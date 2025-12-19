El ex-Newell's Juan Esnáider habló a corazón abierto sobre la muerte de su hijo un día de Navidad

Juan Esnáider, que se retiró del fútbol en Newell’s en 2005, contó con emoción lo que fue "el único momento realmente duro de mi vida"

Era un crack. Un talentoso. Un jugador sensacional. Claro que cuando vino a Newell's en 2005 ya había dejado todo lo que podía dar dentro de la cancha y por ello se retiró con la camiseta rojinegra . Pero más allá del fútbol el verdadero partido es el de la vida y allí exdelantero puede dar testimonio de una historia que conmueve.

Juan Esnáider (52 años), que se retiró del fútbol profesional en Newell’s en 2005, accedió a una entrevista conmovedora en España. Con palabras que calan en lo más profundo habló de lo que fue "el único momento realmente duro" de su vida: la muerte de su hijo, Fernando, a los 17 años, producto de una enfermedad terminal .

El ex-Juventus y Real Madrid, entre otros clubes de primera línea, durante el programa El Cafelito de Josep Pedrerol un histórico conductor del Chiringuito TV de España, confió sobre la muerte de su hijo que "la vida una sola vez fue dura. Eso es duro. Lo demás son todas boludeces. Sí. Eso es lo único duro de la vida conmigo. Que no se lo perdono a nadie. O sea, eso es lo peor que te puede pasar en la vida. El resto de las cosas son tonterías. Que me haya perdido la selección, todo eso, esas boludeces”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CafelitodeJosep/status/2000765852782567576&partner=&hide_thread=false El hijo de Juan Eduardo Esnáider falleció el 25 de diciembre de 2012 con sólo 17 años. Algo que jamás le perdonará a la vida.



PODCAST COMPLETO

SPOTI: https://t.co/eOcfpovAXI

YT: https://t.co/yGCQzUnvmN pic.twitter.com/wzODhvi6rt — El Cafelito de Josep Pedrerol (@CafelitodeJosep) December 16, 2025

Y agregó: “Yo creo que una de las cosas buenas que hice con mi mujer fue hablarlo todo siempre, no callarnos. Si tenemos que llorar, lloramos. Si tenemos que aguantarnos un día uno, un día otro, lo hacemos".

>> Leer más: Newell's tiene técnicos: la dupla Orsi - Gómez fue oficializada y dejaron sus primeras frases

Esnáider: "Mi hijo jugaba al fútbol"

Además rememoró: "Fernando jugaba al fútbol. Lo hacía bien el cabrón, lo hacía bien. Era horrible jugando al fútbol, era muy malo, pero jugaba. O sea, era un defensor central que era malo técnicamente. Yo no sé qué le veían. Yo decía, ¿qué le ven? y lo fichaban. Un gran pibe, una maravilla. Lo extrañamos mucho”,

Además el propio Esnáider mencionó que su hijo falleció el día de Navidad. “Todos los días son duros. No el día de Navidad, mis días son todos duros. Depende de cómo me levante, el ánimo que tenga o lo que tenga que hacer”, dijo.

Todos los clubes

Esnáider nació en Mar del Plata y se formó en Ferro Carril Oeste, vistió las camisetas de Real Madrid, Real Zaragoza, Atlético de Madrid, Espanyol, Juventus, Porto, River Plate, AC Ajaccio (Francia), Real Murcia y Newell's, donde retiró en 2005.