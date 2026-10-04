Los deportes en grupo cambiaron la forma de conocer gente y generar comunidad en Rosario

Actividades ligadas al río como el SUP y el kayak o los deportes ligados al atletismo, como el running, hyrox y ciclismo explican un fenómeno en pleno auge

El Paddle Surf (SUP) es una de las tendencias de los deportes acuáticos.

Los deportes en grupo de Rosario se transformaron en los últimos años en una de las formas más populares y efectivas para encontrar pareja o conocer gente nueva fuera de los ámbitos tradicionales como boliches o aplicaciones de citas como Tinder. El fenómeno de generar comunidad combina el cuidado de la salud con la interacción con personas que comparten un estilo de vida activo, en contacto con la naturaleza y la desconexión de los dispositivos móviles.

"Hay toda una tendencia a alejarse de la noche, donde la vida diurna te lleva a la socialización" , analiza Andrea García, quien coordina India Paddle Surf, una actividad ligada el río y en franco crecimiento por su magnetismo que genera al estar en permanente contacto con el río, sobre una tabla inflable y una pala de remo.

En ese sentido, García evalua: " El celular nos llevó al individualismo extremo, por eso nos cuesta tanto lidiar con la palabra del otro. En esta actividad, por ejemplo, ponés gente fuera de su casa, de su zona de confort y no le queda otra que compartir desde una cabaña, ronda de mates y comidas con otra gente".

Es por eso que define que "la tabla es la excusa" ya que la gente que practica SUP, en un 80% mujeres, se acerca con otros fines.

"Es una actividad históricamente femenina, que se transformó en un lugar donde se acercan varones para conocer a alguien, se compran la tabla y así disfrutan de los SUP-trip (viajes para practicar SUP) en Rosario, distintos puntos del país y en el exterior.

Señala que hay elementos en común que me permiten bajar la barrera de inhibición para hablar con el otro, a diferencia de lo que representa el trago nocturno o en un boliche.

"Las mujeres somos de la charla, tal vez para hacerle trampa al tiempo y no entrenar tanto", bromea respecto a la tendencia que a veces manifiesta el público femenino para escaparle al entrenamiento riguroso.

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Apunta que en este tipo de actividad se suele acercar gente mayor de 30, 40 o 50 años, quienes buscan un momento para encontrarse con ellos mismos y cortar con la rutina cotidiana.

"El SUP reúne a una comunidad de mujeres en general. A eso se suma el enfrento al agua y todo un entramado emocional", explica al sintetizar la naturaleza de esa actividad después de ver pasar más de 30 mil personas por su escuela y ver formar "toneladas de parejas".

Rosario, capital del Kayak

Otro de los deportes del río es el kayak, de varios años de trayectoria en Rosario, aunque no para de crecer. Con guarderías atiborradas de embarcaciones, es otro deporte que genera comunidad por tratarse de una actividad al aire libre y en contacto permanente con la naturaleza y la energía del agua.

Leonardo Kreik es profesor de las escuelas de kayak "La Rambla" y "Cuatro vientos", que se ubican en la guardería Costa Alta, en la zona norte de Rosario.

Explica que "el kayak te arrima mucho al río. Al estar en contacto con la naturaleza, descubrír y explorás lugares casi inaccesibles. Además, en las remadas que se organizan, se comparten juegos, asados, comiedas al disco y todo eso genera comunidad".

El kayak cobra un nuevo sentido para quienes quieren disfrutar del río y, además, aportar su granito de arena para limpiar las islas. Foto: gentileza Olivia Reda

Describe que el público del kayak es bastante variado. "Tengo un grupo de personas mayores de 50 años, que se conocieron remando y desde hace cuatro años desarrolla actividades por fuera de la escuela y vive el kayak como forma de vida. Aunque también hay grupos mayores de 30 años, que quedan fuera de la vida social y encuentran comunidad en estas actividades de río durante el fin de semama o feriados", cuenta.

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No obstante, asegura que en el río se pueden encontrar hasta grupos de 40 personas, quienes encabezan travesías y remadas como consecuencia del magnetismo que tiene el compañerismo kayakista y el agua. Es allí el momento ideal para llegar a la isla y compartir historias, anécdotas y risas fogata de por medio.

"Hay gente que lo busca para despejarse y otros pasan su vida junto al río. Generalmente todos los que trabajamos en esta actividad, arrancamos así y después quedamos atrapados por el río por tratarse de una actividad sana donde hay mucho por explorar. Por eso hacemos campamentos y travesías", revela.

Con los pies sobre la tierra

Pero no sólo se trata del río. También en los parques y en toda actividad al aire libre como el ciclismo y el running, viejos conocidos en Rosario. Hay infinidad de grupos en ambas actividades y hasta aplicaciones donde muchos usuarios buscan gente para compartir fondos o tiradas largas en bici y así comienza una nueva aventura o una historia de amor.

Tal es el caso de Carolina y Martín, quienes se conocieron mientras corrían. Esta vez no fue una aplicación de celular para conocer gente sino el contacto cara a cara y en medio de un entrenamiento en el Parque Urquiza. Entre pasada y pasada, el muchacho comenzó a charlar con la chica y así se pusieron de acuerdo para entrenar un "fondo dominguero".

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"Estábamos los dos haciendo pasadas y después me envió una solicitud por Instagram. Empezamos a hablar y me invitó a hacer un fondo", cuenta Caro para agregar que el primer encuentro como punto de partida fue un bar ubicado en Dorrego y el rio. Allí comenzó una aventura de amor que hoy los encuentra conviviendo felices.

Al trote. La temporada primavera verano es el momento de auge de los grupos de running.

"Fuimos a merendar, después salimos a cenar y recién ahí nos dimos un beso... como en las viejas épocas", reseña sonriente. Es que el caso de Caro se multiplica por miles en Rosario y en el ámbito del atletismo de fondo, incluso arriba de una bicicleta.

Las pedaleadas en pelotones por el Dakar (tramo comprendido de avenida Belgrano entre Rioja y 27 de Febrero) tampoco se quedan atrás y también muchos llegan a algún grupo para buscar comunidad.

Entre la bici y el trineo

Así, Juan Manuel buscó una actividad sobre ruedas para ganarle al sedentarismo y la rutina diaria. Decidió comenzar a pedalear y se animó a sumarse a un grupo para encontrar una pasión sobre ruedas.

"Estábamos en un grupo y después armamos otro por una cuestión de afinidad típica y así comenzamos a organizar salidas y viajes a distintos lugares del país para disfrutar de los paisajes arriba de la bici. Además de vernos tres veces por semana, también armamos reuniones, planeamos viajes como ocurre con otras actividades y así se van generando un vínculo y una amistad, de modo que cada uno empieza a armar su burbuja de amigos para compartir y así armamos grupos de mensajería para organizarnos", comenta.

Rosario Fixed Gear es una comunidad de ciclistas que promueve una propuesta diferente para alternar deporte y recreación, sin distinción de género, sexos, edades y estados físicos.

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En el caso de hyrox, es una actividad cardiofuncional que está en boga por estos días. Se caracteriza por generar comunidad de la mano de un entrenamiento de espíritu competitivo.

"Creo que estamos viendo un cambio cultural muy interesante. Durante mucho tiempo, conocer gente nueva estaba muy asociado a la noche, los bares o el alcohol. Hoy aparecen cada vez más comunidades alrededor del running, los social runs, los gimnasios y distintos eventos deportivos. Por eso me gusta pensar que muchas veces la gente llega por el entrenamiento, pero se queda por algo bastante más grande que entrenar", analiza Santiago Miralles, propietario de Ranark, un espacio donde se genera comunidad a través del hyrox.

En ese sentido asegura que "el deporte es la excusa; después aparecen las amistades, los grupos, los viajes, las parejas y, finalmente, el sentido de pertenecer a una comunidad. Eso genera algo muy valioso: personas con niveles completamente diferentes pueden compartir un mismo espacio y sentirse parte de lo mismo. Un atleta competitivo puede entrenar al lado de alguien que empezó hace dos meses. Cada uno está librando su propia batalla, pero la experiencia es compartida".