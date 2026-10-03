La Capital | La Región | Villa Gobernador Gálvez

Macabro hallazgo en Villa Gobernador Gálvez: fotos de niñas y muñecos de bebés en una reserva natural

El hecho fue denunciado por la Municipalidad, que aún aguarda por acciones de la Fiscalía Nº 2. Es la segunda vez que sucede un hecho de estas características

3 de octubre 2026 · 20:02hs
Google Seguir a La Capital en Google
Muñecos de bebés fueron descubiertos en la reserva natural de Villa Gobernador Gálvez

Muñecos de bebés fueron descubiertos en la reserva natural de Villa Gobernador Gálvez

En Villa Gobernador Gálvez sigue el misterio por el macabro hallazgo de recortes de revistas con fotos de niñas y muñecos de bebés en un sendero la reserva natural de la ciudad. Las autoridades presentaron la denuncia ante la Fiscalía Regional Nº 2, que aún no dispuso medidas de investigación sobre el terreno.

Según pudo averiguar La Capital, tras la denuncia presentada por la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez aún se aguardan por actuaciones sobre la reserva natural. El macabro hallazgo tiene en vilo a las autoridades que sospechan de un intruso, no identificado, con problemas de salud mental “o un depravado”, expresaron a este medio.

El hallazgo se dio cuando un agente del municipio recorría la zona y al encontrarse con las imágenes, un colchón y los muñecos, dio aviso a la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos, a cargo de Leandro Sánchez. Con las fotos y el testimonio del empleado municipal, el funcionario radicó la denuncia a mediados de septiembre en el centro territorial de denuncias, que la derivó a la Comisaría 29ª de la zona de Pueblo Nuevo.

A más de 15 días de la presentación judicial, desde la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez aseguraron a La Capital que la fiscalía sólo permitió limpiar el sendero y la zona donde se encontraron los muñecos. En ese sentido, los funcionarios judiciales no indicaron alguna otra medida investigativa para dar con el responsable.

Cómo fue el hallazgo

El personal de la Municipalidad local estaba trabajando cerca de la zona del club de fútbol Junín, ubicado en calle Darwin, antes de conectarse con la colectora de Circunvalación. La institución tiene una cancha abierta lindera a la reserva natural de Villa Gobernador Gálvez.

Entre los arbustos que separan la cancha con la reserva hay un sendero natural creado por los niños y niñas, que ingresan a jugar entre árboles o a cazar pájaros con gomeras. Por ese sendero caminó el empleado municipal que se encontró con una escabrosa escena.

En las ramas de los arbustos, había clavados recortes de revistas con fotos de niñas y bebés. Una por cada planta y que marcaban un camino que terminaba en un espacio donde había un colchón, muñecos de bebés y guantes de látex. “Sólo el que conoce el lugar puede caminar por ahí”, agregaron fuentes municipales consultadas por La Capital. Esa zona, detallaron, es un lugar inaccesible para los visitantes o los recorridos escolares que se organizan en la reserva natural.

La Policía de Santa Fe patrulló durante varios días la zona, pero no encontró a ningún intruso que regrese por el sendero. En este contexto, el misterio sigue vigente a pesar de que no es la primera vez que sucede.

Un hecho similar hace dos años

En julio de 2024, un hombre de 29 años, identificado como Alexis G., fue detenido en Darwin y Toistoli, a metros de la reserva natural, en el marco de una investigación por presuntos delitos contra la integridad sexual.

La Fiscalía Regional Nº 2 avanzó en la investigación tras recibir la denuncia por la aparición de imágenes de revistas de niños y niñas, preservativos y otros elementos.

El hombre fue denunciado por un guardafauna que trabajaba en el lugar y cuando la Policía de Santa Fe lo detuvo, encontraron entre sus pertenencias una muñeca y recortes de revistas con imágenes de niños en pañales.

Noticias relacionadas
La pareja investigada por presunta estafa a una mujer de 83 años que vive en un geriátrico

Estafa a una anciana en Villa Gobernador Gálvez: engaños, transferencias y créditos

el cuerpo calcinado encontrado en una fosa continua sin identidad

El cuerpo calcinado encontrado en una fosa continúa sin identidad

hallaron un cuerpo calcinado dentro de un pozo en villa gobernador galvez

Hallaron un cuerpo calcinado dentro de un pozo en Villa Gobernador Gálvez

Secuestran más de 20 kilos de marihuana prensada en un operativo en Villa Gobernador Gálvez.

Secuestran más de 20 kilos de marihuana prensada en un operativo en Villa Gobernador Gálvez

Ver comentarios

Las más leídas

La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina

La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina

Central, otra vez frente a dos partidos en los que el margen de error es prácticamente cero

Central, otra vez frente a dos partidos en los que el margen de error es prácticamente cero

Marcha del Orgullo Rosario: cuáles serán los cortes de tránsito y desvíos de colectivos

Marcha del Orgullo Rosario: cuáles serán los cortes de tránsito y desvíos de colectivos

Efecto dominó: preocupa el cierre de comercios de cercanía por la caída del consumo

Efecto dominó: preocupa el cierre de comercios de cercanía por la caída del consumo

Lo último

Macabro hallazgo en Villa Gobernador Gálvez: fotos de niñas y muñecos en una reserva natural

Macabro hallazgo en Villa Gobernador Gálvez: fotos de niñas y muñecos en una reserva natural

Frank Kudelka: Es momento de jugar manteniendo la zona de clasificación y hay que defenderla a ultranza

Frank Kudelka: "Es momento de jugar manteniendo la zona de clasificación y hay que defenderla a ultranza"

El tiempo en Rosario: la semana cierra con neblina y cielo mayormente nublado

El tiempo en Rosario: la semana cierra con neblina y cielo mayormente nublado

Legalización de Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones

El Ejecutivo presentó un proyecto para habilitar las apps de movilidad, pero los choferes del servicio público advierten que colapsará el tránsito ante la proliferación de conductores y autos en estas plataformas

Legalización de Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones
Newells y un empate ante Lanús que no le dio el rédito esperado
Ovación

Newell's y un empate ante Lanús que no le dio el rédito esperado

Macabro hallazgo en Villa Gobernador Gálvez: fotos de niñas y muñecos en una reserva natural
La Región

Macabro hallazgo en Villa Gobernador Gálvez: fotos de niñas y muñecos en una reserva natural

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la familia reclamó mayor recompensa y avances en la causa

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la familia reclamó mayor recompensa y avances en la causa

Secuestraron bienes del entorno de Pillín Bracamonte en la causa por lavado de activos
Policiales

Secuestraron bienes del entorno de Pillín Bracamonte en la causa por lavado de activos

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike, que sigue en estado crítico
Información General

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike, que sigue en estado crítico

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina

La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina

Central, otra vez frente a dos partidos en los que el margen de error es prácticamente cero

Central, otra vez frente a dos partidos en los que el margen de error es prácticamente cero

Marcha del Orgullo Rosario: cuáles serán los cortes de tránsito y desvíos de colectivos

Marcha del Orgullo Rosario: cuáles serán los cortes de tránsito y desvíos de colectivos

Efecto dominó: preocupa el cierre de comercios de cercanía por la caída del consumo

Efecto dominó: preocupa el cierre de comercios de cercanía por la caída del consumo

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike, que sigue en estado crítico

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike, que sigue en estado crítico

Ovación
Más que dejar dos puntos, Newells sumó en el Coloso uno que vale mucho

Por Gustavo Conti
Ovación

Más que dejar dos puntos, Newell's sumó en el Coloso uno que vale mucho

Más que dejar dos puntos, Newells sumó en el Coloso uno que vale mucho

Más que dejar dos puntos, Newell's sumó en el Coloso uno que vale mucho

El uno por uno de Newells: Bruno Cabrera ingresó de imprevisto y dio la talla

El uno por uno de Newell's: Bruno Cabrera ingresó de imprevisto y dio la talla

Newells y un empate ante Lanús que no le dio el rédito esperado

Newell's y un empate ante Lanús que no le dio el rédito esperado

Policiales
Salto Grande: allanamiento y secuestro de drogas
Policiales

Salto Grande: allanamiento y secuestro de drogas

Secuestraron bienes del entorno de Pillín Bracamonte en la causa por lavado de activos

Secuestraron bienes del entorno de Pillín Bracamonte en la causa por lavado de activos

Narcotráfico y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo

Narcotráfico y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo

Crimen en el barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol

Crimen en el barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol

La Ciudad
El tiempo en Rosario: la semana cierra con neblina y cielo mayormente nublado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la semana cierra con neblina y cielo mayormente nublado

Legalización de Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones

Legalización de Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones

En su vigésimo aniversario, la Marcha del Orgullo llenó de color las calles de Rosario

En su vigésimo aniversario, la Marcha del Orgullo llenó de color las calles de Rosario

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la familia reclamó mayor recompensa y avances en la causa

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la familia reclamó mayor recompensa y avances en la causa

Allanaron dos domicilios en Rosario por mensajes antisemitas y secuestraron un arma
Policiales

Allanaron dos domicilios en Rosario por mensajes antisemitas y secuestraron un arma

Un grupo de diputados busca frenar compras de tierras por extranjeros con una medida cautelar
Política

Un grupo de diputados busca frenar compras de tierras por extranjeros con una medida cautelar

Ofrecen recompensa de $16 millones para esclarecer el asesinato de una mujer en zona oeste
Policiales

Ofrecen recompensa de $16 millones para esclarecer el asesinato de una mujer en zona oeste

Mal de ausencias: todas las bajas que tendrá Central en otro partido clave por la acumulada

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Mal de ausencias: todas las bajas que tendrá Central en otro partido clave por la acumulada

Desbaratan una banda de ladrones que cometió varios robos en casas en Fisherton
Policiales

Desbaratan una banda de ladrones que cometió varios robos en casas en Fisherton

Granizo en Funes: detectaron microplásticos y metales en muestras recolectadas
La Región

Granizo en Funes: detectaron microplásticos y metales en muestras recolectadas

Educación salió a defender la intervención en el Complejo Educativo Gurruchaga
La ciudad

Educación salió a defender la intervención en el Complejo Educativo Gurruchaga

Presupuesto 2027: las universidades reclaman que se cumpla la ley de financiamiento
Política

Presupuesto 2027: las universidades reclaman que se cumpla la ley de financiamiento

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación
La ciudad

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012
La Región

Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012

Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba
Policiales

Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba

Los bancos cerrarán  durante cinco días consecutivos en noviembre
Información General

Los bancos cerrarán  durante cinco días consecutivos en noviembre

Fin de semana inestable en Rosario: cuándo llegan las lluvias y las tormentas
La Ciudad

Fin de semana inestable en Rosario: cuándo llegan las lluvias y las tormentas

Romina Diez repasó la gestión Milei y recordó el punto de partida: Argentina venía de 211% de inflación
Política

Romina Diez repasó la gestión Milei y recordó el punto de partida: "Argentina venía de 211% de inflación"

Messi llegó bien temprano al aeropuerto de Fisherton y ya está en Funes
Ovación

Messi llegó bien temprano al aeropuerto de Fisherton y ya está en Funes

Confirmaron la tercera muerte por la explosión en la planta de Albardón Bio
La Región

Confirmaron la tercera muerte por la explosión en la planta de Albardón Bio

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria
La Ciudad

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Dueños de licencias afirman que la legalización de Uber perjudicará a mil choferes de taxis
La Ciudad

Dueños de licencias afirman que la legalización de Uber perjudicará a mil choferes de taxis

Octubre Rosa: Rosario ofrecerá 1.200 mamografías gratuitas durante todo el mes
La Ciudad

Octubre Rosa: Rosario ofrecerá 1.200 mamografías gratuitas durante todo el mes

Emiliano Sala, siempre presente: un club santafesino lanzó una camiseta en su honor

Por Luis Castro
Ovación

Emiliano Sala, siempre presente: un club santafesino lanzó una camiseta en su honor