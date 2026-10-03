Newell's estiró el invicto, el lado positivo de un empate deslucido

Newell's igualó sin goles frente a Lanús, en un partido con pocos atractivos. La Lepra llegó a los 7 partidos invicto, aunque la igualdad dejó una sensación de instatisfacción. Porque un triunfo le hubiese permitido y superar a Lanús, con el que tiene la misma cantidad de puntos pero peor diferencia de gol. Eso sí, pasó a Independiente, por contar con mejor diferencia de gol.
De todos modos, el punto sirve, considerando que la Lepra está en la 8ª posición, en puesto de clasificación, y que los dos conjuntos que tiene por debajo en la tabla, Unión y San Lorenzo, perdieron.
El minuto a minuto
88': Mazzantti tocó de primera para la proyección de Montero. El lateral derecho le pegó de zurda e Izquierdoz alcanzó a interceptarla con una barrida.
73': Soñora lanzó un centro, Cóccaro la desvió y Losada sacó por sobre el travesaño.
65': Newell's lanzó un tiro de esquina desde la derecha, Cóccaro cabeceó y Losada atrapó.
41': Wlk conectó un centro de cabeza y Reinatti se aferró a la pelota.
39': mal cierre de Newell's en el fondo y el Toto Salvio que la mandó muy alta desde una buena posición.
25': Rodrigo Herrera habilitó a Matías Cóccaro con una pelota por elevación. El uruguayo, apretado por un defensor, la tiró muy alta.
18': tiro de esquina para Lanús desde la derecha, Wlk le pegó de primera desde el punto del penal y la pelota cruzó delante del arco de Reinatti.
13': Walter Mazzantti probó desde afuera del área y fue contenido sin inconvenientes por Nahuel Losada.
5': Lautaro Giannetti hizo un mal movimiento, sintió una molestia en la pierna izquierda y debió ser reemplazado por Bruno Cabrera