Roldán: saquearon la casa de una funcionaria municipal en un barrio cerrado

“Habíamos salido a cenar con mi familia. Y cuando llegamos tipo 12.20 o 12.30, mi hijo notó una luz encendida. Enseguida descubrimos que nos hicieron un desastre, fue un espanto. Quedó todo como si hubiera entrado un tsunami a casa”, recordó Procopio.

La funcionaria consideró que lo ocurrido en su inmueble “fue un robo armado". Amplió: "Las cámaras de videovigilancia muestran cómo ingresan tres personas jóvenes, encapuchados, con guantes. Lo hicieron directamente por la ventada de la habitación de mi hijo, que se sabía que cerraba mal. Revolvieron las tres habitaciones y se llevaron mucho dinero, todas joyas que tenía desde que nací hasta la actualidad, relojes, algunos que me había regalado mi viejo que más allá de lo económico tenían más valor sentimental para mí”.

>> Leer más: El intendente de Roldán denunció en la justicia federal lugares donde venderían drogas

Al ser consultada sobre si lo ocurrido en su casa podría tener vinculación con las denuncias realizadas por el intendente Escalante, la secretaria municipal no lo descartó: “Todo es posible. Dudo de un montón de cosas. No tengo certezas, pero todo es posible porque cada vez estamos peor en todo. Esto no fue al azar. No fue un robo normal. Estuvo armado estratégicamente”.