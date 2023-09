Tras el crimen de César Carmona, Seguridad dispuso el vallado de varias dependencias policiales

El crimen de Carmona

Alrededor de las 15 de este jueves César Carmona llegaba en su Ford Fiesta a trabajar en la sede de la AIC cuando un vehículo rojo se le estacionó adelante. Hasta ahora no es seguro que lo hayan estado siguiendo. Del vehículo bajaron dos hombres y le dispararon al policía que estaba vestido de civil, tal como se desempeñan los miembros de esa agencia. El inspector recibió varios balazos —la autopsia determinará cuántos de los trece que le dispararon— y fue trasladado en un patrullero al Hospital Roque Sáenz Peña pero murió en el trayecto.

>>Leer más: Conmoción por la ejecución de un policía frente a la sede de la AIC

“Me quedé atrás de un árbol, no entendía qué pasaba. Y de pronto vi el auto rojo que venía a toda velocidad por Lamadrid. Pude ver a dos personas, pero no las caras y no vi si tenían armas”, recordó Ester, que a las 15.03 se bajó de un ómnibus de la línea 143 en la esquina de Lamadrid y Leyva, donde escuchó una seguidilla de disparos. “Se me pone la piel de gallina, pensé que me mataban a mí”, dijo conmocionada la mujer de unos 60 años al recordar esos veinte segundos.

AIC vallada02.jpg @maxiclan

El fiscal pudo corroborar que los agresores fueron dos, pero hasta este jueves por la noche no se sabía si habían estado siguiendo a Carmona. “Estamos averiguando eso. Sabemos que, por lo menos la última cuadra, la hicieron en el mismo sentido de circulación. Pero estamos siguiendo el resto del recorrido con algunas medidas y el relevamiento de cámaras de vigilancia”, sostuvo Ferlazzo.

Lo que sí aseguró el fiscal fue que el ataque fue dirigido contra Carmona. “Estamos viendo cuáles fueron los móviles, por qué le fueron a disparar. El alcanzó a bajarse del vehículo y siguieron disparándole, así que todo nos hace pensar que directamente buscaban dispararle”, agregó.