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Robo violento en barrio Plata: lo balearon para arrebatarle la bicicleta

Un hombre fue internado con una herida de arma de fuego. Denunció que dos delincuentes en moto lo asaltaron

20 de agosto 2026 · 08:22hs
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La víctima recibió asistencia en el Heca tras el robo.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La víctima recibió asistencia en el Heca tras el robo.

Un hombre de 30 años fue hospitalizado este miércoles a última hora luego de un violento robo en el barrio Plata. La denuncia indica que dos ladrones lo balearon y le quitaron su bicicleta a la noche en la zona sudoeste de Rosario, donde no se reportaron arrestos.

Fuentes oficiales confirmaron que la víctima se encontraba fuera de peligro después del asalto en Castellanos y Lamadrid. Agentes del Comando Radioeléctrico se encargaron de pedir asistencia médica cuando comenzó el operativo para investigar lo sucedido antes de la huida de los delincuentes.

Según fuentes oficiales, Joel G. recibió un disparo mientras estaba en la calle y cayó al piso. A continuación, los maleantes se llevaron su bicicleta con una moto negra.

¿Qué le pasó al ciclista baleado durante un robo?

El robo ocurrió alrededor de las 20.30, a pocas cuadras del cruce del bulevar Avellaneda y avenida Circunvalación. En ese momento, la policía recibió la denuncia sobre la presencia de un hombre tendido sobre la vereda por un disparo.

El ciclista comentó que dos asaltantes se le pusieron a la par a bordo de una motocicleta. Ambos iban vestidos con prendas oscuras y uno de ellos abrió fuego en el lugar.

>> Leer más: Femicidios en Rosario: el crimen en la farmacia fue el tercero en dos semanas

Una vez que la víctima cayó, los ladrones tomaron el rodado y escaparon hacia el oeste por la calle Lamadrid. Después del ruido de los balazos, las fuerzas de seguridad provinciales fueron a inspeccionar la zona y solicitaron asistencia médica.

El dueño de la bicicleta se encontraba consciente cuando llegaron los agentes. Luego, lo trasladaron hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde se confirmó el diagnóstico de la lesión por un disparo en una de sus piernas.

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