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Vandalizaron la Catedral de Rosario durante la Marcha del Orgullo y dañaron su fachada restaurada

La iglesia, declarada Monumento Histórico Nacional, recibió bombas de pintura durante el paso de la movilización. El edificio había atravesado recientemente una intervención integral para preservar su valor patrimonial.

4 de octubre 2026 · 15:17hs
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Vandalizaron la Catedral de Rosario durante la Marcha del Orgullo y dañaron su fachada restaurada

Gustavo de los Ríos / La Capital
Vandalizaron la Catedral de Rosario durante la Marcha del Orgullo y dañaron su fachada restaurada

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Vandalizaron la Catedral de Rosario durante la Marcha del Orgullo y dañaron su fachada restaurada

Vandalizaron la Catedral de Rosario durante la Marcha del Orgullo y dañaron su fachada restaurada

La Catedral Basílica Santuario Nuestra Señora del Rosario fue vandalizada durante el paso de la Marcha del Orgullo por el centro de la ciudad. La fachada del histórico templo, ubicado en Buenos Aires y Córdoba, recibió bombas de pintura y distintas pintadas que dejaron marcas visibles sobre el edificio.

El episodio ocurrió mientras la multitudinaria movilización recorría este sábado el centro de Rosario rumbo al Parque Nacional a la Bandera, donde estaba previsto el cierre de la jornada.

Las pintadas generaron malestar entre vecinos y transeúntes, particularmente porque se trata de uno de los edificios religiosos y patrimoniales más importantes de Rosario, cuya estructura fue sometida recientemente a trabajos de restauración y puesta en valor.

La Catedral de Rosario, un edificio histórico que había sido restaurado

La Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario es el templo más antiguo de la ciudad y está emplazada frente a la plaza 25 de Mayo, dentro del núcleo histórico rosarino.

En 1997 fue declarada Monumento Histórico Nacional mediante la ley 24.803 y forma parte de un conjunto urbano arquitectónico de interés nacional.

Sus orígenes se remontan al siglo XVIII. Una antigua imagen de la Virgen llegó desde Cádiz, España, en 1773, mientras que la piedra fundamental del actual edificio fue colocada en 1868. Las principales etapas de su construcción se desarrollaron entre las décadas de 1880 y 1890.

Durante 2025 y 2026 el edificio atravesó importantes obras de restauración integral, tanto sobre su fachada como en distintas capillas interiores, con el objetivo de preservar su valor histórico.

El ataque con pintura volvió a poner en discusión la protección de edificios patrimoniales y religiosos durante el desarrollo de movilizaciones masivas en el centro rosarino.

Una multitudinaria Marcha del Orgullo por el centro de Rosario

La vandalización se produjo durante la 20ª edición de la Marcha del Orgullo de Rosario, que volvió a reunir a miles de personas en las calles del centro.

La actividad comenzó en plaza Libertad, donde desde temprano funcionó una feria con más de 200 puestos y un escenario por el que pasaron artistas locales. Con el correr de las horas, la convocatoria creció hasta ocupar buena parte de las calles céntricas.

Caras pintadas, vestimentas especiales, banderas multicolores y un enorme inflable con forma de arcoíris fueron parte de la postal previa. Pasadas las 17.30, la primera carroza comenzó su recorrido y la columna avanzó hacia el Parque Nacional a la Bandera.

La movilización cerró la Semana del Orgullo en Rosario, que incluyó actividades culturales, ciclos de cine, talleres y presentaciones artísticas.

El homenaje a Gabriela Banach y los reclamos de la marcha

Esta edición tuvo además un homenaje especial a Gabriela Banach, militante por los derechos del colectivo LGBTQI+ y víctima de un travesticidio ocurrido el pasado 9 de agosto en su vivienda de barrio República de la Sexta.

En el acto final, desarrollado junto al río Paraná, los organizadores reclamaron el fin de los travesticidios y pidieron avanzar con una ley integral trans.

Los discursos de odio nos vulneran, segregan, precarizan, explotan y nos matan. Más aún cuando son políticas de Estado. Acá es Milei, pero la ultraderecha avanza en todo el mundo con planes represivos y de ajuste para la clase trabajadora y con discursos de odio que avasallan los derechos que hemos ganado”, expresaron durante el discurso.

También sostuvieron que en la Argentina se registra un crimen de odio “cada 38 horas”.

Entre los reclamos se incluyeron la implementación efectiva del Cupo Laboral Travesti Trans y la aprobación de una Ley de Cupo de Viviendas Travesti Trans, iniciativa que había sido impulsada por Banach.

El documento leído durante la concentración también cuestionó “la reducción en la entrega de medicación para el VIH sida, la falta de entrega de preservativos peneanos e intravaginales, reactivos para la detección de sífilis y VIH en forma rápida, hormonas para los procesos de transición de muchas personas LGBTIQNB+”.

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