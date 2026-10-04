Un salmón apareció en el Paraná cerca de Rosario y su increíble viaje se convirtió en documental

El ejemplar había nacido en la Patagonia y era descendiente de salmones introducidos en Chile. Su inesperado hallazgo inspiró una película que reconstruye su recorrido y pone el foco en la transformación de los ecosistemas.

El encuentro entre un pescador del río y el salmón es uno de los puntos de partida de la película.

El hallazgo de un salmón cerca de Rosario puso en marcha una historia que terminó atravesando distintos países como Argentina, Chile y Noruega. Ahora llega a la pantalla grande con un documental que se pregunta qué pueden contar los animales sobre la transformación de los ecosistemas.

“Cuando un salmón se desvía”, escrito y dirigido por la chilena Soledad Marambio , editora, traductora e investigadora en humanidades ambientales de la Universidad de Bergen, Noruega, reconstruye la historia de una hembra de salmón nacida en estado salvaje en la Patagonia argentina y considerada una especie invasora.

El ejemplar era descendiente de los salmones utilizados en los primeros experimentos de cría artificial realizados en Chiloé , Chile, durante la década de 1970. Décadas después, uno de sus descendientes apareció muy lejos de ese territorio: en el Paraná, cerca de Rosario.

Ese encuentro con un pescador del río es uno de los puntos de partida de la película. A partir de allí, la historia también se cruza con la de un biólogo que intenta reconstruir el recorrido del animal y entender cómo llegó hasta allí.

Pero el documental no se limita a reconstruir una curiosidad de la fauna del Paraná. La película propone una reflexión más amplia sobre la manera en que los seres humanos cuentan las historias de la naturaleza y sobre las consecuencias de intervenir y transformar los ecosistemas.

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Su estreno en Rosario

“Cuando un salmón se desvía” se presentará en la ciudad este lunes 5 de octubre, a las 19, en el Colegio de Arquitectos, ubicado en avenida Belgrano 646.

La actividad contará con la presencia de la directora Soledad Marambio y la participación de Andrés Sciara, biotecnólogo, decano de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario y exdirector del Acuario del Río Paraná.

También estarán Jorge Bártoli, referente de la organización El Paraná No Se Toca, Ernesto Semán, investigador de la Universidad de Bergen y las periodistas Jorgelina Hiba y Celina Mutti Lovera, quienes participaron de la producción y filmación del documental durante su recorrido por la región del Litoral.