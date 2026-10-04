Villa Hortensia se convierte en un castillo medieval para recibir a La Comarca

La XIII edición tendrá 120 puestos, combates, arquería, música, danza y desafíos para chicos. Será este domingo en el Centro de Distrito y en la Plaza Alberdi

Villa Hortensia. La XIII edición tendrá 120 puestos, combates, arquería, música, danza y desafíos para chicos. Será este domingo en el Centro de Distrito y en la Plaza Alberdi

Rosario vuelve a la Edad Media. Este domingo, de 14 a 20, la Villa Hortensia (Warnes 1917) y la Plaza Alberdi se transformarán en un castillo y en una aldea medieval para celebrar la XIII edición de La Comarca, el encuentro que desde 2013 reúne a familias y público en una combinación de historia y fantasía con múltiples actividades.

En caso de lluvia, la actividad se reprograma para el domingo 11 de octubre.

Durante seis horas, la casona histórica y sus jardines serán escenario de una experiencia que invita a recorrer, descubrir y participar. Habrá más de 120 puestos de artesanos, recreaciones históricas, combates medievales, demostraciones de esgrima, arquería, talleres, juegos, muestras, espectáculos y personajes inspirados tanto en la Edad Media histórica como en los grandes universos de la fantasía.

En el interior de la mansión, donde funciona el Centro Municipal Distrito Norte, el público podrá descubrir una gran maqueta de una aldea medieval y un castillo feudal realizada con piezas de Playmobil. También habrá narraciones de cuentos de ese período, muestras de acuarelas, dibujos y pinturas y una exposición de juguetes inspirados en la temática.

La planta alta estará dedicada a la recreación histórica y la fantasía, con armaduras, yelmos, espadas, escudos y lanzas a escala real, además de maquetas y personajes inspirados en El Señor de los Anillos, Juego de Tronos y diferentes períodos del medioevo.

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Uno de los espacios estará especialmente dedicado a Dunk, el Caballero de los Siete Reinos, mientras que el escritor de literatura fantástica Diego Furbatto ofrecerá una charla para quienes quieran conocer más sobre este universo.

Los jardines se llenan de dragones, caballeros y aventuras

A su vez, los jardines de Villa Hortensia sumarán escenarios especialmente ambientados para recorrer y fotografiarse: La Guarida de Smaug el Dragón, la Casa de Bilbo y Frodo, un espacio dedicado a los Caballeros Templarios y el Árbol de los Druidas.

La propuesta también invita a ponerse en acción. Habrá tiro con arco gratuito, un taller para construir y pintar escudos de cartón y un espacio de juegos medievales a cargo de la Biblioteca Argentina.

En tanto, para las infancias se propone una aventura especial, Los 5 desafíos. Al ingresar, cada participante recibirá un pasaporte que deberá completar recorriendo distintos sectores de La Comarca.

La misión incluye: sacarse una foto en la Casa de Bilbo y Frodo, encontrar el sector de arquería, presenciar una batalla medieval, fotografiarse con Smaug, el dragón de La Comarca y encontrar el escudo de Dunk y el Caballero de los Siete Reinos. Quienes logren completar los cinco desafíos recibirán una distinción especial y serán consagrados como Damas y Caballeros de La Comarca.

Más de 120 artesanos y una aldea medieval en Plaza Alberdi

En tanto que la Plaza Alberdi concentrará buena parte de la programación, con más de 120 puestos de artesanas y artesanos y una amplia variedad de actividades vinculadas con la recreación de este período histórico.

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Habrá demostraciones de combate y esgrima medieval, esgrima para niñas y niños, juegos e intervenciones con el público, además de una propuesta abierta de ajedrez para quienes quieran acercarse a jugar. El recorrido también incluirá una exhibición de arquería y una demostración de arte japonés, que permitirá conocer otras tradiciones y expresiones culturales vinculadas con el universo del medioevo.

El escenario principal tendrá una programación de música y danza con la participación de Tribaleras Rosarinas, el Ballet de Danzas Irlandesas Siamsa de la Colectividad San Patricio, Callagham Dance, Río Verde Grupo de Música Irlandesa y Anan Keltoi. Como parte de la celebración, también se realizará un desfile de cosplay medieval y fantástico, abierto a la participación del público.