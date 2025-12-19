Central: cuántos equipos que jugaron la Conmebol 1995 en 2026 lo harían en la Libertadores

Debido al aumento de cupos la gran mayoría de los equipos que disputaron la Copa Conmebol 1995 que ganó Central en 2026 jugarían la Copa Libertadores.

Este viernes 19 de diciembre se cumplen 30 años de la hazaña de Central en la Copa Conmebol 1995.

El dato es irrefutable . La mayoría de los 16 equipos que participaron hace 30 años de la Copa Conmebol 1995 que ganó Central en una final histórica ante Atlético Mineiro, con las clasificaciones conseguidas en sus países ese año, durante 2026 hubiesen disputado la Copa Libertadores.

Este 19 de diciembre se cumplen 30 años de aquella hazaña de los auriazules que luego de perder en Brasil la final por 4 a 0, remontaron ese resultado en el Gigante de Arroyito y ganaron el título.

Mucho se ha debatido sobre la importancia de esta Copa Conmebol 1995, el único título internacional oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol, con que cuenta la ciudad de Rosario.

Lo cierto es que, si bien la Copa Conmebol fue perdiendo interés, la edición 1995 que fue la que fue ganó Central, fue un torneo con muchos equipos que hoy jugarían la Copa Libertadores.

De los 16 clubes que jugaron esa Copa Conmebol 1995 11 de ellos (el 69 %) estarían clasificados a la Copa Libertadores 2026, cuatro a la Copa Sudamericana 2026 y solo un equipo no tendría participación internacional el año que viene, que sería el subcampeón de la Copa de Brasil.

Un número real que habla por sí solo de la importancia de ese torneo y que tira por la borda cualquier desprestigio que se le quiera hacer a esta edición de esa Copa Conmebol.

El mapa de los torneos de Conmebol en 1995

Durante 1995 fueron 37 los clubes de Sudamérica (sin contar la Supercopa) que llegaron a clasificar a torneos internacionales (21 equipos a la Copa Libertadores y 16 a la Conmebol).

Ese número con el correr de los años fue aumentando considerablemente y en 2026 habrá 91 equipos en las competencias de la Confederación Sudamericana (47 cupos en la Copa Libertadores y 44 en la Copa Sudamericana).

Por lo cual en la actualidad cada país tiene al menos cuatro lugares asegurados en la Copa Libertadores. Lo que significa que los terceros y los cuartos equipos de cada nación que por la cantidad de equipos en 1995 participaron en la Copa Conmebol, ahora lo harían en la Copa Libertadores.

En 1995 el mapa sudamericano tenía dos torneos donde se lograba su pasaporte a través de las campañas realizadas en el año o en la temporada: la Copa Libertadores donde jugaron 21 equipos y su segundo torneo era la Copa Conmebol donde había 16 participantes.

Además, por esos años existía la Supercopa a la cual no se accedía por mérito deportivo de esos momentos, sino que la jugaban los campeones de las distintas ediciones de la Copa Libertadores.

Por lo cual se dio el caso como por ejemplo el de Estudiantes que se fue al descenso en la temporada 1993/94 en el fútbol argentino, pero que disputaba este torneo por haber ganado las Copas Libertadores de 1968, 1969 y 1970.

Algo que tiene muchísimo menos mérito deportivo que, por ejemplo, la clasificación a la Copa Conmebol 1995 de equipos con nombres risueños como Ciclista Lima de Perú, que llegó a esta instancia como subcampeón del Apertura 1994, donde perdió la final contra Sporting Cristal, terminando en ese torneo por encima de los grandes de ese país como Alianza Lima y Universitario de Perú.

Ciclista Lima se ganó ese lugar y su nombre poco conocido lo le resta mérito. Al igual que Sao Caetano de Brasil, que en 2002 fue subcampeón de la Copa Libertadores y no por ello se va a desprestigiar a los que salieron segundos en este torneo.

Los cupos internacionales por país en 1995 y en 2026

Exceptuando la Supercopa, a la cual se accedía por mérito histórico y no actual, estas son la cantidad de lugares en los torneos internacionales que tenía cada país.

Argentina

En 1995 contaba con cuatro plazas (dos en la Libertadores y dos para la Conmebol). En el primer torneo los representantes fueron River (campeón Apertura 1993) e Independiente (campeón Clausura 1994). A estos dos equipos se les sumó Vélez por ser campeón en la Copa Libertadores 1994.

Mientras que para la Conmebol 1995 clasificaron Gimnasia de La Plata y Rosario Central por ser los mejores ubicados en la tabla de la temporada 1994/95 entre los no participantes de la Supercopa 1995 o que no hayan clasificado a la Libertadores 1996.

Vale aclarar que el Lobo Platense finalizó tercero en la tabla anual con River, por lo cual en 2026 hubiese jugado Copa Libertadores.

Mientras que Rosario Central culminó 9º en la tabla anual y con este sistema hubiese ingresado a Sudamericana.

Los canallas para clasificar a la Conmebol 1995 superaron por un punto a Lanús y por dos a Newell’s. Lograron su pasaporte a este torneo gracias a un gol de Federico Lussenhoff ante Ferro (L) 1-1 en la fecha 17 del Clausura 1995.

Brasil

Los brasileños contaban en 1995 con 6 cupos para las competencias internacionales (2 a la Libertadores y 4 a la Conmebol).

A la Libertadores 1995 fueron Palmeiras como campeón brasileño de 1994 y Gremio por ganar el título en la Copa de Brasil de 1994.

Mientras que a la Conmebol 1995 clasificaron del segundo al cuarto del campeonato brasileño (Corinthians, Guaraní y Atlético Mineiro). Estos tres equipos en 2026 hubiesen jugado la Copa Libertadores).

El otro participante brasileño de la Conmebol 1995 fue Ceará, que entró como subcampeón de la Copa de Brasil, pero el año que viene no hubiese jugado ninguna copa internacional.

Uruguay

Los uruguayos en 1995 tenían 4 plazas (dos en la Libertadores y dos en la Conmebol). Las cuales las definían a través de una Liguilla donde los primeros dos iban a la máxima competición internacional y los otros dos a la de segundo orden.

Esa Liguilla la ganó Peñarol y el segundo fue Cerro (ambos fueron a la Libertadores 1995). Los que fueron a la Conmebol 1995 fueron Defensor Sporting que salió tercero y Sud América que finalizó cuarto y desplazó a un grande como Nacional de Montevideo.

En 2026 tanto Defensor Sporting como Sud América hubiesen participado de la Copa Libertadores ya que Uruguay cuenta con cuatro lugares en esa competición.

Paraguay

El representante de la Copa Conmebol 1995 de este país fue Atlético Colegiales. Que a pesar de no tener un nombre fuerte logró esta chance porque terminó en la cuarta posición en el primer torneo que se jugó en Paraguay con una campaña de 9 triunfos, 8 empates y solo dos derrotas, superando a clubes importantes Sportivo Luqueño, Libertad o Guaraní.

Atlético Colegiales, que jugó la Copa Libertadores 1991 y 2000, en 2026 hubiese disputado la Copa Sudamericana.

Chile

Contaba con tres equipos clasificados a los torneos internacionales de 1995: dos a la Copa Libertadores y uno a la Copa Conmebol.

A la Libertadores fueron Universidad de Chile (campeón chileno en 1994) y Universidad Católica como campeón de la Liguilla Pre Libertadores

Cobreloa fue el embajador chileno en la Copa Conmebol 1995. Llegó por ser el subcampeón de la Liguilla Pre Libertadores. Hoy sería Chile 3 y jugaría la Copa Libertadores.

Colombia

Los reglamentos de las clasificaciones a las copas en ese país en 1995 decían que los primeros dos equipos del campeonato colombiano de 1994 iban a la Copa Libertadores y que el tercero y cuarto jugaban la Copa Conmebol.

Al torneo más prestigioso fueron Atlético Nacional (campeón) y Millonarios (subcampeón).

Mientras que a la Conmebol 1995 clasificaron América de Cali e Independiente Santa Fe. Estas dos instituciones al ser Colombia 3 y Colombia 4, el año que viene hubiesen estado en la Copa Libertadores.

Perú

Los peruanos contaban con tres lugares en los torneos de Conmebol en 1995: dos en la Copa Libertadores, donde fueron Sporting Cristal (campeón del torneo descentralizado) y Alianza Lima (ganador de la Liguilla Pre Libertadores) y uno en la Copa Conmebol.

Ciclista Lima fue quien representó a Perú en la Copa Conmebol 1995 por ser el subcampeón del Apertura 1994. Este equipo, que finalizó 7º en la tabla anual de 1994 en su país, en 2026 hubiese visado su pasaje a la Copa Sudamericana.

Ecuador

El único representante ecuatoriano en la Copa Conmebol 1995 fue el mismísimo Barcelona, uno de los equipos más grandes de ese país.

Ecuador contaba con tres plazas en 1995. A la Libertadores iban los dos primeros del año que fueron Emelec (campeón) y El Nacional (subcampeón). En tanto el tercero (Barcelona) y el cuarto (Deportivo Quito) se enfrentaron para ver quien iba a la Conmebol 1995.

Barcelona prevaleció con un global de 5 a 1 (4 a 0 en la ida y 1 a 1 en la vuelta). Al ser Ecuador 3, con esta clasificación en 2026 hubiese estado en la Copa Libertadores.

Bolivia

En Bolivia el campeón de 1994 (Bolívar) y el sub campeón (Jorge Wilsterman) fueron a la Copa Libertadores 1995.

The Strongest, que finalizó tercero en el campeonato boliviano de 1994, jugó la Copa Conmebol. Con esta posición, en 2026, estaría participando en la Copa Libertadores como Bolivia 4.

Venezuela

Caracas y Trujillanos fueron los representantes venezolanos en la Libertadores 1995. Lograron ese pase al ser primero y segundo de la temporada 1993/94.

Para definir el equipo que iba a la Conmebol 1995 hubo un desempate donde prevaleció Mineros de Guayana que venció a Unión Deportivo Lara.

Mineros de Guayana al haber sido cuarto hace 30 años en su país, en 2026 hubiese jugado la Copa Sudamericana como Venezuela 4.