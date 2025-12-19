La Capital | Información General | mar

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica

Se trata de uno de los cetáceos menos estudiados del mundo. Se activó un operativo de rescate pero el animal murió

19 de diciembre 2025 · 10:26hs
El cuerpo fue trasladado para realizar estudios junto a la UNLP

Este martes por la tarde, un ejemplar de zifio, uno de los cetáceos más enigmáticos y menos estudiados del planeta, apareció varado en las playas de San Clemente del Tuyú y se activó un operativo de rescate a contrarreloj por parte de la Fundación Mundo Marino.

El cetáceo era un macho juvenil de 4,32 metros de largo y un peso cercano a una tonelada. El varamiento de zifios vivos constituye un hecho excepcional en la región: desde 1987, la fundación documentó apenas cuatro casos de este tipo.

El episodio ocurrió el martes alrededor de las 19.30, lo que obligó a los especialistas a trabajar con baja visibilidad, fuertes mareas y un animal de gran porte. Mientras un grupo asistía al cetáceo en la playa, otro se dirigió al Centro de Rescate para buscar equipamiento específico.

Durante varias horas, el equipo intentó reflotarlo. Sin embargo, el zifio presentaba un cuadro de "natación circular" y, tras atravesar la rompiente, regresaba de manera sistemática a la costa. Ese comportamiento anticipaba un pronóstico desfavorable.

El responsable del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino, Sergio Rodríguez Heredia, explicó las dificultades del operativo: “El animal salía varias veces hacia el mar, pero al pasar la rompiente volvía de manera sistemática. Eso hablaba de un cuadro delicado. Aun así, seguimos ayudándolo, sosteniéndolo y dándole tiempo para que pudiera recuperarse y nadar por sus propios medios”.

image - 2025-12-19T101546.497

Las tareas se extendieron hasta cerca de las 21. Para ese momento, el animal se había alejado mar adentro y el equipo se retiró de la zona ante la falta de luz natural. Finalmente, durante la recorrida de monitoreo realizada a la mañana siguiente, el zifio apareció sin vida cerca del lugar donde había recibido asistencia.

El destino del zifio hallado en San Clemente del Tuyú

El cuerpo fue trasladado, en conjunto con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), para realizarle estudios. Los primeros resultados indicaron que el cetáceo padecía neumonía y una alta carga parasitaria gastrointestinal.

Los zifios, pertenecientes a la familia Ziphiidae, habitan zonas de mar abierto y se caracterizan por alcanzar profundidades extremas para alimentarse. Su comportamiento esquivo y su escasa permanencia en superficie explican por qué los encuentros con esta especie resultan tan poco frecuentes.

“Lo rescatable es el enorme valor científico que aportan estos casos. Son animales muy poco conocidos y de aparición excepcional. Vamos a realizar todos los estudios posibles para determinar la especie y profundizar en las causas de la muerte. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, incluso poniendo en riesgo a nuestro equipo, porque nuestra misión siempre es estar al lado del animal que nos necesita”, concluyó Rodríguez Heredia.

