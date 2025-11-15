Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Dos sospechosos que se desplazaban en moto dispararon contra la víctima por razones aún desconocidas

La policía actuó a raíz de una llamada al 911.

Un adolescente de 17 años murió asesinado a balazos este sábado por la tarde en un sector del barrio España y Hospitales, de la zona sur de Rosario, por razones que se investigan, según indicaron fuentes policiales. Aún no está claro el móvil del crimen.

La víctima, identificada como Micaias Alberto Chamorro , ingresó a la guardia del Hospital Italiano trasladada por vecinos producto de un ataque a balazos perpetrado por al menos dos sospechosos que se desplazaban en un moto.

El ataque a balazos ocurrió alrededor de las 18.20 a la altura de Garay al 1500 , según precisaron fuentes policiales a partir de un llamado al 911.

Como resultado del ataque, Chamorro ingresó al efector privado acompañado por vecinos y allí se constataron heridas de arma de fuego en tórax, muslo y abdomen.

Por medio de imágenes, efectivos policiales lograron visualizar una moto tipo Rouser blanca y negra, en la que se desplazaban dos hombres por Corrientes, en sentido sur - norte y escaparon con rumbo incierto.

Efectivos policiales que llegaron a la escena del crimen recolectaron siete vainas servidas.

Interviene la Fiscalía de Homicidios en turno.