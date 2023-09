Conmoción por la ejecución de un policía frente a la sede de la AIC

Luego de prestar servicio en distintas reparticiones policiales, desde hacía seis meses la víctima se desempeñaba en el área de Inteligencia de la AIC. Según lo que indicara el ministro de Seguridad Claudio Brilloni, Carmona no había recibido ninguna amenaza. El hecho es investigado por el fiscal Alejandro Ferlazzo quien en principio descartó que se haya tratado de un hecho al voleo: “Todo hace pensar que directamente buscaban dispararle”, dijo a la prensa momentos después del asesinato cuando se presentó en la escena de un crimen cuyos móviles no estaban claros.

“Me quedé atrás de un árbol, no entendía qué pasaba. Y de pronto vi el auto rojo que venía a toda velocidad por Lamadrid. Pude ver a dos personas, pero no las caras y no vi si tenían armas”, recordó Ester, que a las 15.03 se bajó de un ómnibus de la línea 143 en la esquina de Lamadrid y Leyva, donde escuchó una seguidilla de disparos. “Se me pone la piel de gallina, pensé que me mataban a mí”, dijo conmocionada la mujer de unos 60 años al recordar esos veinte segundos.

aic.mp4

“Este barrio era seguro, porque está la policía, pero ahora están tirando tiros en la puerta todos los días. No sé cuántas veces tiraron”, dijo por su parte una joven que vive casi frente al portón de la sede de la AIC. “Dicen que a este muchacho —agregó— lo venían siguiendo. Mi mamá estaba esperando una vianda y vio el auto rojo parado y los dos que corrieron hasta ese auto después de dispararle. Me dijo que parecían pibes jóvenes”.

El fiscal pudo corroborar que los agresores fueron dos, pero hasta este jueves por la noche no se sabía si habían estado siguiendo a Carmona. “Estamos averiguando eso. Sabemos que, por lo menos la última cuadra, la hicieron en el mismo sentido de circulación. Pero estamos siguiendo el resto del recorrido con algunas medidas y el relevamiento de cámaras de vigilancia”, sostuvo Ferlazzo.

Lo que sí aseguró el fiscal fue que el ataque fue dirigido contra Carmona. “Estamos viendo cuáles fueron los móviles, por qué le fueron a disparar. El alcanzó a bajarse del vehículo y siguieron disparándole, así que todo nos hace pensar que directamente buscaban dispararle”, agregó.

A seis cuadras

Entre media hora y 45 minutos después el vehículo rojo en el que iban los atacantes —un Citroën C3 dominio AB 181VV— fue hallado abandonado a unas seis cuadras de la AIC, frente una casa abandonada en Sánchez de Bustamante al 400, cerca del cruce con Leyva.

“No vimos cuándo dejaron el auto, pero no calcularon que en esta cuadra casi todas las casas tienen cámaras de vigilancia. Así que seguro que se vio cómo bajaron del auto y qué hicieron”, dijo un empleado de un galpón de la cuadra donde estaban comiendo un asado.

“A las 15 estábamos comiendo un asado y escuchamos los tiros. Seguimos comiendo y más o menos a las tres y media o cuatro menos cuarto salió del galpón un amigo que maneja un auto rojo, pero no un Citroën, y justo pasó una chata de la policía y le tocó un bocinazo, pero se dieron cuenta de que no era el auto que buscaban y siguieron. Yo no vi el Citroën estacionado frente a la casa a esa hora; para mí que dieron una vuelta o esperaron un ratito para abandonarlo”.

En el lugar del hallazgo el auto en cuestión fue peritado en busca de información sobre los homicidas, datos que también se esperaban conocer del análisis de las imágenes captadas por las cámaras de las inmediaciones.

AIC.jpg Personal de la AIC realiza las pesquisas luego del crimen del policía frente a la sede de la dependencia policial. Foto: Silvina Salinas / La Capital

Mensajes

“Nico Camino, Erik Masini y fiscal Ederik dejen de matar gente hinocente (sic) o si no vamos a matar policías, juez y fiscales”, decía el cartel escrito a mano que el 25 de agosto arrojaron en la puerta de la AIC luego de disparar unas diez veces contra el frente del edificio. Minutos después de esa balacera, un cartón con ese mismo texto en alusión a dos presos —Pablo Nicolás Camino y Héctor “Eri” Masini— que supieron integrar una facción de Los Monos hasta que entraron en conflicto con otra célula y al fiscal Matías Edery, fue arrojado en otra balacera —con un herido— perpetrada minutos después contra el destacamento “El Tanque”, en el corazón de Tablada.

Más allá de que los móviles del crimen de Carmona no aparecen claros hasta ahora, y que no se puedan descartar por el momento hipótesis, este asesinato aparece como la primera concreción de una amenaza de matar a funcionarios públicos de las que se venían esbozando en algunos ataques a tiros. “Dejen de trabajar con los fiscales y con la AIC porque vamos a matar a un policía todos los días”, fue parte del mensaje escrito que dejaron —balacera mediante— frente a la empresa Televisión Litoral el 12 de diciembre del año pasado.

Por entonces ese tipo de mensajes se leían como amenazas retóricas vinculadas con internas entre presos o reclamos hacia los investigadores por parte de delincuentes convencidos de que los fiscales favorecían a las bandas rivales. Puede que el asesinato de Carmona se esclarezca con un móvil impensado, pero hasta este jueves por la noche había un dato preciso y exacto: emboscaron y ejecutaron a un policía en el mismo lugar donde hace tres semanas dispararon contra una dependencia policial y dejaron por escrito una amenaza en ese sentido.