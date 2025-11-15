La Capital | Policiales | Adolescente

Asesinan a balazos a un adolescente de 17 años en el barrio Hospitales

Dos sospechosos que se desplazaban en moto dispararon contra la víctima por razones aún desconocidas

15 de noviembre 2025 · 21:35hs
La policía actuó a raíz de una llamada al 911. 

Foto: La Capital/Archivo.

La policía actuó a raíz de una llamada al 911. 

Un adolescente de 17 años murió asesinado a balazos este sábado por la tarde en un sector del barrio España y Hospitales, de la zona sur de Rosario, por razones que se investigan, según indicaron fuentes policiales. Aún no está claro el móvil del crimen.

La víctima, identificada como Micaias Alberto Chamorro, ingresó a la guardia del Hospital Italiano trasladada por vecinos producto de un ataque a balazos perpetrado por al menos dos sospechosos que se desplazaban en un moto.

El ataque a balazos ocurrió alrededor de las 18.20 a la altura de Garay al 1500, según precisaron fuentes policiales a partir de un llamado al 911.

Como resultado del ataque, Chamorro ingresó al efector privado acompañado por vecinos y allí se constataron heridas de arma de fuego en tórax, muslo y abdomen.

Por medio de imágenes, efectivos policiales lograron visualizar una moto tipo Rouser blanca y negra, en la que se desplazaban dos hombres por Corrientes, en sentido sur - norte y escaparon con rumbo incierto.

Efectivos policiales que llegaron a la escena del crimen recolectaron siete vainas servidas.

Interviene la Fiscalía de Homicidios en turno.

El procedimiento se realizó en una vivienda de Pueblo Esther.

Detienen en Pueblo Esther a un odontólogo acusado de producir material de abuso sexual infantil

Un joven de 18 años fue detenidos por el ataque a una chica en Puerto San Martín.

Puerto San Martín: balearon a una joven de 19 años y hay un detenido

La Intervención Barrial Focalizada implica acciones en distintos ámbitos, incluido el social, para frenar la violencia altamente lesiva en diferentes barrios de Rosario. 

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Un móvil policial en la cuadra en la que hubo dos ataques a tiros en menos de 24 horas.

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

