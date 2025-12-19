La Capital | La Ciudad | lluvias

Vuelven las lluvias a Rosario durante el fin de semana: cómo estará el tiempo en la ciudad

Tras un viernes caluroso, este sábado habrá un marcado descenso de temperatura. Se anunciaron tormentas

19 de diciembre 2025 · 09:31hs
Se esperan lluvias y tormentas para sábado y domingo

Celina Mutti Lovera / La Capital

Se esperan lluvias y tormentas para sábado y domingo

Tras un viernes caluroso, se espera un descenso de temperatura para este fin de semana. Además, hay anuncio de lluvias tormentas durante el sábado y el domingo, según los datos presentados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Después del calor sofocante que se vivió este jueves, el termómetro seguirá en alza este viernes, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para el último día hábil de la semana una jornada sin precipitaciones, con cielo algo nublado y una temperatura máxima que trepará hasta los 35º.

Este viernes, el SMN anunció una temperatura máxima de 35° durante la tarde en Rosario, con una a 30º en la noche.

Lluvias, el fin de semana

El sábado habrá una baja de temperatura, con una mínima de temperaturas entre 22º y 28º y anuncio de tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana, y chaparrones para la tarde y la noche.

El domingo tendría un leve ascenso en los termómetros, con 31º de máxima y 21º de mínima, y tormentas durante toda la jornada.

Para el lunes se anuncia cielo mayormente nublado con una máxima de 29º y una mínima de 21º.

El calor se siente en la ciudad aunque se esperan lluvias para el fin de semana.

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Rosario vivirá días de calor hasta el fin de semana, cuando se dará la posible llegada de lluvias.

Se vienen días de calor en Rosario aunque las lluvias asoman en el horizonte

El Mercado de las Artes se despide del 2025 con una edición especial

Mercado de las Artes: reprogramaron la última edición del año por la posible llegada de tormentas

La pista se suma a los 5 mil metros cuadrados de la nueva terminal del aeropuerto, que también estará en funcionamiento el 29 de diciembre.

Música y recorridas por nuevos sectores: cómo será la reinauguración del aeropuerto

