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Argentina y un amistoso sin equivalencias para ir preparando la despedida de Lionel Messi

La selección argentina golea a Burkina Faso en un Monumental sin llenar que ahora espera el partido del martes para ver a Leo por última vez con la 10

3 de octubre 2026 · 21:53hs
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Lautaro Martínez celebra el gol de penal

FOTOBAIRES

Lautaro Martínez celebra el gol de penal, el primero de Argentina sobre Burkina Faso. El martes se viene Lionel Messi.

La selección argentina desde que está al mando de Lionel Scaloni se toma todo con la máxima seriedad y eso hizo en la noche del sábado ante Burkina Faso, al que no le dio respiro y lo goleó desde el vamos. Fue el prólogo a lo que más importará en esta ventana internacional de la Fifa: la despedida del martes de Lionel Messi.

Si Bolivia fue un débil oponente en Córdoba, mucho más Burkina Faso, que ni siquiera llegó al país con las horas suficientes como para adaptarse. Por eso lo que se vio en el Monumental casi que no da para ningún análisis. Eso sí, Argentina hizo lo que debía: meter todos los goles posibles.

Fue tanta la diferencia de jerarquía, de velocidad, de juego, que a los 11 minutos Argentina ya ganaba 3 a 0. Y al final del primer tiempo el resultado fue casi el doble: 5 a 0

Todo empezó con un patadón en el área a Agustín Giay, el penal mal ejecutado por Lautaro Martínez pero la concreción luego del rebote que dio el arquero.

Al toque, el remate-centro atrás de Julián Alvarez fue fuerte, un defensor intentó rechazar pero la iba metiendo al arco propio, algo que aseguró el arquero africano para el 2 a 0.

Prestianni era una pesadilla por izquierda y así marcó su primer gol con la camiseta albiceleste para el 3 a 0 a los 11'.

Después hubo un paréntesis donde Burkina Faso resistió más o menos bien, hasta que Nico Paz gritaría su gol como ante Bolivia, definiendo en una corrida mano a mano a los 35', tras asistencia de Mac Allister.

Un minuto después apenas, le tocaría a Julián Alvarez alcanzar el 5 a 0, tras una combinación con Prestianni.

La formación de Argentina ante Burkina Faso

Scaloni puso en cancha lo que creía mejor y así Argentina formó con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Gianluca Prestianni; Julián Alvarez y Lautaro Martínez.

De hecho, hubo solo dos cambios respecto al 4 a 0 sobre Bolivia: Medina por Román Vega y Enzo Fernández por Exequiel Palacios

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Lautaro Martínez celebra junto a Nico Paz. Ambos convirtieron en la goleada de Argentina sobre Bolivia.

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