Tres asesinatos en diez horas: lo que la Justicia sabe hasta ahora

El primer homicidio ocurrió este miércoles por la noche en el barrio de Arroyito. Tuvo lugar pasadas las 21 en Ferreyra al 1000, en el cruce con José Ingenieros. La víctima, identificada como Jonathan Emanuel Almirón, conducía su Chevrolet Onix cuando, en circunstancias que no quedaron claras, fue atacado a balazos. Los agresores se trasladaban en una moto y continúan prófugos.

Además, señaló que la persecución "fue muy corta, de unos 50 metros. Aún no se sabe de dónde venía la víctima, pero confirmaron que su domicilio era cercano al lugar del hecho. No descartan que lo hayan perseguido desde su casa. En el auto encontraron unos 160 mil pesos en efectivo y tres teléfonos celulares, que están siendo peritados. "Estoy seguro que no es una mecánica con intención de robo, ya que dispararon sin acercarse y se fueron", explicó Ferlazzo.

Zona oeste: víctima de una emboscada

También dio detalles del segundo crimen, que ocurrió minutos antes de la medianoche cuando un joven que se encontraba en inmediaciones de Uruguay al 6000 -y Magallanes- junto a otro muchacho fue emboscado por al menos un sicario que le efectuó un disparo que le impactó en la zona del tórax.

La víctima, identificada como Fernando Martín Espínola, fue trasladado en un auto particular al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) donde pese al esfuerzo de los profesionales, falleció. En tanto, su acompañante ingresó también al efector con heridas de bala en miembros inferiores.

"Pasó un vehículo y comenzó a disparar contra un domicilio y luego siguieron los disparon contra estas personas provocando las lesiones y la herida mortal", profundizó el fiscal.

Villa Gobernador Gálvez: un llamado a la puerta

El tercer crimen ocurrió en Villa Gobernador Gálvez. El asesinato en la vecina ciudad se registró pasados veinte minutos de la medianoche de este jueves, en inmediaciones de 20 de Junio y Ecuador, cuando un hombre que se encontraba en el interior de su casa escuchó que lo llamaban por su nombre y se asomó para ver quién era. Fue entonces que un sicario le disparó al menos en dos oportunidades y le provocó la muerte en el acto.

La víctima fue identificada como Sergio Alberto Leguizamón, de 46 años, quien al momento del ataque se encontraba junto a un amigo mirando televisión.

Sobre este homicidio, el fiscal dijo que "el objetivo fue la víctima fatal, dado que se presentaron en la casa y allí fue donde dispararon". "No podemos pensar al día de hoy en otra cuestión que no sea que lo hayan ido a buscar", agregó. El hombre tenía una causa por infringir la Ley de Drogas, investigada por la Justicia Federal.

De esta manera, ya suman 164 los crímenes en lo que va de 2023. Ferlazzo aseguró que por el momento los hechos no parecen tener conexión, pero están enmarcados "en un contexto de violencia muy grave". "Estamos viviendo una situación de extrema gravedad en cuanto a la cantidad de armas de fuego, la cantidad de municiones, la posibilidad que tienen las personas de manejar armas. Es algo en lo que tenemos que poner especialmente el foco", concluyó.