Newell's estiró el invicto, el lado positivo de un empate deslucido

El equipo de Frank Kudelka igualó sin goles frente a Lanús y no lo pudo superar en la tabla. De todos modos, se alejó de los inmediatos perseguidores

Newell's igualó sin goles frente a Lanús, en un partido con pocos atractivos. La Lepra llegó a los 7 partidos invicto, aunque la igualdad dejó una sensación de instatisfacción. Porque un triunfo le hubiese permitido y superar a Lanús, con el que tiene la misma cantidad de puntos pero peor diferencia de gol. Eso sí, pasó a Independiente, por contar con mejor diferencia de gol.

De todos modos, el punto sirve, considerando que la Lepra está en la 8ª posición, en puesto de clasificación, y que los dos conjuntos que tiene por debajo en la tabla, Unión y San Lorenzo, perdieron.

88': Mazzantti tocó de primera para la proyección de Montero. El lateral derecho le pegó de zurda e Izquierdoz alcanzó a interceptarla con una barrida.

73': Soñora lanzó un centro, Cóccaro la desvió y Losada sacó por sobre el travesaño.

OTRA BUENA ATAJADA DE LOSADA PARA SALVAR A LANÚS



El arquero del Granate respondió muy bien ante el remate de Cóccaro.



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65': Newell's lanzó un tiro de esquina desde la derecha, Cóccaro cabeceó y Losada atrapó.

LOSADA LE TAPÓ EL GOL A CÓCCARO



El arquero de Lanús no tuvo problemas para atajarle el cabezazo al delantero uruguayo de Newell´s.



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41': Wlk conectó un centro de cabeza y Reinatti se aferró a la pelota.

39': mal cierre de Newell's en el fondo y el Toto Salvio que la mandó muy alta desde una buena posición.

25': Rodrigo Herrera habilitó a Matías Cóccaro con una pelota por elevación. El uruguayo, apretado por un defensor, la tiró muy alta.

18': tiro de esquina para Lanús desde la derecha, Wlk le pegó de primera desde el punto del penal y la pelota cruzó delante del arco de Reinatti.

GUIDARA TUVO EL PRIMERO DE LANÚS ANTE NEWELL´S



El defensor del Granate tuvo una buena chance tras el córner pero no la pudo aprovechar.



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13': Walter Mazzantti probó desde afuera del área y fue contenido sin inconvenientes por Nahuel Losada.

5': Lautaro Giannetti hizo un mal movimiento, sintió una molestia en la pierna izquierda y debió ser reemplazado por Bruno Cabrera