San Nicolás anticipó la fiesta del TC en Rosario con triunfos ddebutantes de la región

El rosarino por adopción Thomas Pozner en TC Pista y el de Villa Minetti Ignacio Faín en Turismo Carretera subieron al podio por primera vez

Ignacio Faín, con el Torino del Trotta Racing, vencedor del TC en San Nicolás.

El Mustang de Thomas Pozner, vencedor del TC Pista en San Nicolás. Ahora correrá de local en Rosario.

San Nicolás entregó una verdadera fiesta del Turismo Carretera y fue un anticipo de lo que pasará en Rosario en solo tres semanas. Y como un prólogo que pareció un guiño perfecto del destino, un rosarino por adopción y un santafesino de Villa Minetti, tuvieron su bautismo triunfal. Con ese aura de Thomas Pozner e Ignacio Faín , el TC vendrá al Fangio el 24 y 25 de octubre.

Las tribunas, los accesos y todo el enorme complejo interior del autódromo Ciudad de San Nicolás tuvieron un marco impresionante de público. A 60 kilómetros apenas de Rosario, una multitud observó dos finales de alto vuelo que se definieron en la penúltima vuelta.

Y que significaron un marco de emoción muy grande, ya que las dos victorias fueron primerizas en la telonera y en la categoría principal. La primera del domingo fue para el nacido en Alta Gracia, pero que desde chico vive en Rosario.

Pozner llegó al TC Pista a fines del año pasado y ahora realiza su primera temporada completa, con dos pole position inclusive que no le dieron la victoria, como fueron las de Termas y la del Cabalén, en su lugar de nacimiento.

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Pero en San Nicolás la consiguió al fin, luego de superar faltando una vuelta nada menos que a su compañero de equipo del Moriatis Competición, Gabriel Gandulia, que había dominado desde el inicio.

TCP | Gran maniobra de Thomas Pozner para liderar la final #ACTC pic.twitter.com/Kz1crPRf1B — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) October 4, 2026

Así, Pozner no solo logró su primera victoria sino que quedó a escasos 18,5 puntos del líder del campeonato, Bautista Damiani, que arribó octavo.

“Fue una carrera durísima. En un momento me pasé y (Gandulia) se me escapó, pero me recuperé y pude aprovechar cuando él se equivocó”, dijo un Pozner muy feliz.

El triunfo de Ignacio Faín

Consumado el triunfo de Pozner, luego fue el turno de la Máxima. Con 53 autos en pista, Julián Santero tomó la punta luego de haber obtenido la serie más rápida de la mañana, controlando a Faín, que lo acosó por afuera hasta la curva 3.

Desde ahí, y como extrañamente no hubo auto de seguridad, el mendocino campeón le había sacado una diferencia tranquilizadora, pero a dos giros del final su BMW empezó a fallar y cedió no solo la punta sino el segundo puesto a manos de Facundo Chapur.

Con un problema de motor, Santero al menos abrochó el tercer puesto llegando en 5 cilindros, mientras el Trotta Competición estallaba en un festejo alocado al ver a sus dos Torino con un 1-2 histórico.

Victoria para Nacho Fain en San Nicolás pic.twitter.com/xRDHB27avk — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) October 4, 2026

Que no solo le dio el triunfo a Faín, que el sábado obtuvo su primera pole y el domingo ganó su primera serie, sino que le daba la punta del campeonato a Metralleta, beneficiado por el abandono de Werner cuando marchaba sexto.

Chapur protagonizó además una maniobra excelsa al superar a Otto Fritzler, lo que al cabo le valió el segundo puesto cuando pasó a Santero en la penúltima vuelta.

Faín lideró apenas una vuelta completa en el TC y le alcanzó para llevar la celebración a Villa Minetti, la pequeña población distante 570 kilómetros de Rosario, que seguramente lo acompañará también en tres semanas cuando llegue al Fangio.