminantes que pedimos en su momento. Habíamos presentado un petitorio para que se instalen cámaras de vigilancia y se haga poda y escamonda. Pasan los días y no hay respuestas. No nos queda otra que hacer este reclamo. Vamos a organizarnos para que estas manifestaciones también se hagan en los barrios”.

La vecinalista se mostró disconforme con las respuestas que recibieron de las autoridades tras los últimos reclamos. “Nos hablaron de la pesada herencia, que no hay presupuesto, que tenemos una policía de sábana corta. No nos puedan dar esas respuestas. El gobierno hizo campaña con una propuesta de paz y orden y de solucionar el problema de la seguridad. Si sabían en dónde se metían, no pueden venir a dar esta respuesta. Queremos hechos concretos. Ver a policías caminando por la calle y que hagan prevención del delito”, añadió.