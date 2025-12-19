La Capital | Policiales | Bailaque

El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026

Los fiscales federales pidieron la prórroga de la prisión porque continúa la investigación sobre prevaricato, extorsión y lavado de activos

19 de diciembre 2025
El exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque seguirá con prisión domiciliaria hasta marzo del 2026.

El exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque seguirá con prisión domiciliaria hasta marzo del 2026.

Los fiscales Diego Velasco y Juan Argibay Molina solicitaron al juez Eduardo Rodrigues Da Cruz la prórroga de la prisión preventiva domiciliaria del exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque hasta el 25 de marzo de 2026. La decisión se tomó en el marco de las múltiples investigaciones en curso por la comisión diversos delitos funcionales, entre ellos, prevaricato, extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos.

Argibay Molina expuso los fundamentos y antecedentes para solicitar la prórroga de la medida cautelar y sostuvo: “Hay elementos de convicción suficientes para sostener la probabilidad de la existencia del hecho y la participación del imputado en él, lo que entendemos está sobradamente satisfecho con las audiencias de formalización de cargos que tuvieron lugar en la causa sobre la compra de un lote en el country Vida ”.

A ello, le añadió las acusaciones que el Minisetrio Público Fiscal (MPF) presentó en casos conexos (“Cooperativa” y “Mizzau”) que “robustecen o refuerzan la teoría del caso oficial sobre la mayor certeza en cuanto a la existencia de los hechos atribuidos y la participación de Bailaque”.

Viajes al exterior

De acuerdo con la postura planteada por los fiscales, la detención cautelar es aún la única alternativa para neutralizar los riesgos procesales ya que Bailaque cuenta con medios económicos suficientes para abandonar el país. De hecho, Argibay Molina señaló que el exmagistrado registró diversos viajes al exterior, según informó la Dirección Nacional de Migraciones.

Según el portal fiscales.gob.ar, dicho fiscal "marcó la naturaleza y las circunstancias de los hechos que le fueron imputados en los procesos en trámite. Además, destacó la imposibilidad de que la condena que eventualmente recaiga como consecuencia de un juicio oral y público pueda ser de ejecución condicional debido a que la escala de los delitos presuntamente cometidos oscila entre los 5 y los 50 años de prisión".

La investigación

Desde el MPF destacaron que restan realizar una serie de entrevistas para corroborar las versiones exculpatorias de algunos imputados y las declaraciones de los imputados colaboradores. También se esperan resultados de medidas dirigidas a diversos organismos públicos.

Argibay Molina marcó que todavía no se logró acceder a la información contenida en el teléfono celular Iphone propiedad de Bailaque porque estaba bloqueado y no fue siquiera posible un análisis combinacional para obtener el pin del dispositivo debido a incompatibilidades del software forense y el equipo. Advirtió también que el imputado intentó borrar toda la información del teléfono.

En las investigaciones formalizadas al exjuez, en la audiencia del 30 de abril de 2025, el juez Rodrigues Da Cruz le decretó la prisión preventiva por 90 días, resolución confirmada parcialmente el 19 de mayo por la Cámara Federal de Rosario, que la transformó domiciliaria, ejecutada el 1° de julio de este año tras habérsele aceptado la renuncia a su cargo como juez federal.

El 25 de septiembre pasado, se prorrogó la medida por 90 días hasta el 25 de diciembre de 2025, domiciliaria que ahora volvió a extenderse hasta el 25 de marzo de 2026.

