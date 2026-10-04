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Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos en contra de periodistas

El gremio que nuclea a los trabajadores de prensa de la ciudad expresó su preocupación por volantes que aparecieron este sábado en el Coloso, y pidió la intervención del Ministerio de Seguridad de la provincia y de Newell's

4 de octubre 2026 · 15:03hs
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Una imagen de Newells ante Lanús en el Coloso.

Una imagen de Newell's ante Lanús en el Coloso.

El Sindicato de Prensa Rosario expresó su enorme preocupación por los panfletos que aparecieron este sábado en el estadio Coloso del Parque, en ocasión del partido de Newell's ante Lanús, por el torneo Clausura. En ellos se apuntó a trabajadores de prensa y se los acusó de ser operadores en contra de los intereses de la institución.

El Coloso fue escenario de un partido donde no sólo había mucho en juego desde lo deportivo, sino que se daba en el contexto de los incidentes de la semana previa en las mismas instalaciones del club con efectivos de seguridad.

En ese marco, aparecieron unas banderas intimidatorias y además se esparcieron por el estadio volantes que daban cuenta de los nombres de algunos periodistas de la ciudad y el medio para el cual trabajan, acusándolos de enemigos y de ser operadores de prensa.

En ese contexto, el Sindicato de Prensa expresó su rechazo total en un comunicado cuyo título expresa: "Repudio a panfletos contra periodistas deportivos".

Asimismo, en el texto afirman: "Repudiamos los volantes anónimos que aparecieron este sábado 3 de octubre en el estadio de Newell's, donde figuran periodistas a los que acusan de ser operadores de prensa", en favor de otra institución.

El texto agrega que que en el panfleto "figura la lista con nombre y apellido de los trabajadores de prensa y los medios al que pertenecen" y es contundente al alertar que "estas acciones no se deben tolerar, son la puerta a todo tipo de violencia contra periodistas que cumplen con su trabajo".

El SPR también puntualiza que "no se puede transformar la cobertura futbolística en un un campo de batalla". Y exige una reunión urgente con las autoridades del club, a fin de que se manifiesten públicamente "contra estas prácticas que parecían superadas".

En ese sentido, fuentes del sindicato confirmaron que este lunes además tendrán una reunión con Gustavo Velázquez, coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Y que sumarán diversas reuniones con representantes de las instituciones, el Concejo Municipal, la Intendencia y la Gobernación, a fin de que se tome en serio este pedido y se eviten males mayores.

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